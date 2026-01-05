Magyarország továbbra is a magyar utat követi

Változatos témákat emelt ki a nemzetközi sajtó Orbán Viktor magyar miniszterelnök nemzetközi sajtótájékoztatójával kapcsolatban.
A Reuters tudósítása főként a kormányfőnek az amerikai pénzügyi védőpajzzsal kapcsolatos szavaira koncentrált, valamint arra, hogy Orbán Viktor szerint akár magas rangú amerikai politikus is érkezhet Budapestre a tavasz folyamán.
Az amerikai Bloomberg azt emelte ki, hogy a kormányfő szerint nem lesz elnöki rendszer Magyarországon, marad a mostani miniszterelnöki szisztéma. Azzal kapcsolatban is idézik Orbán Viktor szavait, hogy amíg nem találnak a Fidesz soraiban jobb jelöltet, ő lesz a miniszterelnök-jelölt.
