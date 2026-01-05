Orbán Viktor: Minden is megválaszolva

Minden is megválaszolva – jelentette ki Orbán Viktor évindító nemzetközi sajtótájékoztatója után a közösségi oldalán. A miniszterelnök két és fél órán keresztül válaszolt a hazai és a nemzetközi sajtó kérdéseire, amelyeket összesen huszonkilenc kérdezőtől kapott.

Fotó: Polyák Attila

A nemzetközi sajtótájékoztatón rengeteg témakörben tettek fel kérdéseket a kormányfőnek. Többek között olyan témákat érintettek, mint a migráció, a háború és a béke kérdése, a venezuelai helyzet, az európai demokrácia és gazdaság hanyatlása és a brüsszeli érdekeket kiszolgáló Tisza Párt gazdasági tervei, hazánk gazdasági helyzete, illetve a kormány családpolitikája.

Az európai demokrácia lejtmenetben van. Több európai választást újra megtartottak, másokat nem engednek elindulni, mást pedig bírósági döntéssel akadályoznak meg abban, hogy elinduljon. Máshol rálőttek az elnökjelöltre. Ehhez képest Magyarország mintademokrácia

– sorolta Orbán Viktor egy kérdésre válaszolva, jelezve, egy új világrend van kialakulóban, amelyeknek ilyen kísérő jelenségei vannak.

A miniszterelnök úgy vélekedett: az egyik út a brüsszeli zsákutcába vezet, ezt képviseli a Tisza.

Némi vállon veregetésért és a mentelmi jogukért cserébe kiegyeznének Brüsszellel, és végrehajtanák minden kérésüket. Igent mondanak a háborúra, Ukrajna finanszírozására, a migránsok betelepítésére és a genderpropagandára

– közölte Orbán Viktor.

A kormányfő egy másik kérdés kapcsán azt is elmondta, egyetért azzal az amerikai dokumentummal, amely szerint Európát civilizációs veszély fenyegeti. Ennek oka a migráció. Kifejtette, 2015-re a migráció már létező jelenség volt Európában, csak előzőleg nem volt olyan tömeges, mint akkor. Már megkezdődött korábban a lakosságcsere. Ez Magyarországon nem következett be. Hozzátette: ennek volt ára is, mert Magyarországot megbüntették és megvádolták. De ma már világos, hogy az volt nyerő, amit hazánk csinált – állapította meg a miniszterelnök.