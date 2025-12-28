Liverpoolflorian wirtzPremier ­LeagueKerkez MilosSzoboszlai DominikLiverpool FC

A rendkívül boldog Szoboszlai Wirtznek is gratulált, majd jött az ünneprontó Kerkez + videó

Nemcsak Arne Slot, hanem maga Florian Wirtz is biztos volt benne, hogy a Liverpool színeiben átszakad a gát, és megjön az első gól. A szombati Liverpool–Wolves Premier League-mérkőzésen mindez megtörtént, a Vörösök Wirtz góljának is hála, 2-1-re nyertek. Az eltiltott Szoboszlai Dominik a lefújás után a pályán ünnepelt a társaival, erről egy videót is megosztott a klub.

Magyar Nemzet
2025. 12. 28. 6:07
Szoboszlai Dominik a lefújás után a pálya szélén pacsizott le Florian Wirtz gólszerzővel is
Szoboszlai Dominik a lefújás után a pálya szélén lepacsizott a gólszerző Florian Wirtzcel is (Forrás: AFP)
A Liverpool hozta a kötelezőt szombat délután, és Szoboszlai Dominik nélkül 2-1-re legyőzte a bajnokságban utolsó Wolverhamptont a 18. fordulóban. A Vörösöknél Florian Wirtz is betalált, a német a 42. percben Hugo Ekitikétől kapott egy remek labdát, a tizenhatoson belül aztán egy átvétel után lőtt José Sá kapujába, ami az első gólja volt a Liverpool-mezben. Arne Slot vezetőedző is az ő teljesítményét méltatta a lefújás után. Nemcsak a liverpooli oldalaknál, hanem a csapat szurkolóinál is Wirtz volt a meccs embere, ráadásul elsöprő többséggel – a szavazatok 77 százalékát zsebelte be a 22 éves támadó középpályás.

Florian Wirtz bezsebelte a szurkolók, majd Szoboszlai Dominik elismerését is a gólja után
Florian Wirtz bezsebelte a szurkolók, majd Szoboszlai Dominik elismerését is a gólja után (Fotó:  X/Liverpool FC)

Wirtz sem érti, hogy mi történt a második félidőben

– Biztos voltam benne, hogy egy nap gólt fogok szerezni. Korábban akartam betalálni és gólpasszt adni, de így alakult, és ezt el kell fogadnom – kezdte Wirtz a mérkőzés utáni értékelését. – Nagyon jó érzés volt mindezt a hazai közönség előtt átélni. Nagyon boldog vagyok még most is, ha visszagondolok arra a jelenetre.

A német kitért arra is, hogy a második félidőben izgulniuk kellett, hogy az eddig nyeretlen Wolves ellen meglegyen a győzelem. Ugyanis a vendégek kétgólos hátrányban szépítettek, majd veszélyesebbek is voltak a címvédőnél. – Briliáns első félidőt produkáltunk, mindenki keményen dolgozott. 

Az utolsó húsz percben kicsit megnehezítettük a dolgunkat. Nem tudom megmagyarázni, hogy miért, ezt meg kell változtatnunk.

Nem volt könnyű a bajnokság kezdete, de egyre jobbak vagyunk, végre az eredmények is jönnek, ezt akartuk, minél előrébb akarunk lépni a tabellán! – zárta az értékelését a győzelemre éhes Wirtz, akinek a statisztikái is azt mutatják, egyre jobban beilleszkedett Slot csapatába, persze ehhez a Wolves igencsak visszahúzódó játéka is kellett az első félidőben. 

Wirtz statisztikái a Wolves elleni mérkőzésen:

  • 1 gól
  • 3 kulcspassz
  • 7/8 sikeres csel
  • 71/84 passz, 85 százalékos pontosság
  • 9 labdaérintés az ellenfél tizenhatosán belül
  • 11/15 megnyert párharc
  • 2 szerelés

Wirtz eddig 23 tétmérkőzésen játszott a Liverpool színeiben, ezeken egy gól és négy gólpassz a mérlege.

Florian Wirtz gólöröme a Wolves ellen, miután megszerezte első gólját a Liverpool színeiben
Florian Wirtz gólöröme a Wolves ellen, miután megszerezte első gólját a Liverpool színeiben (Fotó: AFP/Oli Scarff)

Szoboszlai is feltűnt a lefújás után a Liverpool mérkőzésén

A Vörösöknek azért is volt fontos a Wolves elleni 2-1-es győzelem, mert a sok sérült mellett Szoboszlai Dominik is csak a lelátóról figyelhette a mérkőzést, ugyanis egy hete, a Tottenham elleni meccsen gyűjtötte be az ötödik sárga lapját a bajnokságban, amely egymeccses eltiltást eredményezett

A rendkívül vidám Szoboszlai a lefújás után lement a pálya szélére és a társakkal lepacsizott, Florian Wirtz sem maradt ki a sorból. Aztán jött Kerkez Milos is, a magyar balhátvéd azonban nem volt túl boldog, Szoboszlai vissza is húzta magához, hogy utána talán jobb kedvvel vonuljon Kerkez az öltözőbe. 

A Liverpool 2025-ben már több mérkőzést nem játszik, de a következő héten így is kétszer lép pályára a címvédő a Premier League-ben.

  • 2026.01. 01. (csütörtök), 18.30: Liverpool–Leeds – 19. forduló
  • 2026.01. 04. (vasárnap), 16.00: Fulham–Liverpool – 20. forduló

Ezeken a találkozókon már a kipihent Szoboszlai is pályára léphet, a jó formában futballozó Wirtzcel kiegészülve pedig remek párost alkothat ezen a két meccsen is.

Premier League, 18. forduló

péntek:

  • Manchester United–Newcastle United 1-0 (1-0)

szombat:

  • Nottingham Forest–Manchester City 1-2 (0-0)
  • Arsenal–Brighton 2-1 (1-0)
  • Brentford–Bournemouth 4-1 (2-0)
  • Burnley–Everton 0-0
  • Liverpool FC–Wolverhampton Wanderers 2-1 (2-0)
  • West Ham United–Fulham 0-1 (0-0)
  • Chelsea–Aston Villa 1-2 (1-0)

vasárnap:

  • Sunderland–Leeds United 15.00
  • Crystal Palace–Tottenham Hotspur 17.30

A tabella állása ide kattintva nézhető meg.

Premier League – nagyon messze a címvédés!
