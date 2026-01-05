háborúBrüsszelmigrációenergia

Nem veszünk át egyetlen migránst sem, jelentette ki Orbán Viktor

Orbán Viktor két fontos témát is említett a nemzetközi sajtótájékoztatóján.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 01. 05. 14:02
Fotó: Polyák Attila
A 2026-os év nagy kérdései a háború mellett az energia és a migráció lesznek – jelentette ki Orbán Viktor az évnyitó nemzetközi sajtótájékoztatóján. A miniszterelnök hangsúlyozta: a nemzetek szuverenitása egyre erősebben függ az energiaellátástól, amely ráadásul a technológiai fejlődés legfontosabb kérdése is.

Orbán sajtótájékoztató
Fotó: Polyák Attila

A kormányfő kijelentette, Magyarország energiaellátása és biztonsága garantált, energiafüggetlensége biztosítva van, és az új kapacitások kiépítéséhez szükséges energiamennyiséget is elő tudja állítani.

Azonban a brüsszeli gáz- és olajipari szabályozások egy része romboló Magyarország számára

– hangsúlyozta. Majd jelezte: ezek ellen Magyarország egyrészt jogi úton védekezik, de politikai értelemben is dolgoznak a brüsszeli energiaszabályozás ellen.

Orbán Viktor 2026 másik nagy kérdéseként a Brüsszel által elfogadott migrációs paktum végrehajtását jelölte meg. A magyar kormány álláspontja változatlan: nem veszünk át egyetlen migránst sem, nem építünk menekülttábort, nem változtatjuk meg a határvédelem rendjét, és nem leszünk bevándorlóország, nem fogadjuk el, hogy Brüsszel mondja meg, kikkel éljünk együtt – szögezte le.


Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: Polyák Attila)

