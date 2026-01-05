Rendkívüli

Orbán Viktor nemzetközi sajtótájékoztatót tart, kövesse nálunk élőben!

békeharcosok klubjaorbán viktor

Orbán Viktor: Csak akkor járunk jól, ha a magyar utat választjuk

A világ változik és forrong, veszélyes időszak következik – figyelmeztetett mai bejegyzésében Orbán Viktor, aki a Harcosok Klubjában posztolt.

Magyar Nemzet
2026. 01. 05. 10:08
Fotó: Fischer Zoltán Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„A kezdés erős, nemzetközi sajtótájékoztató 11-től, kövessétek a Facebookon. Téma van bőven, kérdés nem marad megválaszolatlanul” – üzente a Harcosok Klubjának Orbán Viktor boldog és sikeres új évet kívánva.

Budapest, 2025. december 4. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond a kormány és a munkaadói, valamint a munkavállalói oldal közötti, jövő évi bérmegállapodás aláírásán a Karmelita kolostorban 2025. december 4-én. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos
Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond a karmelita kolostorban 2025. december 4-én
Fotó: Kaiser Ákos / MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

A miniszterelnök bejegyzésében rámutatott, az idei év legnagyobb és legfontosabb kérdése: háború vagy béke?

A világ változik és forrong, veszélyes időszak következik. Csak akkor járunk jól, ha a magyar utat választjuk: béke, biztonság, családok

– szögezte le Orbán Viktor.

A kormányfő hangsúlyozta, nemcsak beszélnek, a brüsszeli hibák és nehéz geopolitikai helyzet ellenére minden vállalásukat teljesítették.

  • Januártól újabb 50 százalékkal emelték a családi adókedvezményt, így befejezték a megduplázását.
  • A 40 év alatti kétgyermekes és a 30 év alatti egygyermekes anyák is adómentességet kapnak.
  • A minimálbér 11, a garantált bérminimum 7 százalékkal nő

– sorolta.

A brüsszeli út és egy brüsszeli bábkormány mindennek az elvesztését jelentené. Béke helyett háború, biztonság helyett migránsgettók, családtámogatás helyett genderőrület

– figyelmeztetett Orbán Viktor. „Ne hagyjuk, hogy megtörténjen!” – tette hozzá.

„Harcolunk az igazságért! Harcolj a hazugság ellen!” – fogalmazott üzenete végén a miniszterelnök. Hozzátette, hogy a választások várható időpontjáig még 97 nap van hátra.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Zsigmond Barna Pál
idezojelekMagyar Péter

Magyar Péter most a határon túli magyarokat használja fel

Zsigmond Barna Pál avatarja

Amit a Tisza Párt művel, az nem szolidaritás, csak politikai számítás.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu