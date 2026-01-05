Orbán Viktornemzetközi sajtótájékoztatóminiszterelnök-jelölt

Orbán Viktor: Szombaton meglátjuk + videó

Orbán Viktort arról is kérdezték nemzetközi sajtótájékoztatóján, hogy újra ő lesz-e a Fidesz miniszterelnök-jelöltje. A Fidesz január 10-én tartja tisztújító kongresszusát.

Magyar Nemzet
2026. 01. 05. 17:36
– Ma a Fidesz testületeiben az a közbölcsesség, hogy nincs jobb nálam. Keresik, de egyelőre még nem találták – mondja közösségi oldalára feltöltött videójában Orbán Viktor. A miniszterelnök egy újságírói kérdésre válaszolt a nemzetközi sajtótájékoztatóján, amelyen a Fidesz január 10-i tisztújító kongresszusa kapcsán kérdezték.

A kormányfő hozzátette: az utódját már keresik, de nem találják. Ha meglesz, akkor ez változhat, de még ő lesz a jelölt. Videójához a téma kapcsán hozzáfűzte:

Szombaton meglátjuk!

Arra a baloldalon gyakorta felbukkanó kérdésre is válaszolt ezután, hogy tervezik-e bevezetni az elnöki rendszert. Elmondása szerint nem készült arra, hogy átadja a hatalmat Sulyok Tamásnak, úgyhogy nem lesz ilyen téren változás.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Forrás: Facebook)


