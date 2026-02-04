Elon Musk az EU választási beavatkozásáról: A bürokrácia megrontotta a demokráciát

Az amerikai képviselőház igazságügyi bizottsága megerősítette, hogy az EU beavatkozott nyolc európai választásba – írta az X-oldalán közzétett bejegyzésében Mario Nawfal véleményvezér. A Nawfal által felsorolt esetek között szerepel Szlovákia (2023), Hollandia (2023 és 2025), Franciaország (2024), Románia (2024), Moldova (2024), valamint Írország (2024 és 2025). A bejegyzés a Judiciary.house.gov forrásaira hivatkozott. Musk mindössze annyit fűzött hozzá: „A bürokrácia megrontotta a demokráciát.”

Fotó: AFP

Orbán Balázs a Facebook-oldalán hívta fel a figyelmet arra, hogy nyilvánosságra került egy jelentés az amerikai képviselőház jogi bizottságától, amely szerint az

Európai Bizottság nyomást gyakorolt a közösségi médiaplatformokra a számukra nem kívánatos tartalmak cenzúrázása érdekében, és rendszeresen egyeztetett baloldali NGO-kkal is a választásokat megelőzően.

Bejegyzésében azt is állította, hogy Brüsszel több alkalommal aktívan beavatkozott a 2024-es európai parlamenti választásokba, valamint több tagállam nemzeti voksolásába.

Orbán Balázs szerint a nemzetközi hálózat célja a következő magyar választások befolyásolása,

és állítása szerint már megvan a jelöltjük is. Posztjában azt írta: Brüsszel olyan program végrehajtását várja el, amely adóemelésekkel és megszorításokkal járna, Ukrajna finanszírozását szolgálná, valamint Magyarország háborúpárti irányba állítását célozná.