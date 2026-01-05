Megint csak Orbán Viktor másolására futotta Magyar Pétertől

„A szánalomgyár ismét utánozza miniszterelnököt. A meglepett tiszásoknak mondom, hogy igen, Magyar Péterre gondolok” – írta közösségi oldalán Kocsis Máté. A Fidesz frakcióvezetője emlékeztetett: nemrég ért véget Orbán Viktor nemzetközi sajtótájékoztatója, amelyben a világpolitika mély összefüggéseiről, az ezekben elfoglalt magyar álláspontokról, az európai vitákról, a háborús szándékok kárairól, a migráció által okozott visszafordíthatatlan veszélyekről, a magyarokat segítő kormányzati intézkedésekről beszélt, és sok minden másra adott mérvadó válaszokat. Ráadásul mindemellett még jutott ideje arra is, hogy a Magyarországon működtetett liberális sajtó személyeskedő kérdéseire is feleljen – tette hozzá.

Orbán Viktor évindító nemzetközi sajtótájékoztatót tart (Fotó: Polyák Attila)

Felelős, okos államférfi állt ott, és ezt még olyanok is így gondolják, akik személyesen kevésbé kedvelik – állapította meg a frakcióvezető. Majd rámutatott:

ezt irigyelte meg az „olcsó macho”, és ő is sajtótájékoztatót hirdetett mára, ahol néhány saját használatú propagandistának tart majd gyűlöletperceket és ipari fröcsögést, előre megírt kérdésekre.

Csak a szokásos baloldali tempó, pont négy évvel ezelőtt Márki-Zay is ugyanezt tette – emlékeztetett.

Kocsis Máté jelezte, a menetrendszerű hazudozások mellett biztosan nem lesz szó:

a Tisza elhallgatott adóemelési terveiről,

a kiszivárgott programról,

a letagadott szakértőkről, mint például Kéri László, Simonovits vagy Surányi György,

de nem lesz szó arról sem, hogy Magyar Péter miért hallgatott mélyen a szilveszterkor migránsok által nyugat-európai városokban elkövetett erőszakhullám kapcsán, miközben az összes ipari kamera előtt mindig mindenről van véleménye,

ahogy biztosan nem kaphat senki választ arra sem, hogy a tiszások miért támogatják a Weber-frakció lelkes tagjaiként az egyre brutálisabb európai háborús előkészületeket.

Nagy bohóc a csávó, az tuti, de már csak 97 nap, és felkenődik a falra!

– jelentette ki a Fidesz frakcióvezetője.