Az utolsó felkelés látomása

A filmstúdiók és vetítőtermek a képzelet laboratóriumai. Valósággal ontják magukból a lehetségesként elgondolt világok képeit, méghozzá olyan ütemben és olyan hatékonysággal, hogy alighanem magát az utópikus képzeletet is a látszatok túltermelési válsága bénítja meg. Különös sajátossága ez korunknak. A képzeletet lenyűgözik és bizonyos értelemben megkötik a képek, ezért ma a szó legjobb és legrosszabb értelmében is egy „utópiaiparral” (Marcel De Corte) állunk szemben, amelyben minden közösségi érzés, minden személyes tapasztalat külsővé vált, elszakadt az emberi élet testi-szellemi valóságától, hogy átadja helyét a puszta látványosságnak. A munkára fogott képzelet elzárja a szabadjára engedett képzelet útját. Ezért hát joggal tartják az „utópikus testek” látványvilágán alapuló pornográfiát a korszellem legközvetlenebb és legtöbbet eláruló megnyilatkozásának. A képzelet laboratóriumai, amelyek a látványok túltermelési válságáért felelnek, egyben a korszellem laboratóriumaiként is szolgálnak. Természetes, hogy az itt zajló kísérletek egy ponton túl már szinte teljesen megakadályozzák másfajta kísérletek végrehajtását. Ám egyelőre nem tudjuk egyértelműen megítélni ezt a körülményt. Csak abban vagyunk biztosak, hogy a jelenkor hermeneutikai káoszában egy-egy mémet, virálisan terjedő fotót vagy mozifilmet is ugyanolyan értelmezési eljárásoknak kell alávetnünk, mint a múlt század ideológiáit, egyszerűen azért, mert az összefüggő világnézetek korát a világképek kora, sőt a jóval töredezettebb képvilágok érája követte. Erről tanúskodik az Avatar 3. része (Avatar: Tűz és hamu, 2025) is, amely tünetértékénél fogva lényegesen több, mint látványosság.

Történetünk – suta kifejezéssel élve – az „űrben” játszódik, pontosabban: nem a Földön, hanem egy Pandora nevű égitesten. Jó ideje úgy tűnik, hogy az utópikus irodalom távoli szigeteit a 21. század képzeletében a távoli bolygó képzete váltotta fel. Az Avatar is megerősíti ezt a benyomást. A képzelet bizonyára nem véletlenül hagyja el a Földet, hanem azért, amit Heidegger a „világ mint kép” meghódításának nevez. Ez a kifejezés nemcsak a képkorszak elvét fogalmazza meg, hanem arra is rámutat, hogy a világ egésze a tudományos-technikai szemlélet tárgyává vált. Világképünk a lét manipulálható, szabályozható és racionalizálható vonásaiból áll össze, így a földi élet, illetve maga a Föld is – a tradicionális kultúrák immanenciafogalma – kiszikkad, elveszti varázsát és szentségét. Nem csoda, hogy a képzelet új bolygókra és messzi-messzi galaxisokra vágyik. Ezt a globalizáció egyik fontos tünetének is tekinthetjük: amikor a távoli szigetet felváltja a bolygó, akkor a távolság képzetébe akarunk új életet lehelni. Beszédes cím az Űrodüsszeia (1968), és alighanem ugyanarról árulkodik, mint a Tiltott bolygó (1956) című film törekvése, hogy az űrben keltse életre Shakespeare A vihar című drámájának bűvös szigetét – természetesen egy bolygó alakjában. A varázsló helyett itt már egy tudós áll a középpontban, a szellemet pedig a technika helyettesíti, ám a sziget és a bolygó analógiája mégis szembeötlő.