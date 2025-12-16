Bokros LajosOrbán Balázsnyugdíj

Bokros Lajos szívesen vállalna szerepet Magyar Péter mellett + videó

A Horn-kormány egykori pénzügyminisztere üdvözölte a Tisza megszorítócsomagját és kijelentette: ha szükség lesz rá, akkor áll rendelkezésre.

2025. 12. 16.
Bokros Lajos (Fotó: MTI/Kovács Tamás)
– Bokros Lajos otthonosan érzi magát a Tisza Párt környékén: nem csak kampányol az új baloldali megszorítócsomag mellett, de szívesen vállalna szerepet Magyar Péter mellett – írja Orbán Balázs. A miniszterelnök politikai igazgatója megosztott egy részletet is a Belvárosi Szabadegyetem előadásából, ahol az előadó maga Bokros Lajos volt. A közgazdász üdvözölte a Tisza megszorítócsomagját és kijelentette: ha szükség lesz rá, akkor áll rendelkezésre.

A videóból kiderül: a korábbi pénzügyminiszter nem ért egyet azzal, hogy a költségvetésből kell támogatni a vállalkozásokat. Mint mondta: ha egy vállalkozás nem versenyképes, akkor az menjen tönkre. Továbbá a 14. havi nyugdíjbevezetéséről úgy fogalmazott: 

Isten őrizz, hogy bevezessék.

Szerencs, 2025. december 2. Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója a kormánypártok országjárásának szerencsi fóruma előtt tartott sajtótájékoztatón 2025. december 2-án. MTI/Vajda János
Orbán Balázs figyelemreméltó videót posztolt Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Vajda János

Bokros megnyilvánulásait nem hagyta szó nélkül Bohár Dániel sem: a riporter ugyancsak egy közösségi posztban idézi fel: a baloldal 30 év alatt ugyanoda jutott, mint ahonnan indult, hiszen Bokros Lajos ugyanazt mondta 30 éve, mint most Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke. Felelevenítette, hogy a Bokros-csomag bevezetése előtt az akkori pénzügyminiszter ugyanúgy az elhallgatás taktikája mellett érvelt, mint mostanság a Tisza-alvezér, aki „nem fog mindent elmondani”, mert akkor megbuknak.

Mint megírtuk: az eddigi legnagyobb baloldali megszorítócsomag névadója gonosznak nevezte a többgyermekes anyák adómentességét, indokolatlannak és kifejezett őrültségnek tartja a 13., illetve a 14. havi nyugdíjat, miközben érvelt a nyugdíjrendszer privatizációja mellett.

 A megszorítócsomag szerzőiről pedig „nagy szeretettel és tisztelettel” emlékezik.

Bokros Lajos többek között úgy fogalmaz, hogy nem lehet megígérni ilyen körülmények között azt, hogy teljes inflációkövető vagy vásárlóerő-megőrző nyugdíjak legyenek. Ráadásul a kormány abszolút ellene van a munkaerőimportnak, meg a bevándorlásnak – tette hozzá. Mindemellett a korábbi pénzügyminiszter szerint tovább kell folytatni majd a nyugdíjkorhatár emelését.

A Bokros-csomag névadója pozitívan szólt a többkulcsos adórendszerről, amelynek szerinte úgy kellene kinéznie, hogy 10-20-30 százalék lenne a három kulcs.

Borítókép: Bokros Lajos (Fotó: MTI)
 

