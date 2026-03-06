Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk – Bokros Lajos és Bod Péter Ákos mutatná az irányt a Tiszának

Pártja adóterveit illetően Magyar Péter korábban leszögezte, hogy azt nem ő, hanem a szakértői határozzák meg. Bár ezidáig egy szakértő sem igen vállalta nyilvánosan a Tisza Párttal való együttműködését, több közgazdász nyilatkozatainál erősen kilóg a lóláb. Most közülük mutatunk be kettőt.

„Aki azt mondja, hogy progresszív, tartsa fel a kezét!”

Elöljáróban fel kell idéznünk, hogy a pártból kiugrott vallásügyi munkacsoport-vezető, Csercsa Balázs január végén arról beszélt: a Tiszán belül nem kérdés, hogy a többkulcsos adó szükséges és jó. Csak azt nem értik sokan – mondta akkor –, hogy ezt miért nem lehet nyíltan felvállalni. Ide kívánkozik az is, hogy az adózással kapcsolatos valódi szándékaik elhallgatásáról a párt alelnöke, Tarr Zoltán kendőzetlenül beszélt tavaly augusztusban, a Tisza Etyeken tartott fórumán. Azt fejtegette: nem szabad elmondani a terveket, mert akkor megbuknak, egyébként választást kell nyerni, és aztán mindent lehet. Szintén nem mellékes, hogy ugyanazon az eseményen Dálnoki Áron, a párt gazdaságfejlesztési munkacsoportjának vezetője megszavaztatta a hallgatóságot, s az ott lévők 80-90 százaléka a többkulcsos adó mellett voksolt. Ahogy ő maga is.

Hogy elnyerte-e a tiszások tetszését, azt nem tudni, de az etyeki önleleplező fórum után kiszivárgott a sajtóhoz egy többkulcsos adóterv, amely a Tiszának készült. Ez az elképzelés 15, 22 és 33 százalékos kulcsot vezetne be, az éves jövedelmi sávok pedig ötmillió forintnál, afelett tizenötmilliónál húzódnának. Vagyis a középső, 22 százalékos jövedelmi sáv havi bruttó 416 ezer forintnál kezdődne.

Bokros jön, ha kell

Némileg egyszerűbb számokkal, de annál határozottabban áll ki nyilatkozataiban Bokros Lajos a progresszív jövedelemadó mellett. A megszorító csomagja miatt kellemetlen emlékű, bukott pénzügyminiszter a saját számításait a Klubrádió február 4-i adásában, szíve felett ukrán nemzeti színű szalagot viselve ismertette Bolgár Györggyel és a nyilvánossággal. Bokros a havi félmilliós jövedelemig tíz, egymillió forintig húsz, afelett pedig harminc százalékos szja-t szedne.