Orbán Viktor üzent Zelenszkijnek: Ha nincs olaj, nincs pénz + videó

Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Ukrajna fenyegeti hazánkat

A honvédelmi miniszter arra hívta fel a figyelmet, hogy Ukrajna, európai uniós kötelezettségét megszegve, olajblokád alatt tartja Magyarországot és Szlovákiát.

Gábor Márton
2026. 03. 17. 14:26
Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)
– Az új cseh kormány felállását követően erősödött az a meggyőződés Európában, hogy a szomszédunkban zajló háború mihamarabbi lezárása a cél – jelentette ki Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter, miután megbeszélést folytatott Jaromír Zunával, Csehország védelmi miniszterével.

Budapest, 2026. február 23. Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a Pirro Vengu albán védelmi miniszterrel tartott közös sajtótájékoztatón a Honvédelmi Minisztériumban 2026. február 23-án. MTI/Soós Lajos
Szalay-Bobrovniczky Kristóf (Fotó: MTI/Soós Lajos)

Kiemelte: az ukrán háború tekintetében mostanra jól látszik, hogy kizárólag a diplomáciai megoldás vezethet eredményre.

Ukrajna fenyegeti hazánkat, megszegve európai uniós kötelezettségét zárva tartja a Barátság kőolajvezetéket

– emlékeztetett Szalay-Bobrovniczky Kristóf, és kiemelte: a magyar–cseh védelmi ipari együttműködése kulcsfontosságú, kiemelkedő és nagy múltra tekint vissza.

– Megegyeztünk arról, hogy további védelmi ipari együttműködéseket keressünk a jövőben – jelezte a tárcavezető.

Jaromír Zuna cseh védelmi miniszter kiemelkedőnek nevezte a magyar és a cseh együttműködést, majd reményét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a jövőben tovább fejlődnek a regionális és hadiipari kapcsolatok a két ország között.

Borítókép: Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
