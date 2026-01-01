Rendkívüli

A svájciak is találgatnak, gyertya vagy tűzijáték okozhatta az újévi tragédiát + videó

Ebben az ágazatban 60 ezer ember kap béremelést januártól

A kormány folytatja Európa legnagyobb családi adócsökkentési programját. 2026. január 1-jétől indul a Családi Adócsökkentés Plusz, amely további jelentős kedvezményeket és támogatásokat hoz a magyar családoknak. Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter évvégi videónyilatkozatában elmondta: ezekkel a lépésekkel azt a családbarát adópolitika folytatódik, amelyet már több mint 15 éve épít a kormányzat.

Magyar Nemzet
2026. 01. 01. 13:01
Béremelés lesz a kulturális ágazatban januárban.
Hankó Balázs miniszter elmondta, 2025-ben már 50 százalékkal növelték a családi adókedvezményt, személyi jövedelemadó-mentessé tették a CSED-et, a GYED-et és az örökbefogadói díjat, valamint októbertől bevezették a háromgyermekes édesanyák SZJA-mentességét. Hangsúlyozta: 2026-ban további lépéseket tesznek a családok támogatására. 

béremelés, Balatonfüred, 2019. augusztus 6.Négytagú hátizsákos turista család pihent meg a Balaton-parton gyalogos túrájuk közben. A vízen tőkésrécék úsznak, azokat nézik, etetgetik.MTVA/Bizományosi: Jászai Csaba ***************************Kedves Felhasználó!Ez a fotó nem a Duna Médiaszolgáltató Zrt./MTI által készített és kiadott fényképfelvétel, így harmadik személy által támasztott bárminemű – különösen szerzői jogi, szomszédos jogi és személyiségi jogi – igényért a fotó szerzője/jogutódja közvetlenül maga áll helyt, az MTVA felelőssége e körben kizárt.
A családbarát adópolitika újabb elemekkel bővült, a kulturális ágazat béremelése januártól indul/ Fotó: MN

A családi adókedvezmény megduplázásának második lépcsőjeként immár

  •  egy gyermek után 20 000 Ft, 
  • két gyermek után 80 000 Ft, 
  • három gyermek után 198 000 Ft, 
  • minden további gyermek után pedig további 66 000 Ft jár. A duplázás érinti a tartós beteg vagy súlyos fogyatékossággal élő gyermek(ek) után járó plusz családi adókedvezmény összegét is.

Bővül az anyák SZJA-mentességét igénybe vevők köre is, január elsejétől a 40 év alatti, kétgyermekes anyáknak sem kell személyi jövedelemadót fizetnie. A 30 év alatti édesanyák adómentességének felső jövedelemkorlátja pedig megszűnik. A minimálbér emelése több ellátás összegét automatikusan növeli. Így 11 százalékkal növekszik a GYED, a diplomás GYED, a nevelőszülői GYED, nagyszülői GYED, az Örökbefogadói díj, a Gyermekápolási táppénz, a Gyermekek otthongondozási díja és a Gyermektartásdíj megelőlegezése is.

Egyszerűsödik az örökbefogadás, béremelés a kulturális ágazatban

Újévtől egyszerűsödnek a gyermekek örökbefogadásának szabályai is, így a gyermekek hatékonyabb eljárásban és gyorsabban juthatnak befogadó családjukhoz. Magyarország kormánya elkötelezetten támogatja a nemzeti kultúrát, a kulturális élet megerősítését, valamint a magyar szellemi örökség megőrzését és továbbfejlesztését.

  •  A kulturális közfeladatot ellátó foglalkoztatottak 2026. január 1-jétől beépülő jelleggel 15 százalékos béremelésben részesülnek. Az intézkedés a kulturális ágazat mintegy 41 ezer dolgozóját érinti. 
  • Január 1-től átlagosan további 10 százalékkal emelkedik a szakképzésben dolgozó 24 ezer oktató bére, amelyre 32 milliárd forint hazai költségvetési forrást biztosít a kormány. 

A bérfejlesztés minden szakképző intézményre érvényes, legyen az állami, egyházi, vagy egyetemi fenntartásban. A 2020-as átalakítás óta a kormány öt alkalommal hajtott végre jelentős béremelést a szakképzésben dolgozó oktatók körében, aminek eredményeként az oktatói bérek több, mint két és félszeresére nőttek.

