Orbán Viktor: Zelenszkij azért fenyeget, mert ukránbarát kormányt akar Magyarországon. Én csak útban vagyok.

Macron részleteket közölt a francia háborús szerepvállalásról

Emmanuel Macron francia elnök csütörtök este az Instagramon azt közölte, hogy Franciaország nem háborúzik a Közel-Keleten, és nem is fog beavatkozni ott.

Forrás: MTI2026. 03. 06. 6:26
Emmanuel Macron francia elnök (Fotó: AFP)
„Nagyon jól értem és hallom az aggodalmát, de szeretnék egyértelmű lenni” – mondta az elnök egy internetezőnek, aki az Irán ellen indított izraeli-amerikai offenzíva következményei miatt aggodalmának adott hangot. „Franciaország nem részese ennek a háborúnak. Mi nem harcolunk, és nem fogunk részt venni ebben a háborúban” – jelezte az államfő.

 

Macron az iráni háborúról tett bejelentést (Fotó: AFP)
„Franciaország nem háborúzik ebben a térségben. Védelmezi a francia nőket és férfiakat, a szövetségeseit, és kiáll Libanon mellett” – tette hozzá, utalva arra, hogy miután Libanon 1920 és 1943 között francia mandátumterület volt, a két ország között a mai napig erősek a kapcsolatok. 

Emmanuel Macron kedd este bejelentette, hogy katonai erősítést küldött a közel-keleti térségbe – köztük a Charles de Gaulle repülőgép-hordozót – hogy megvédje állampolgárait és szövetségeseit, amelyekre megtorló csapásokat mért Irán, illetve hogy segítsen nekik elfogni a drónokat, a rakétákat. 

Teljesen békés módon mozgósítunk, hogy megpróbáljuk biztosítani a tengeri forgalmat

 – fogalmazott.

A köztársasági elnök kedden azt is közölte, hogy koalíciót kíván létrehozni a világgazdaság számára létfontosságú tengeri útvonalak biztosítása érdekében a térségben. 

Miután szerdán telefonon beszélt Donald Trump amerikai elnökkel és Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel, majd csütörtökön a libanoni vezetőkkel, a francia elnök jelezte, hogy tervet kíván kidolgozni a Hezbollah és Izrael katonai műveleteinek lezárására.
 

