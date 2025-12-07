EUMario NawfalMagyarország

Nem várt helyről kapott elismerést a nemzeti konzultáció

Miközben az EU döntéseit nem választott bizottságokba és háttéralkukba temeti, Magyarország valami olyasmit tesz, ami a mai Európai Unióban szinte elképzelhetetlen: közvetlenül megkérdezi polgáraitól, hogy mit akarnak – írta X-oldalán közzétett bejegyzésében Mario Nawfal véleményvezér.

2025. 12. 07. 22:18
Mario Nawfal Forrás: X.com
Mario Nawfall influenszer, politikai kommentátor bejegyzésében kiemelte: „Az illegális bevándorlásról Magyarország népszavazást tartott. Az iskolai nemi ideológiáról egy másikat. Arról, hogy az ország pénzt vagy fegyvereket küldjön-e Ukrajnának? Ismét a népre bízták a döntést. Nem a pártokra. Nem a lobbikra. Nem a technokratákra.”

Most, a népszavazásokon túl is, a magyar kormány nemzeti konzultációs íveket küld ki, és megkérdezi a választókat, hogy mit gondolnak a bérpolitikáról, az adóreformokról, az adósságmoratóriumokról és a világjárvány utáni gazdaságról. Nem ál-„polgári panelekkel”, nem EU-s szakzsargonnal, csak közvetlen kérdésekkel és pipákkal.

– fogalmazott, hozzátéve:

Mindeközben az EU-ban? A valódi hatalom az Európai Bizottságnál van, egy nem választott testületnél, amelyre egyetlen polgár sem szavaz, mégis ez határozza meg egész Európa napirendjét. Az Európai Parlament, az egyetlen intézmény, amelyet a polgárok ténylegesen megválasztanak, csak azt hagyhatja jóvá, utasíthatja el vagy módosíthatja, amit a Bizottság ad nekik. Tehát amikor az EU-választásokon szavazol, többnyire olyan embereket választasz, akik olyan emberek által alkotott szabályokat írnak alá, akiket soha nem fogsz látni a szavazólapon. 

Mario Nawfal bejegyzését úgy zárta:

Magyarországot a nyugati média talán „tekintélyelvűnek” befeketítheti, de ez egyike azon kevés európai országnak, amely valódi, alulról felfelé építkező demokráciát gyakorol. Talán ezért gyűlöli annyira Brüsszel.

Borítókép: Mario Nawfal (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Belföldi híreink

Külföldi híreink

