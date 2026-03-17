Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Ukrajna fenyegeti hazánkat

– Az új cseh kormány felállását követően erősödött az a meggyőződés Európában, hogy a szomszédunkban zajló háború mihamarabbi lezárása a cél – jelentette ki Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter, miután megbeszélést folytatott Jaromír Zunával, Csehország védelmi miniszterével.
Kiemelte: az ukrán háború tekintetében mostanra jól látszik, hogy kizárólag a diplomáciai megoldás vezethet eredményre.
Ukrajna fenyegeti hazánkat, megszegve európai uniós kötelezettségét zárva tartja a Barátság kőolajvezetéket
– emlékeztetett Szalay-Bobrovniczky Kristóf, és kiemelte: a magyar–cseh védelmi ipari együttműködése kulcsfontosságú, kiemelkedő és nagy múltra tekint vissza.
– Megegyeztünk arról, hogy további védelmi ipari együttműködéseket keressünk a jövőben – jelezte a tárcavezető.
Jaromír Zuna cseh védelmi miniszter kiemelkedőnek nevezte a magyar és a cseh együttműködést, majd reményét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a jövőben tovább fejlődnek a regionális és hadiipari kapcsolatok a két ország között.
