Ebben az ágazatban 60 ezer ember kap béremelést januártól

Hankó Balázs miniszter elmondta, 2025-ben már 50 százalékkal növelték a családi adókedvezményt, személyi jövedelemadó-mentessé tették a CSED-et, a GYED-et és az örökbefogadói díjat, valamint októbertől bevezették a háromgyermekes édesanyák SZJA-mentességét. Hangsúlyozta: 2026-ban további lépéseket tesznek a családok támogatására.
A családi adókedvezmény megduplázásának második lépcsőjeként immár
- egy gyermek után 20 000 Ft,
- két gyermek után 80 000 Ft,
- három gyermek után 198 000 Ft,
- minden további gyermek után pedig további 66 000 Ft jár. A duplázás érinti a tartós beteg vagy súlyos fogyatékossággal élő gyermek(ek) után járó plusz családi adókedvezmény összegét is.
Bővül az anyák SZJA-mentességét igénybe vevők köre is, január elsejétől a 40 év alatti, kétgyermekes anyáknak sem kell személyi jövedelemadót fizetnie. A 30 év alatti édesanyák adómentességének felső jövedelemkorlátja pedig megszűnik. A minimálbér emelése több ellátás összegét automatikusan növeli. Így 11 százalékkal növekszik a GYED, a diplomás GYED, a nevelőszülői GYED, nagyszülői GYED, az Örökbefogadói díj, a Gyermekápolási táppénz, a Gyermekek otthongondozási díja és a Gyermektartásdíj megelőlegezése is.
Egyszerűsödik az örökbefogadás, béremelés a kulturális ágazatban
Újévtől egyszerűsödnek a gyermekek örökbefogadásának szabályai is, így a gyermekek hatékonyabb eljárásban és gyorsabban juthatnak befogadó családjukhoz. Magyarország kormánya elkötelezetten támogatja a nemzeti kultúrát, a kulturális élet megerősítését, valamint a magyar szellemi örökség megőrzését és továbbfejlesztését.
- A kulturális közfeladatot ellátó foglalkoztatottak 2026. január 1-jétől beépülő jelleggel 15 százalékos béremelésben részesülnek. Az intézkedés a kulturális ágazat mintegy 41 ezer dolgozóját érinti.
- Január 1-től átlagosan további 10 százalékkal emelkedik a szakképzésben dolgozó 24 ezer oktató bére, amelyre 32 milliárd forint hazai költségvetési forrást biztosít a kormány.
A bérfejlesztés minden szakképző intézményre érvényes, legyen az állami, egyházi, vagy egyetemi fenntartásban. A 2020-as átalakítás óta a kormány öt alkalommal hajtott végre jelentős béremelést a szakképzésben dolgozó oktatók körében, aminek eredményeként az oktatói bérek több, mint két és félszeresére nőttek.
