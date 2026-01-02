Sokakat érintő béremelések léptek életbe január 1-jétől + videó

Több olyan intézkedés lépett életbe január 1-jétől , amely érinti a közszolgálatban, a közigazgatásban, a szociális és kulturális ágazatban dolgozókat, az igazságügyi alkalmazottakat és a pedagógusokat. Ennek részleteiről Gulyás Gergely osztott meg egy videót a közösségi oldalán.

Gulyás Gergely és Vitályos Eszter Kormányinfót tart. Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 2025 utolsó Kormányinfóján elmondta: idén a közszolgálatban dolgozóknak egymillió forintos otthontámogatási segítséget nyújt a kormány.

Azoknak, akik ingatlant vásárolnak, ez felhasználható az önrészhez, illetve akik ingatlanhitelt törlesztenek, azoknak is egymillió forintos segítséget jelent

– mutatott rá Gulyás Gergely.

Folytatódik a tanárok béremelése is.

A tanárok átlagbére 936 ezer forint lesz 2026-ban, ami azt jelenti, hogy ebben a ciklusban több mint a duplájára emelkedtek a pedagógusbérek.

A tárcavezető arról is beszámolt, hogy a közigazgatásban a szeptemberi 15 százalékos után újabb 15 százalékos béremelés lesz januártól, a szociális és kulturális ágazatban is 15 százalékos lesz a béremelés, továbbá az igazságügyi alkalmazottak béremelése is folytatódik. Utóbbi

a bíráknál 48 százalékos,

a fogalmazóknál 89 százalékos,

a bírósági alkalmazottaknál százszázalékos emelést jelent

– sorolta Gulyás Gergely.

Ez az igazságszolgáltatás működését nagymértékben segíti, és ezzel az európai uniós átlag bírói béreit is el fogjuk érni 2027 január 1-jével. Ez szintén nagy lépés ahhoz képest, ahonnan indultunk

– hangsúlyozta a Miniszterelnökséget vezető miniszter.

Borítókép: Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)