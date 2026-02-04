Rendkívüli

Orbán Viktor a teltházas Várkert Bazárban beszélget, kövesse nálunk élőben! + videó

Elon Muskválasztási beavatkozásBrüsszelEurópai BizottságOrbán Balázs

Elon Musk az EU választási beavatkozásáról: A bürokrácia megrontotta a demokráciát

Elon Musk reagált Mario Nawfal X-bejegyzésére. Nawfal a közösségi oldalán osztotta meg a hírt, miszerint az amerikai képviselőház igazságügyi bizottsága megerősítette: az Európai Bizottság nyolc európai választásba avatkozott be. Musk mindössze annyit fűzött hozzá: „A bürokrácia megrontotta a demokráciát.” Orbán Balázs már korábban figyelmeztetett a brüsszeli ténykedésre.

Magyar Nemzet
2026. 02. 04. 17:34
Az Európai Bizottság nyomást gyakorolt a közösségi médiaplatformokra a számukra nem kívánatos tartalmak cenzúrázása érdekében Forrás: AFP
Az amerikai képviselőház igazságügyi bizottsága megerősítette, hogy az EU beavatkozott nyolc európai választásba – írta az X-oldalán közzétett bejegyzésében Mario Nawfal véleményvezér. A Nawfal által felsorolt esetek között szerepel Szlovákia (2023), Hollandia (2023 és 2025), Franciaország (2024), Románia (2024), Moldova (2024), valamint Írország (2024 és 2025). A bejegyzés a Judiciary.house.gov forrásaira hivatkozott. Musk mindössze annyit fűzött hozzá: „A bürokrácia megrontotta a demokráciát.”

Musk mindössze annyit fűzött hozzá: „A bürokrácia megrontotta a demokráciát."
Fotó: AFP

Orbán Balázs a Facebook-oldalán hívta fel a figyelmet arra, hogy nyilvánosságra került egy jelentés az amerikai képviselőház jogi bizottságától, amely szerint az 

Európai Bizottság nyomást gyakorolt a közösségi médiaplatformokra a számukra nem kívánatos tartalmak cenzúrázása érdekében, és rendszeresen egyeztetett baloldali NGO-kkal is a választásokat megelőzően.

Bejegyzésében azt is állította, hogy Brüsszel több alkalommal aktívan beavatkozott a 2024-es európai parlamenti választásokba, valamint több tagállam nemzeti voksolásába.

Orbán Balázs szerint a nemzetközi hálózat célja a következő magyar választások befolyásolása,

és állítása szerint már megvan a jelöltjük is. Posztjában azt írta: Brüsszel olyan program végrehajtását várja el, amely adóemelésekkel és megszorításokkal járna, Ukrajna finanszírozását szolgálná, valamint Magyarország háborúpárti irányba állítását célozná.

A dokumentum szerint az Európai Bizottság a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály hatálybalépése óta rendszeresen egyeztetett nagy közösségimédia-platformokkal a választások előtt, és nyomást gyakorolt rájuk bizonyos tartalmak korlátozására. A szöveg azt állítja, hogy ez több országban – például Franciaországban, Hollandiában, Szlovákiában, Romániában, Írországban és Moldovában – történt meg az országgyűlési választások idején, jellemzően nem nyilvános egyeztetéseken. 

A Nawfal által is bemutatott anyagok szerint ezek a lépések nem semlegesek voltak, hanem a konzervatív pártokat hozták hátrányos helyzetbe az online térben, így a választási kampányok lefolyásába is beleszóltak.

Elon Musk már meg sem lepődött a hír hallatán. A bejegyzést újraközölve azt írta:

A bürokrácia megrontotta a demokráciát.

 

Brüsszel beavatkozik a magyar választásokba

Az Európai Bizottság által tervezett európai demokráciapajzs kezdeményezésről szervezett konferenciát az MCC brüsszeli képzési központja (MCC Brussels) azzal a céllal, hogy megvizsgálja: az új uniós eszköz valóban a választások külföldi befolyásolás elleni védelmét szolgálja-e vagy inkább a politikai viták és online tartalmak feletti ellenőrzést erősíti. 

Norman Lewis, az MCC Brussels vendégkutatója biztos abban, hogy az Európai Bizottság be fog avatkozni a magyar választásokba.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, Norman Lewis az MTI-nek adott nyilatkozatában kiemelte: a demokráciapajzs nem külső fenyegetésekkel szemben védi Európát, hanem valójában az uniós intézményeket védi az európai választópolgárok politikai döntéseitől. Lewis szerint a demokráciapajzsot az Európai Bizottság úgy mutatja be, mint a demokrácia védelmére szolgáló mechanizmust az olyan veszélyekkel szemben, mint a külföldi beavatkozás, a dezinformáció vagy a mesterséges intelligencia által generált tartalmak. A vendégkutató ugyanakkor úgy vélekedett: a kezdeményezés mögött az a feltételezés áll, hogy az európai polgárok nem elég okosak ahhoz, hogy ellenálljanak ezeknek a hatásoknak, ezért könnyen „rossz pártokra” szavazhatnak.

A 2025-ös CPAC-en Orbán Balázs Mario Nawfallal beszélgetett
A 2025-ös CPAC-en Orbán Balázs Mario Nawfallal beszélgetett. Fotó: MTI

A 2025-ös CPAC-en Orbán Balázs Mario Nawfallal beszélgetett. 

A miniszterelnök politikai igazgatója a beszélgetés kapcsán úgy fogalmazott: – Musk influenszerének meséltem arról, hogy mi a magyar emberek döntését képviseljük európai szinten is. A demokráciának így kell működnie – akár tetszik Brüsszelnek, akár nem!

A teljes interjút itt hallgathatja meg:

 

Borítókép: Manfred Weber, Ursula von der Leyen és António Costa (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Hárfás Zsolt
idezojelekpaks ii.

Pakson elkezdődik a jövő

Hárfás Zsolt avatarja

Az első betonöntés a felelősség jelképe is – azt üzeni: az atomerőmű a mindennapi élet biztonságának záloga.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

