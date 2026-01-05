Orbán Viktor: Csak akkor járunk jól, ha a magyar utat választjuk

„A kezdés erős, nemzetközi sajtótájékoztató 11-től, kövessétek a Facebookon. Téma van bőven, kérdés nem marad megválaszolatlanul” – üzente a Harcosok Klubjának Orbán Viktor boldog és sikeres új évet kívánva.

Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond a karmelita kolostorban 2025. december 4-én

Fotó: Kaiser Ákos / MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

A miniszterelnök bejegyzésében rámutatott, az idei év legnagyobb és legfontosabb kérdése: háború vagy béke?

A világ változik és forrong, veszélyes időszak következik. Csak akkor járunk jól, ha a magyar utat választjuk: béke, biztonság, családok

– szögezte le Orbán Viktor.

A kormányfő hangsúlyozta, nemcsak beszélnek, a brüsszeli hibák és nehéz geopolitikai helyzet ellenére minden vállalásukat teljesítették.

Januártól újabb 50 százalékkal emelték a családi adókedvezményt, így befejezték a megduplázását.

A 40 év alatti kétgyermekes és a 30 év alatti egygyermekes anyák is adómentességet kapnak.

A minimálbér 11, a garantált bérminimum 7 százalékkal nő

– sorolta.

A brüsszeli út és egy brüsszeli bábkormány mindennek az elvesztését jelentené. Béke helyett háború, biztonság helyett migránsgettók, családtámogatás helyett genderőrület

– figyelmeztetett Orbán Viktor. „Ne hagyjuk, hogy megtörténjen!” – tette hozzá.

„Harcolunk az igazságért! Harcolj a hazugság ellen!” – fogalmazott üzenete végén a miniszterelnök. Hozzátette, hogy a választások várható időpontjáig még 97 nap van hátra.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)