Orbán Viktor nemzetközi sajtótájékoztatóval indítja szezont, kérdés nem marad válasz nélkül

Orbán Viktor nemzetközi sajtótájékoztatója nyitja meg a politikai szezont. A miniszterelnök délelőtt 11 órakor ismerteti a kormányzati terveket a következő időszakra és válaszol a sajtó kérdéseire. Mint a közösségi oldalán írta, a sajtótájékoztatón „kérdés nem marad válasz nélkül”, ami arra utal, hogy a kormányfő kész minden felmerülő témát nyíltan érinteni.

Minden kérdésre válaszol Orbán Viktor a nemzetközi sajtótájékoztatón (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)

Az időzítés sem véletlen: az év eleji sajtótájékoztatók rendszerint iránymutatást adnak a kormány politikai céljairól, valamint a nemzetközi és belpolitikai kihívások kezeléséről.

Immár hagyománynak számít, hogy Orbán Viktor az év végén vagy az év elején nemzetközi sajtótájékoztatót tart. Ezeken rendre részt vett Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter és Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár is.

Komplex helyzetértékelés Orbán Viktortól

A miniszterelnök 2021-től 2024-ig minden évben december 21-én tartott sajtótájékoztatót, amin a hazai és nemzetközi politikai helyzet értékelése mellett szó esett a Magyarországot érintő veszélyekről és hazánk terveiről is. Az utóbbi években mindig téma volt a magyar és az európai gazdaság helyzete, az orosz–ukrán háború és a migráció is. A 2024-es sajtótájékoztatón reagált a magdeburgi terrortámadásra, amikor egy migráns férfi autóval hajtott a karácsonyi vásáron részt vevő tömegbe. A támadásban többen meghaltak.

Ezek a jelenségek csak azóta léteznek Európában, mióta migrációs válság lett. Tehát az nem kétséges, hogy van összefüggés a Nyugat-Európában megváltozott világ, az oda beáramló migráció, különösen az illegális migráció és a terrorcselekmények között

– fogalmazott a terrorakció kapcsán a miniszterelnök.

De szót ejtett a magyar uniós elnökségről is. – Ilyen elszigeteltséget még nem láttam, itt volt a fél világ Magyarországon, az ország legnagyobb diplomáciai eseményét tartottuk, és a végén még az ellenfeleink is gratuláltak az elvégzett munka mennyisége és minősége kapcsán – jegyezte meg.