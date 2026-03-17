CPAC 2026: Amerika szívéből érkezik egy politikus a budapesti színpadra

Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója bejelentette az idei, immár ötödik alkalommal megrendezésre kerülő CPAC Hungary következő felszólalóját. Amerika szívéből egy olyan politikus érkezik Budapestre, aki a döntések sűrűjéből első kézből hoz rálátást a következő évek legnagyobb kihívásaira.

Magyar Nemzet
2026. 03. 17. 14:26
Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója Forrás: MTI
Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója közösségi oldalán jelentette be a CPAC Hungary következő felszólalóját, Russ Fulchert, Idaho republikánus kongresszusi képviselőjét. A főigazgató a poszthoz azt írta, hogy akik a józan ész politikájában hisznek, azok a tengerentúlon is szövetségesek!

Március 21-én Russ Fulcher is felszólal a CPAC Hungary-n. Fotó: Alapjogokért Központ

Amerika szívéből egy olyan politikus érkezik Budapestre, aki a döntések sűrűjéből első kézből hoz rálátást a következő évek legnagyobb kihívásaira: az energia, az ipar és a versenyképesség terén. Russ is hazánk mellett áll, és velünk együtt gondolkodik a szuverenitásról a veszélyek korában, amikor Brüsszel és ügynökei éppúgy támadnak ránk, ahogyan a demokraták Donald Trumpra és pártjára az amerikai választások előtt! Fel, győzelemre!

– írja a bejegyzés. Ahogy arról lapunk is beszámolt, Szánthó Miklós elsőként Eva Vlaardingerbroekot jelentette be, aki március 21-én, Budapesten felszólal az immár ötödik alkalommal megrendezett CPAC Hungary rendezvényen.

Borítókép: Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
