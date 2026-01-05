Orbán Viktor: Ami pénzünk van, azt Magyarországra és a magyar családokra fordítjuk, nem Ukrajnára + videó

Amit 2025-ről tudunk, az az, hogy rendkívül mozgalmas év volt. 82 állam és kormányfői találkozón vettem részt, és ott voltam 25 csúcstalálkozón is. Ebben az évben mindenki számára nyilvánvalóvá vált, hogy egy korszak lezárult a nemzetközi politikában. Donald Trump hatalomba lépése adta meg a régi korszak kegyelemdöfését – fogalmazott Orbán Viktor a nemzetközi sajtótájékoztató bevezetőjében. A sajtótájékoztatón egyébként 63 médium képviselője jelent meg, ez rekordnak számít.

Fotó: Polyák Attila

A kormányfő azt mondta, a régi liberális világrend szabályai már nem érvényesek, az új korszak a nemzetek korszaka lesz. Mint kifejtette, az új korszak egyik legfontosabb kérdése Európában a háború és a béke kérdése. A korszak egyik alapkérdése, az energiakérdés. Ez a szuverenitás mellett a technológiai fejlődés legfontosabb kérdése. Azok az országok, amelyek képesek lesznek ezen új iparágaknak megfelelő, olcsó energiaforrást biztosítani, azok nyertesei lehetnek ennek a korszaknak. Magyarország energiaellátása garantált, a függetlenségünk rendben van.

Mint mondta, a gáz-és olajipari szabályozások rombolóak hazánk számára, az Oroszországból érkező ellátást elvágnák Magyarországtól, ez ellen jogi úton védekezünk, eljárás indítunk az Európai Bizottsággal szemben, mert itt egy jogalappal való visszaélés zajlik. Másrészt az energia kérdésre nemzeti hatáskörbe tartozik. Hozzátette, politikai értelemben is dolgoznak a brüsszeli szabályozás ellen, remélik, hogy 2027-re megszűnik a háborús helyzet, ami a szankciók eltörlésével jár.

Nem veszünk át migránst

Úgy folytatta, a migrációs paktumot 2026 júniusa óta kellene alkalmaznunk, 23 ezer kérelem elbírálását kellene végrehajtani, migránstábor létrehozásával, és át kéne vennünk a nyugattól migránsokat.

Egyetlen migránst sem veszünk át, nem változtatunk a határvédelmen, és nem leszünk bevándorló ország

– szögezte le.

Végül, mint mondta a fejlődés kérdése a 2026-os évben Magyarországon úgy áll, hogy reális célkitűzés, hogy a gazdaságfejlesztési céljainkat ne adjuk fel. Akkor lesz pénzed fejlesztésre, ha nem adod oda másoknak, vagyis mi nem adjuk oda a pénzünket Ukrajnának. – Hadikölcsön adásában sem veszünk részt, a kölcsön szó átverés, tudjuk, hogy nem adják majd vissza, és katonákat és fegyvereket sem küldünk. És nem fogadjuk el a brüsszeli hadigazdaságra való átállást, mert az nem szolgálja az országok érdekét. Mi békegazdaságot építünk, ez ad lehetőséget a fejlődésre, ez a magyar út – hangsúlyozta a miniszterelnök.