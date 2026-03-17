Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója közösségi oldalán jelentette be a CPAC Hungary következő felszólalóját, Russ Fulchert, Idaho republikánus kongresszusi képviselőjét. A főigazgató a poszthoz azt írta, hogy akik a józan ész politikájában hisznek, azok a tengerentúlon is szövetségesek!
CPAC 2026: Amerika szívéből érkezik egy politikus a budapesti színpadra
Amerika szívéből egy olyan politikus érkezik Budapestre, aki a döntések sűrűjéből első kézből hoz rálátást a következő évek legnagyobb kihívásaira: az energia, az ipar és a versenyképesség terén. Russ is hazánk mellett áll, és velünk együtt gondolkodik a szuverenitásról a veszélyek korában, amikor Brüsszel és ügynökei éppúgy támadnak ránk, ahogyan a demokraták Donald Trumpra és pártjára az amerikai választások előtt! Fel, győzelemre!
– írja a bejegyzés. Ahogy arról lapunk is beszámolt, Szánthó Miklós elsőként Eva Vlaardingerbroekot jelentette be, aki március 21-én, Budapesten felszólal az immár ötödik alkalommal megrendezett CPAC Hungary rendezvényen.
További Külföld híreink
Borítókép: Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!