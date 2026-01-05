Orbán Viktornemzetközi sajtótájékoztatóMagyar Péter

Orbán Viktor jól állta a sarat, a politikai szezon kezdetén is ő diktálja a tempót + videó

A miniszterelnök helytállását az is jól mutatja, hogy még a tiszás csoportokban is indulatosan nekimentek az ellenzéki propagandasajtónak, amiért nem tudták megszorongatni – hívta fel a figyelmet a XXI. Század Intézet vezető elemzője. Deák Dániel a kormányfő szereplését összehasonlította Magyar Péterével is, szembeállítva egymással a két fél érvelését, mértékletességét és a kiváltott érdeklődést is.

Magyar Nemzet
2026. 01. 05. 17:24
„A sajtóérdeklődés rekordnagyságú volt, rengeteg hazai és külföldi újságíró volt kíváncsi Orbán Viktorra, a miniszterelnök pedig két és fél órán keresztül komplex válaszokat adott a külpolitikai és belpolitikai kérdésekre” – értékelte a miniszterelnök nemzetközi sajtótájékoztatóját Deák Dániel. A XXI. Század Intézet vezető elemzője közösségi oldalán felhívta a figyelmet arra is, hogy az ellenzéki sajtó is jelen volt, a kritikus kérdéseket is részletesen megválaszolta a miniszterelnök.

Deák Dániel rámutatott: Orbán Viktor helytállását az is jól mutatja, hogy még a tiszás csoportokban is indulatosan nekimentek az ellenzéki propagandasajtónak, hiszen szerintük sem tudták megszorongatni a miniszterelnököt. Szerinte pedig arra, hogy még a politikai szezon kezdetén is Orbán Viktor diktálja a tempót, a legnagyobb bizonyíték, hogy

Magyar Péter még ebben is csak követi és másolja Orbán Viktort:

pár órával később ő is tartott egy „nemzetközi” sajtótájékoztatót.

A vezető elemző szerint azonban ez a másolat ugyanakkor jóval gyengébb, hiszen lényegesen kevesebb újságíró volt rá kíváncsi. Emellett Magyar Péter nem vállalkozik a komplex válaszadásokra, továbbra is leginkább agresszív módon, egy ellenzéki kommentelő színvonalán mondja a már jól ismert állításait.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Forrás: Facebook)


