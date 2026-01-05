orbán viktorTisza Pártháborúbrüsszel

A Tisza és a baloldal Brüsszel pártján áll, Brüsszel pedig a háború mellett kötelezte el magát + videó

Orbán Viktor szerint a Tisza Párt a háború kérdésében egyértelműen a brüsszeli irányvonalat követi, ami jelentősen megemeli a következő választás tétjét.

Magyar Nemzet
2026. 01. 05. 18:43
A Tisza Párt egyértelműen a brüsszeli álláspontot követi, különösen a háború kérdésében – jelentette ki Orbán Viktor a közösségi oldalán közzétett új videójában. A miniszterelnök a nemzetközi sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott: nincs semmi meglepő abban, hogy a Tisza körül olyan szereplők tűnnek fel, mint Surányi György, Bajnai Gordon, Kálmán András vagy Kéri László, hiszen „mindenki ott van, ahol a helye van”.

Orbán Viktor megjegyezte: Surányi György szakmai felkészültségét tisztelet illeti, Bajnai Gordon esetében azonban felidézte a 13. havi nyugdíj elvételét és a 2010 előtti kormányzás időszakát. Hozzátette:

az sem újdonság, hogy ezek a szereplők egy politikai oldalon jelennek meg, hiszen hasonló helyzet alakult ki 2022-ben is.

A miniszterelnök szerint ugyanakkor egy lényeges különbség mégis van, amely megemeli a következő választás tétjét: ez pedig a háború kérdése. Orbán Viktor úgy fogalmazott:

a baloldal ebben az ügyben nem nemzeti alapon helyezkedik el, hanem Brüsszel álláspontját követi, miközben Brüsszel a háború folytatása mellett döntött.

Orbán Viktor kiemelte: szerinte létezhetne olyan baloldal is, amely nemet mond a háborúra, nem támogatja Ukrajna uniós tagságát és nem áll ki a konfliktus folytatása mellett, ahogyan arra más európai országokban is van példa. A magyar baloldal ezzel szemben háborúpárti, ukránpárti és brüsszelpárti álláspontot képvisel – mutatott rá a miniszterelnök.

Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

