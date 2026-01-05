Orbán Viktorválaszoksajtótájékoztató

Orbán Viktor: Minden is megválaszolva

Évindító nemzetközi sajtótájékoztatót tartott a miniszterelnök.

Magyar Nemzet
2026. 01. 05. 15:25
Orbán sajtótájékoztató Polyák Attila
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Minden is megválaszolva – jelentette ki Orbán Viktor évindító nemzetközi sajtótájékoztatója után a közösségi oldalán. A miniszterelnök két és fél órán keresztül válaszolt a hazai és a nemzetközi sajtó kérdéseire, amelyeket összesen huszonkilenc kérdezőtől kapott.

Orbán sajtótájékoztató
Fotó: Polyák Attila

A nemzetközi sajtótájékoztatón rengeteg témakörben tettek fel kérdéseket a kormányfőnek. Többek között olyan témákat érintettek, mint a migráció, a háború és a béke kérdése, a venezuelai helyzet, az európai demokrácia és gazdaság hanyatlása és a brüsszeli érdekeket kiszolgáló Tisza Párt gazdasági tervei, hazánk gazdasági helyzete, illetve a kormány családpolitikája.

Az európai demokrácia lejtmenetben van. Több európai választást újra megtartottak, másokat nem engednek elindulni, mást pedig bírósági döntéssel akadályoznak meg abban, hogy elinduljon. Máshol rálőttek az elnökjelöltre. Ehhez képest Magyarország mintademokrácia

– sorolta Orbán Viktor egy kérdésre válaszolva, jelezve, egy új világrend van kialakulóban, amelyeknek ilyen kísérő jelenségei vannak.

A miniszterelnök úgy vélekedett: az egyik út a brüsszeli zsákutcába vezet, ezt képviseli a Tisza.

Némi vállon veregetésért és a mentelmi jogukért cserébe kiegyeznének Brüsszellel, és végrehajtanák minden kérésüket. Igent mondanak a háborúra, Ukrajna finanszírozására, a migránsok betelepítésére és a genderpropagandára

 – közölte Orbán Viktor.

A kormányfő egy másik kérdés kapcsán azt is elmondta, egyetért azzal az amerikai dokumentummal, amely szerint Európát civilizációs veszély fenyegeti. Ennek oka a migráció. Kifejtette, 2015-re a migráció már létező jelenség volt Európában, csak előzőleg nem volt olyan tömeges, mint akkor. Már megkezdődött korábban a lakosságcsere. Ez Magyarországon nem következett be. Hozzátette: ennek volt ára is, mert Magyarországot megbüntették és megvádolták. De ma már világos, hogy az volt nyerő, amit hazánk csinált – állapította meg a miniszterelnök.


További játékainkhoz kattintson ide!

Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: Polyák Attila)

add-square Orbán Viktor nemzetközi sajtótájékoztatója

A Népszava munkatársa nekiment kollégáinak, akik kérdeztek Orbán Viktortól

Orbán Viktor nemzetközi sajtótájékoztatója 11 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Zsigmond Barna Pál
idezojelekMagyar Péter

Magyar Péter most a határon túli magyarokat használja fel

Zsigmond Barna Pál avatarja

Amit a Tisza Párt művel, az nem szolidaritás, csak politikai számítás.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu