Rendkívüli

Orbán Viktor: Ami pénzünk van, azt Magyarországra és a magyar családokra fordítjuk, nem Ukrajnára + videó

A kormányfő szerint a liberális világrend felbomlóban van.

Magyar Nemzet
2026. 01. 05. 10:39
Fotó: Polyák Attila
Amit 2025-ről tudunk, az az, hogy rendkívül mozgalmas év volt. 82 állam és kormányfői találkozón vettem részt, és ott voltam 25 csúcstalálkozón is. Ebben az évben mindenki számára nyilvánvalóvá vált, hogy egy korszak lezárult a nemzetközi politikában. Donald Trump hatalomba lépése adta meg a régi korszak kegyelemdöfését – fogalmazott Orbán Viktor a nemzetközi sajtótájékoztató bevezetőjében. A sajtótájékoztatón egyébként 63 médium képviselője jelent meg, ez rekordnak számít. 

Orbán sajtótájékoztató
Fotó: Polyák Attila

A kormányfő azt mondta, a régi liberális világrend szabályai már nem érvényesek, az új korszak a nemzetek korszaka lesz. Mint kifejtette, az új korszak egyik legfontosabb kérdése Európában a háború és a béke kérdése. A korszak egyik alapkérdése, az energiakérdés. Ez a szuverenitás mellett a technológiai fejlődés legfontosabb kérdése. Azok az országok, amelyek képesek lesznek ezen új iparágaknak megfelelő, olcsó energiaforrást biztosítani, azok nyertesei lehetnek ennek a korszaknak. Magyarország energiaellátása garantált, a függetlenségünk rendben van.

Mint mondta, a gáz-és olajipari szabályozások rombolóak hazánk számára, az Oroszországból érkező ellátást elvágnák Magyarországtól, ez ellen jogi úton védekezünk, eljárás indítunk az Európai Bizottsággal szemben, mert itt egy jogalappal való visszaélés zajlik. Másrészt az energia kérdésre nemzeti hatáskörbe tartozik. Hozzátette, politikai értelemben is dolgoznak a brüsszeli szabályozás ellen, remélik, hogy 2027-re megszűnik a háborús helyzet, ami a szankciók eltörlésével jár.

Nem veszünk át migránst

Úgy folytatta, a migrációs paktumot 2026 júniusa óta kellene alkalmaznunk, 23 ezer kérelem elbírálását kellene végrehajtani, migránstábor létrehozásával, és át kéne vennünk a nyugattól migránsokat.

Egyetlen migránst sem veszünk át, nem változtatunk a határvédelmen, és nem leszünk bevándorló ország

– szögezte le.

Végül, mint mondta a fejlődés kérdése a 2026-os évben Magyarországon úgy áll, hogy reális célkitűzés, hogy a gazdaságfejlesztési céljainkat ne adjuk fel. Akkor lesz pénzed fejlesztésre, ha nem adod oda másoknak, vagyis mi nem adjuk oda a pénzünket Ukrajnának. – Hadikölcsön adásában sem veszünk részt, a kölcsön szó átverés, tudjuk, hogy nem adják majd vissza, és katonákat és fegyvereket sem küldünk. És nem fogadjuk el a brüsszeli hadigazdaságra való átállást, mert az nem szolgálja az országok érdekét. Mi békegazdaságot építünk, ez ad lehetőséget a fejlődésre, ez a magyar út – hangsúlyozta a miniszterelnök.

Családtámogatások minden mennyiségben

A kormányfő jelezte, olyan döntések lépnek hatályba, amelyek Nyugat-Európában ma elképzelhetetlenek. Január elsejével befejezték a családtámogatások megduplázását, most 50 százalékkal emelték az adókedvezményeket. A 30 év alatti egygyermekes édesanyák szja-mentesek, csakúgy, mint a 40 év alatti kétgyermekes édesanyák is.

Orbán sajtótájékoztató
Fotó: Polyák Attila

A minimálbér 11 százalékkal nőtt, megkezdődik egy vállalati adócsökkentési program, bevezetik a 14. havi nyugdíjat, kifizetik a hathavi fegyverpénzt, a tanárok átlagbérét megemelik, az igazságügyi dolgozóknak is meghirdettek egy béremelést. Meghirdetnek egy lakossági energiatárolási programot is: 2,5 millió forint támogatást lehet igényelni napelemre.

Orbán Viktor elmondta: a kormány felfogása szerint az ország előtt álló lehetőségek egyszerűek. Vagy a brüsszeli úton haladunk, amely megszorításokhoz vezet, vagy a magyar úton, a béke útján haladunk, amely egy jobb életet teremt Magyarország számára.

Orbán Viktor a 2026-os országgyűlési választásokkal kapcsolatban azt mondta, a választók döntenek a mandátumokról, és arról, ki nyerjen.

Célunk, hogy a 2022-es választási eredményt megismételjük

– mondta, hozzátéve, nem látja értelmét vitának olyan emberrel, aki nem szuverén.

Venezuela egy új világ új megnyilvánulása

Beszélt arról, hogy Venezuela az új világ új megnyilvánulása, egy új nyelv. Venezuelával együtt az USA képes a világ 40-50 százalékát ellenőrizni, ami befolyásolja az energia világpiaci árát. Az ország felügyeletével jobb világpiaci helyzet jöhet létre, és ez jó hír. Hozzátette, Magyarország szuverenitás terén jól áll, az elmúlt 4 évben a legsikeresebb beruházási hullám érte el hazánkat, és ez várható a jövőben is. Trump megválasztása óta 13 beruházás jött létre, és ebben az évben továbbiak jönnek. Ez is mutatja, hogy Brüsszelen túl is van élet. Az unió fontos, de ha beszorulnánk ebbe a blokkba, annak meginnánk a levét. Ezért érdemes másokkal is jó kapcsolatot ápolni, így Kínával, a törökökkel, az arab világgal vagy az oroszokkal. – Nem akarunk semmilyen föderális berendezkedésben részt venni, a szuverén külpolitika és energiapolitika fontos úgy, hogy az unión belül képzeljük el magunkat a NATO tagjaként. Magyarország magyar ország – hangsúlyozta a kormányfő.

Orbán Viktor elmondta: az USA-ban elnöki rendszer működik, tehát minden megállapodás személyes. A kormányfő abban bízik, hogy a megállapodásokat a 4 éves mandátum lejárta után is érvényben tudják tartani. A pénzügyi védőpajzsról szólva azt mondta, Magyarországnak a spekulációk miatt van erre szüksége. Felelősen gondolkodó országvezetésnek kell ilyenben gondolkodnia, a mai világban ugyanis bármi megtörténhet.

Orbán Viktor azt mondta, ő kért ilyen védőpajzsot Donald Trumptól. Olyan terv, ami az USA-nak és Magyarországnak is jó, nem állt rendelkezésre, most próbálják ezeket a feltételeket kialakítani. 

A venezuelai helyzetre visszatérve azt mondta, az orosz-ukrán helyzettel való minden összehasonlítás veszélyes.

A következő évtized kulcsszava a biztonság

Orbán Viktor azt mondta, a választásnak mindig van egy misztériuma. Több millió ember elmegy választani, abból kikerekedik valami. A kormányfő szerint tiszteletben kell tartani a tényt, hogy a választópolgárok döntenek. Ő veszített úgy választást, hogy mindenki azt mondta, nyerni fognak. A politikában a kínálat meghatározza a keresletet. Csak azok közül lehet választani, akik elindulnak. Az új korszakban, hogy helyt tudjunk állni, új döntéseket tudjunk hozni, ahhoz bizonyos képességekre lesz szükség. A kormányfő szerint ilyen a higgadtság, a nyugalom, a gyors áttekintőképesség, a döntésképesség, a tapasztalat, és a rutin. A következő évtized kulcsszava a biztonság lesz. Hozzátette: az Európai Tanács ülései mára átalakultak, ezek már haditanács-ülések. Arról beszélnek, hogy „hogyan győzzünk”. A miniszterelnök jelezte, egész Európában erősödnek a háborúellenes mozgalmak. Meglepő erővel törnek fel majd ezek a mozgalmak.

Lejtmenetben az európai demokrácia

Arról a svájci ezredesről, akit azért szankcionált az EU, mert egy olyan elemzéssel állt elő, amiben elmondta szabadon a véleményét, noha Svájc nem EU-tag, a kormányfő azt mondta, nincs meglepve, furcsább dolgok is történnek. 

Az európai demokrácia lejtmenetben van. Több európai választást újra megtartottak, másokat nem engednek elindulni, mást pedig bírósági döntéssel akadályoznak meg abban, hogy elinduljon. Máshol rálőttek az elnökjelöltre. Ehhez képest Magyarország mintademokrácia

– sorolta, jelezve, egy új világrend van kialakulóban, melyeknek ilyen kísérő jelenségei vannak. A magyar kormány nem támogat szankciókat, és megfogalmazhatja a véleményét a jogszabályok keretein belül. Ilyen a demokrácia – mondta – javasolva, hogy inkább azt csinálják mások is, amit ő, azaz kiáll a sajtó elé.

A magyar kormány készen áll az orosz-amerikai találkozó lebonyolítására

A kormányfő reméli, hogy a béketörekvések sikeresek lesznek. A magyar kormány készen áll az orosz-amerikai találkozó lebonyolítására. Magyarország azon kevés országok közé tartozik a nyugati világban, ahol Putyin látogatásának semmilyen jogi akadálya nem lenne. A kétoldalú kapcsolatok nem igénylik az újabb személyes találkozók létrejöttét. Az amerikai elnök, vagy magas rangú elnök valóban jöhet Magyarországra. A kormányfő szerint a magyar embereknek az jó, ha a kormányt minél több nagyhatalmú vezetője támogatja. Hogy ezeket hogyan lehet összehangolni, az komoly intellektuális munkát jelent a mindenkori kormánynak Orbán Viktor tájékoztatása szerint, de eddig ők sikerrel jártak.

A választásokba való külföldi beavatkozásról szólva azt mondta: 2026 kapcsán a guruló eurókra kell majd figyelni. Magyarország megmutatta, hogy más irányba is lehet haladni, mint amit Brüsszel választ. A brüsszeli bürokraták azt szeretnék, ha a kormány félrevonulna, és jönne egy új vezetés. Éppen ezért számít egy jelentős brüsszeli beavatkozásra. Ezzel jó szembenézni a kormányfő szerint. Mint mondta, Brüsszel is rendelkezik saját nagyhatalmi érdekkel, ezt érvényesíteni kívánja majd, de ők készen állnak.

Orbán sajtótájékoztató
Fotó: Polyák Attila

Van békepárti alternatíva

Arra, hogy több európai politikus is a háborúra való felkészítésről, és a fiatalok háborúba küldéséről beszél, azt mondta, idegességre nincs ok, higgadtságra van szükség a választáson, mert van békepárti alternatíva. – Ha csak háborús párt lenne, ami van, és amelynek az uniós családja az Európai Néppárt, lehetne aggódni, de itt vannak a patrióták is, és célunk, hogy Magyarországot kívül tartsuk a háborún. Kétségbeesésre semmi ok, van megoldás, nyílt politikai verseny zajlik, lehet választani mindenkinek – mondta. Felhívta a figyelmet,

a sorkötelezettség kérdése nem időszerű nálunk, mert nincs háború.

Igaz, Brüsszelben döntöttek arról, hogy háborúba fognak menni, ők nem akarják azt elveszteni, ezt úgy lehetne, hogy az ukránok legyőzik az oroszokat. A részvétel folyamatosan nő, erre utalnak a NATO főtitkár vagy a francia vezérkari főnök kijelentése. Az első számú háborús uszító Weber, és kialakult az az erőközpont, ami tolja bele az országokat a háborúba. 2026-os választás lesz utolsó választás a háború előtt, és a háborús nyomás nőni fog, ha csak az USA-nak nem sikerül megegyezni a békéről Oroszországgal.

Mi vagyunk a Brexit kárvallottjai

A miniszterelnök hangsúlyozta, a bátorság Magyarországon erénynek számít, de mi vagyunk a Brexit kárvallottjai. Ezzel megbomlott a szuverenisták és a föderalisták közötti egyensúly. ha nem lett volna s Brexit, nem lennének olyan csaták, amelyek vannak. Így már nem lehet ellentartani. Ezért is halad háborús irányba az egész brüsszeli kóceráj – fogalmazott Orbán Viktor.

Magyarország számára nem volna ez ésszerű döntés

– hangsúlyozta a miniszterelnök. A történelem lehet meg is kímél bennünket ettől. Nem kell kilépni, szétesik magától is. A dezintegráció úgy jön létre, hogy döntéseket hozunk, amelyeket nem hozunk létre. Teljes káoszban van az unió. A zöldátmenetről mindenki tudta, hogy baj lesz, aztán most vissza kell lépni a meghozott döntésekből. Úgy véli, az unió összeomlása nem egy drámai összeomlás lesz, hanem az ilyen története száma növekedni fog.

A Szőlő utcai javítóintézet kapcsán a miniszterelnök azt mondta, az ottani ügyekben sok éve történt az első feljelentés, és a rendőrség akkor nem tudta az ott dolgozókra bizonyítani a tetteket. A második esetben már ez sikerült, így nyomozás is elindult. A gyermekvédelem helyzetéről azt mondta, 26 ezer olyan gyermek van, akikről nem tudnak gondoskodni a szülők, róluk az állam gondoskodik. Kétharmaduk esetében nevelőszülőket von be az állam, a maradék egyharmad intézetben él. – A Szőlő utca nem tartozik ebbe a körbe, mert ez egy fiatalkori börtön. Olyan fiatalok, akik súlyos bűnelkövetők: emberölés, rablás, szexuális erőszak. Most több eset is napvilágra került, meg kell nézni, hogy ez az öt ilyen intézet jól működik-e, és arra jutottunk, hogy nem. Ezért úgy döntöttünk, hogy áttesszük a büntetés végrehajtás terültére, és kivesszük a szociális ellátórendszerből. Így jobb esély van a tisztességesebb ellátásra, hiszen nekik is vannak jogaik, függetlenül attól, milyen bűncselekményt követtek el – vélekedett. Hangsúlyozta, minden eljárást könyörtelenül le fognak folytatni, és utána lehet beszélni a politikai felelősségről.

Orbán Viktor lesz a miniszterelnök-jelölt

Orbán Viktor arra a kérdésre, hogy ő lesz-e a Fidesz jelöltje elmondta: a Fideszben az a közbölcsesség, hogy nincs jobb nála. Keresik, de nem találják. Ha meglesz, akkor ez változhat, így ő lesz a jelölt. Nem készült arra, hogy átadja a hatalmat Sulyok Tamásnak, úgyhogy marad a mostani miniszterelnöki rendszer, nem lesz elnöki rendszer.

Cikkünk frissül.

A sajtótájákoztatótól szóló hírt a kormányfő az év végén a Facebook-oldalán tette közzé. „Kérdés nem marad válasz nélkül” – tette hozzá a bejelentéshez, a sajtótájékoztató előtti legfrissebb bejegyzésében pedig elárulta: „a bemelegítés már megvolt”.

A miniszterelnök kifejtette, nem igényel külön felkészülést számára egy ilyen sajtótájékoztató. A kormányfő szerint a tavalyi év első napjain fontos emlékeztetőt kaptunk, hogy a liberális világrend felbomlóban van, Trump elnök megválasztása adta meg neki a kegyelemdöfést. „Az új világ azonban még forrásban van. Szelesebb, kiszámíthatatlanabb, veszélyesebb évek jönnek. A magyar embereknek ebben a helyzetben kell idén áprilisban utat választaniuk” – tette hozzá. 

Orbán Viktor úgy vélekedett: az egyik út a brüsszeli zsákutcába vezet, ezt képviseli a Tisza. 

„Némi vállon veregetésért és a mentelmi jogukért cserébe kiegyeznének Brüsszellel, és végrehajtanák minden kérésüket. Igent mondanak a háborúra, Ukrajna finanszírozására, a migránsok betelepítésére és a genderpropagandára” 

 – közölte.

A miniszterelnök szerint ezzel szemben a kormányoldal a béke és biztonság útját ajánlja a magyaroknak. „Mi nem akarunk magyar fiatalokat a frontra küldeni, és nem akarjuk lerombolni az országot és a magyar gazdaságot. Van tervünk és szándékunk arra, hogy Magyarországot az előttünk álló történelmi korszak nyertesévé tegyük. Ehhez mindenekelőtt ki kell maradnunk a háborúból. Erre kérünk 2026-ban felhatalmazást a magyar emberektől” – írta a kormányfő.


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

