gulyás gergelybíróJanuár 1.Szociális ágazatpedagógusbéremelés2026közigazgatás

Sokakat érintő béremelések léptek életbe január 1-jétől + videó

Az év elején életbe lépő intézkedésekről részletes tájékoztatás adott Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter.

Magyar Nemzet
2026. 01. 02. 9:14
Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter MTI Hegedüs Róbert
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Több olyan intézkedés lépett életbe január 1-jétől , amely érinti a közszolgálatban, a közigazgatásban, a szociális és kulturális ágazatban dolgozókat, az igazságügyi alkalmazottakat és a pedagógusokat. Ennek részleteiről Gulyás Gergely osztott meg egy videót a közösségi oldalán.

Budapest, 2025. december 23. Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Karmelita kolostorban 2025. december 23-án. MTI/Hegedüs Róbert
Gulyás Gergely és Vitályos Eszter Kormányinfót tart. Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 2025 utolsó Kormányinfóján elmondta: idén a közszolgálatban dolgozóknak egymillió forintos otthontámogatási segítséget nyújt a kormány.

Azoknak, akik ingatlant vásárolnak, ez felhasználható az önrészhez, illetve akik ingatlanhitelt törlesztenek, azoknak is egymillió forintos segítséget jelent

– mutatott rá Gulyás Gergely.

Folytatódik a tanárok béremelése is.

A tanárok átlagbére 936 ezer forint lesz 2026-ban, ami azt jelenti, hogy ebben a ciklusban több mint a duplájára emelkedtek a pedagógusbérek.

A tárcavezető arról is beszámolt, hogy a közigazgatásban a szeptemberi 15 százalékos után újabb 15 százalékos béremelés lesz januártól, a szociális és kulturális ágazatban is 15 százalékos lesz a béremelés, továbbá az igazságügyi alkalmazottak béremelése is folytatódik. Utóbbi

  • a bíráknál 48 százalékos,
  • a fogalmazóknál 89 százalékos,
  • a bírósági alkalmazottaknál százszázalékos emelést jelent

– sorolta Gulyás Gergely.

Ez az igazságszolgáltatás működését nagymértékben segíti, és ezzel az európai uniós átlag bírói béreit is el fogjuk érni 2027 január 1-jével. Ez szintén nagy lépés ahhoz képest, ahonnan indultunk

– hangsúlyozta a Miniszterelnökséget vezető miniszter.

 

Borítókép: Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Földi László
idezojelekMohács

Széthúzás vagy összefogás – Mohács után ötszáz évvel

Földi László avatarja

Hogyan létezhettünk egy olyan világban, ahol elrabolható volt az ország kétharmada?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu