Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Ukrajna fenyegeti hazánkat

– Az új cseh kormány felállását követően erősödött az a meggyőződés Európában, hogy a szomszédunkban zajló háború mihamarabbi lezárása a cél – jelentette ki Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter, miután megbeszélést folytatott Jaromír Zunával, Csehország védelmi miniszterével.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf (Fotó: MTI/Soós Lajos)

Kiemelte: az ukrán háború tekintetében mostanra jól látszik, hogy kizárólag a diplomáciai megoldás vezethet eredményre.

Ukrajna fenyegeti hazánkat, megszegve európai uniós kötelezettségét zárva tartja a Barátság kőolajvezetéket

– emlékeztetett Szalay-Bobrovniczky Kristóf, és kiemelte: a magyar–cseh védelmi ipari együttműködése kulcsfontosságú, kiemelkedő és nagy múltra tekint vissza.

– Megegyeztünk arról, hogy további védelmi ipari együttműködéseket keressünk a jövőben – jelezte a tárcavezető.

Jaromír Zuna cseh védelmi miniszter kiemelkedőnek nevezte a magyar és a cseh együttműködést, majd reményét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a jövőben tovább fejlődnek a regionális és hadiipari kapcsolatok a két ország között.