Nem várt helyről kapott elismerést a nemzeti konzultáció

Mario Nawfall influenszer, politikai kommentátor bejegyzésében kiemelte: „Az illegális bevándorlásról Magyarország népszavazást tartott. Az iskolai nemi ideológiáról egy másikat. Arról, hogy az ország pénzt vagy fegyvereket küldjön-e Ukrajnának? Ismét a népre bízták a döntést. Nem a pártokra. Nem a lobbikra. Nem a technokratákra.”
Most, a népszavazásokon túl is, a magyar kormány nemzeti konzultációs íveket küld ki, és megkérdezi a választókat, hogy mit gondolnak a bérpolitikáról, az adóreformokról, az adósságmoratóriumokról és a világjárvány utáni gazdaságról. Nem ál-„polgári panelekkel”, nem EU-s szakzsargonnal, csak közvetlen kérdésekkel és pipákkal.
– fogalmazott, hozzátéve:
Mindeközben az EU-ban? A valódi hatalom az Európai Bizottságnál van, egy nem választott testületnél, amelyre egyetlen polgár sem szavaz, mégis ez határozza meg egész Európa napirendjét. Az Európai Parlament, az egyetlen intézmény, amelyet a polgárok ténylegesen megválasztanak, csak azt hagyhatja jóvá, utasíthatja el vagy módosíthatja, amit a Bizottság ad nekik. Tehát amikor az EU-választásokon szavazol, többnyire olyan embereket választasz, akik olyan emberek által alkotott szabályokat írnak alá, akiket soha nem fogsz látni a szavazólapon.
Mario Nawfal bejegyzését úgy zárta:
Magyarországot a nyugati média talán „tekintélyelvűnek” befeketítheti, de ez egyike azon kevés európai országnak, amely valódi, alulról felfelé építkező demokráciát gyakorol. Talán ezért gyűlöli annyira Brüsszel.
