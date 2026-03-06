Macron részleteket közölt a francia háborús szerepvállalásról

„Nagyon jól értem és hallom az aggodalmát, de szeretnék egyértelmű lenni” – mondta az elnök egy internetezőnek, aki az Irán ellen indított izraeli-amerikai offenzíva következményei miatt aggodalmának adott hangot. „Franciaország nem részese ennek a háborúnak. Mi nem harcolunk, és nem fogunk részt venni ebben a háborúban” – jelezte az államfő.

Macron az iráni háborúról tett bejelentést (Fotó: AFP)

„Franciaország nem háborúzik ebben a térségben. Védelmezi a francia nőket és férfiakat, a szövetségeseit, és kiáll Libanon mellett” – tette hozzá, utalva arra, hogy miután Libanon 1920 és 1943 között francia mandátumterület volt, a két ország között a mai napig erősek a kapcsolatok.

Emmanuel Macron kedd este bejelentette, hogy katonai erősítést küldött a közel-keleti térségbe – köztük a Charles de Gaulle repülőgép-hordozót – hogy megvédje állampolgárait és szövetségeseit, amelyekre megtorló csapásokat mért Irán, illetve hogy segítsen nekik elfogni a drónokat, a rakétákat.