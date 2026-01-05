orbán viktorminiszterelnökgulyás gergelynemzetközi sajtótájékoztató

Orbán Viktor nemzetközi sajtótájékoztatóval indítja szezont, kérdés nem marad válasz nélkül

Immár hagyománynak számít, hogy a miniszterelnök nemzetközi sajtótájékoztatón értékeli a hazai és a nemzetközi történéseket. Orbán Viktor várhatóan most is szót ejt a hazánkat fenyegető kihívásokról és Magyarország terveiről is. Emellett több órán át válaszol a hazai és a nemzetközi média kérdéseire.

Máté Patrik
2026. 01. 05. 4:50
Orbán Viktor nemzetközi sajtótájékoztatója nyitja meg a politikai szezont. A miniszterelnök délelőtt 11 órakor ismerteti a kormányzati terveket a következő időszakra és válaszol a sajtó kérdéseire. Mint a közösségi oldalán írta, a sajtótájékoztatón „kérdés nem marad válasz nélkül”, ami arra utal, hogy a kormányfő kész minden felmerülő témát nyíltan érinteni.

A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond a kormány és a munkaadói, valamint a munkavállalói oldal közötti, jövő évi bérmegállapodás aláírásán a Karmelita kolostorban 2025. december 4-én
Minden kérdésre válaszol Orbán Viktor a nemzetközi sajtótájékoztatón (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)

Az időzítés sem véletlen: az év eleji sajtótájékoztatók rendszerint iránymutatást adnak a kormány politikai céljairól, valamint a nemzetközi és belpolitikai kihívások kezeléséről. 

A sajtótájékoztatóról lapunk élőben fog beszámolni.

Immár hagyománynak számít, hogy Orbán Viktor az év végén vagy az év elején nemzetközi sajtótájékoztatót tart. Ezeken rendre részt vett Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter és Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár is.

 

Komplex helyzetértékelés Orbán Viktortól

A miniszterelnök 2021-től 2024-ig minden évben december 21-én tartott sajtótájékoztatót, amin a hazai és nemzetközi politikai helyzet értékelése mellett szó esett a Magyarországot érintő veszélyekről és hazánk terveiről is. Az utóbbi években mindig téma volt a magyar és az európai gazdaság helyzete, az orosz–ukrán háború és a migráció is. A 2024-es sajtótájékoztatón reagált a magdeburgi terrortámadásra, amikor egy migráns férfi autóval hajtott a karácsonyi vásáron részt vevő tömegbe. A támadásban többen meghaltak.

Ezek a jelenségek csak azóta léteznek Európában, mióta migrációs válság lett. Tehát az nem kétséges, hogy van összefüggés a Nyugat-Európában megváltozott világ, az oda beáramló migráció, különösen az illegális migráció és a terrorcselekmények között

– fogalmazott a terrorakció kapcsán a miniszterelnök.

De szót ejtett a magyar uniós elnökségről is. – Ilyen elszigeteltséget még nem láttam, itt volt a fél világ Magyarországon, az ország legnagyobb diplomáciai eseményét tartottuk, és a végén még az ellenfeleink is gratuláltak az elvégzett munka mennyisége és minősége kapcsán – jegyezte meg.

A 2023-as tájékoztatón a miniszterelnök beszámolt a tanárok és az óvónők bérének fejlesztéséről. Az Európai Unió már régóta erőlteti a migrációs paktumot, aminek bizonyítéka, hogy Orbán Viktor már három évvel ezelőtt is értékelte a brüsszeli terveket. A miniszterelnök úgy vélekedett, hogy egyetlen módon lehet a migrációt megállítani: ha azt a döntést meghozzuk, hogy

aki be akar lépni az Európai Unió területére, annak a rá vonatkozó döntés megszületéséig az unión kívül kell tartózkodnia.

Azonban szóba került az orosz–ukrán háború helyzete is a 2023-as sajtótájékoztatón. – Ha Európa nem kezd tárgyalásokat, akkor Európán kívüli nagyhatalmak, az oroszok az amerikaiakkal fognak megegyezni Európa feje fölött. Ez a veszély fennáll a második világháború óta. Ez véres valóság az európaiaknak. Ez volt az, amit a krími válság idején sikerült elhárítani, és ez nagy bravúr volt – hívta fel a figyelmet akkor a miniszterelnök. 

A 2022-es nemzetközi sajtótájékoztatón a miniszterelnök arról beszélt, hogy kormányzati szempontból hogyan festett az év. Mint mondta, Magyarország rendkívüli teljesítményt nyújtott a parlamenti választásokon, amelyen meg kellett védeni Magyarország szuverenitását és függetlenségét. Az év másik fontos eredményeként értékelte, hogy Magyarországnak sikerült kimaradnia a háborúból. 

A 2021 végén tartott sajtótájékoztató egyik legfontosabb témája a koronavírus-járvány kezelése volt. Ennek kapcsán Orbán Viktor ismertette, hogy a kormány több forrásból is vásárolt vakcinát, ennek köszönhetően pedig elsők között értük el a lakosság felének beoltását. 

Sarkalatos téma a családok támogatása

Utoljára 2020-ban történt meg, hogy a miniszterelnök nem év végén, hanem az év elején tartotta a nemzetközi sajtótájékoztatót.

Akkor a kormányfő elmondta:

Ha nem bevándorlókat akarunk, hanem magyar gyermekeket, és a magyar gazdaság képes a forrásokat megtermelni, akkor az egyetlen megoldás az, hogy minél nagyobb összeget a családok és a gyermeknevelés támogatására fordítsunk.

Ez rámutat arra, hogy a migráció megállítása és a családok támogatása már hosszú évek óta a magyar kormány egyik alapvetése.

Az idei választási kampány miatt érdekes, amit Orbán Viktor 2019-ben mondott az évindító sajtótájékoztatóján az európai parlamenti választásról.

Választási években az elemzők jól láthatóan politikai eszköznek tekintik magukat, nem a valóságot akarják bemutatni, hanem politikai szimpátiájuk, érdekeik alapján befolyásolni akarják az emberek döntéseit előrejelzéseikkel

– fogalmazott akkor a kormányfő.

Borítókép: Orbán Viktor a 2024-es nemzetközi sajtótájékoztatóján Gulyás Gergellyel és Kovács Zoltánnal (Fotó: Csudai Sándor)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

