Megint csak Orbán Viktor másolására futotta Magyar Pétertől

A Tisza vezetője tavaly végigloholta az országot a háborúellenes gyűlések után, most a miniszterelnök nemzetközi sajtótájékoztatóját próbálja utánozni.

Magyar Nemzet
2026. 01. 05. 14:59
„A szánalomgyár ismét utánozza miniszterelnököt. A meglepett tiszásoknak mondom, hogy igen, Magyar Péterre gondolok” – írta közösségi oldalán Kocsis Máté. A Fidesz frakcióvezetője emlékeztetett: nemrég ért véget Orbán Viktor nemzetközi sajtótájékoztatója, amelyben a világpolitika mély összefüggéseiről, az ezekben elfoglalt magyar álláspontokról, az európai vitákról, a háborús szándékok kárairól, a migráció által okozott visszafordíthatatlan veszélyekről, a magyarokat segítő kormányzati intézkedésekről beszélt, és sok minden másra adott mérvadó válaszokat. Ráadásul mindemellett még jutott ideje arra is, hogy a Magyarországon működtetett liberális sajtó személyeskedő kérdéseire is feleljen – tette hozzá.

Orbán sajtótájékoztató
Orbán Viktor évindító nemzetközi sajtótájékoztatót tart (Fotó: Polyák Attila)

Felelős, okos államférfi állt ott, és ezt még olyanok is így gondolják, akik személyesen kevésbé kedvelik – állapította meg a frakcióvezető. Majd rámutatott:

ezt irigyelte meg az „olcsó macho”, és ő is sajtótájékoztatót hirdetett mára, ahol néhány saját használatú propagandistának tart majd gyűlöletperceket és ipari fröcsögést, előre megírt kérdésekre.

Csak a szokásos baloldali tempó, pont négy évvel ezelőtt Márki-Zay is ugyanezt tette – emlékeztetett.

Kocsis Máté jelezte, a menetrendszerű hazudozások mellett biztosan nem lesz szó:

  • a Tisza elhallgatott adóemelési terveiről,
  • a kiszivárgott programról,
  • a letagadott szakértőkről, mint például Kéri László, Simonovits vagy Surányi György,
  • de nem lesz szó arról sem, hogy Magyar Péter miért hallgatott mélyen a szilveszterkor migránsok által nyugat-európai városokban elkövetett erőszakhullám kapcsán, miközben az összes ipari kamera előtt mindig mindenről van véleménye,
  • ahogy biztosan nem kaphat senki választ arra sem, hogy a tiszások miért támogatják a Weber-frakció lelkes tagjaiként az egyre brutálisabb európai háborús előkészületeket.

Nagy bohóc a csávó, az tuti, de már csak 97 nap, és felkenődik a falra!

– jelentette ki a Fidesz frakcióvezetője.


Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Polyák Attila)

