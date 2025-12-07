Nem várt helyről kapott elismerést a nemzeti konzultáció

Mindeközben az EU-ban? A valódi hatalom az Európai Bizottságnál van, egy nem választott testületnél, amelyre egyetlen polgár sem szavaz, mégis ez határozza meg egész Európa napirendjét. Az Európai Parlament, az egyetlen intézmény, amelyet a polgárok ténylegesen megválasztanak, csak azt hagyhatja jóvá, utasíthatja el vagy módosíthatja, amit a Bizottság ad nekik. Tehát amikor az EU-választásokon szavazol, többnyire olyan embereket választasz, akik olyan emberek által alkotott szabályokat írnak alá, akiket soha nem fogsz látni a szavazólapon.