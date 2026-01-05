orbán viktornemzetközi sajtótájékoztatósajtótájékoztató

Magyarország továbbra is a magyar utat követi

Több jelentős hírügynökség is beszámolt a magyar miniszterelnök nemzetközi sajtótájékoztatójáról. Az Orbán Viktor válaszai közül kiemelt témák között szerepelt az energiabiztonság, de Magyarország kormányformájának kérdése is.

Munkatársunktól
2026. 01. 05. 21:42
Orbán Viktor magyar miniszterelnök Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos
Változatos témákat emelt ki a nemzetközi sajtó Orbán Viktor magyar miniszterelnök nemzetközi sajtótájékoztatójával kapcsolatban.

Orbán Viktor sajtótájékoztatójáról a nemzetközi sajtó is beszámolt
Orbán Viktor sajtótájékoztatójáról a nemzetközi sajtó is beszámolt  (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)

A Reuters tudósítása főként a kormányfőnek az amerikai pénzügyi védőpajzzsal kapcsolatos szavaira koncentrált, valamint arra, hogy Orbán Viktor szerint akár magas rangú amerikai politikus is érkezhet Budapestre a tavasz folyamán.

Az amerikai Bloomberg azt emelte ki, hogy a kormányfő szerint nem lesz elnöki rendszer Magyarországon, marad a mostani miniszterelnöki szisztéma. Azzal kapcsolatban is idézik Orbán Viktor szavait, hogy amíg nem találnak a Fidesz soraiban jobb jelöltet, ő lesz a miniszterelnök-jelölt.

A szlovák TASR hírügynökség elsősorban a szlovákiai magyarokkal és a Benes-dekrétummal kapcsolatos kijelentésekre koncentrált. A szlovákiai magyarok számíthatnak a kormány támogatására, és amint tiszta képet kap a Benes-dekrétummal kapcsolatos új szlovák jogszabályról, beszélni fog a kérdésről Robert Fico szlovák miniszterelnökkel – ígérte Orbán Viktor.

A kínai Hszinhua hírügynökség tudósításában a Kínával kapcsolatos témákat emelte ki, köztük azt, hogy Magyarország elfogadja az „egy Kína-elvet”, és az ázsiai nagyhatalmat lehetőségnek, nem pedig fenyegetésnek tekinti. Magyarország továbbra is a magyar utat követi – hangzik a cikk címe.

Hosszan szemlézik Orbán Viktor energiabiztonsággal kapcsolatos kijelentéseit, miszerint a szuverenitás egyre inkább függ az energiabiztonságtól. A kínai hírügynökség fontosnak tartotta megemlíteni a miniszterelnöknek az Európai Unió energetikai szabályozásával kapcsolatos kritikáját, valamint azt az ígéretét, hogy az ország megvédi magát mind politikailag, mind jogilag. Szintén szót ejtettek a migrációról, arról, hogy a magyar kormány továbbra is elutasítja a migránsok beengedését.

Borítókép: Orbán Viktor magyar miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

