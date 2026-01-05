Orbán Viktor: Csak akkor járunk jól, ha a magyar utat választjuk

„A kezdés erős, nemzetközi sajtótájékoztató 11-től, kövessétek a Facebookon. Téma van bőven, kérdés nem marad megválaszolatlanul” – üzente a Harcosok Klubjának Orbán Viktor boldog és sikeres új évet kívánva.
A miniszterelnök bejegyzésében rámutatott, az idei év legnagyobb és legfontosabb kérdése: háború vagy béke?
A világ változik és forrong, veszélyes időszak következik. Csak akkor járunk jól, ha a magyar utat választjuk: béke, biztonság, családok
– szögezte le Orbán Viktor.
A kormányfő hangsúlyozta, nemcsak beszélnek, a brüsszeli hibák és nehéz geopolitikai helyzet ellenére minden vállalásukat teljesítették.
- Januártól újabb 50 százalékkal emelték a családi adókedvezményt, így befejezték a megduplázását.
- A 40 év alatti kétgyermekes és a 30 év alatti egygyermekes anyák is adómentességet kapnak.
- A minimálbér 11, a garantált bérminimum 7 százalékkal nő
– sorolta.
A brüsszeli út és egy brüsszeli bábkormány mindennek az elvesztését jelentené. Béke helyett háború, biztonság helyett migránsgettók, családtámogatás helyett genderőrület
– figyelmeztetett Orbán Viktor. „Ne hagyjuk, hogy megtörténjen!” – tette hozzá.
„Harcolunk az igazságért! Harcolj a hazugság ellen!” – fogalmazott üzenete végén a miniszterelnök. Hozzátette, hogy a választások várható időpontjáig még 97 nap van hátra.
Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!