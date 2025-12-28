A rendkívül boldog Szoboszlai Wirtznek is gratulált, majd jött az ünneprontó Kerkez + videó

A Liverpool hozta a kötelezőt szombat délután, és Szoboszlai Dominik nélkül 2-1-re legyőzte a bajnokságban utolsó Wolverhamptont a 18. fordulóban. A Vörösöknél Florian Wirtz is betalált, a német a 42. percben Hugo Ekitikétől kapott egy remek labdát, a tizenhatoson belül aztán egy átvétel után lőtt José Sá kapujába, ami az első gólja volt a Liverpool-mezben. Arne Slot vezetőedző is az ő teljesítményét méltatta a lefújás után. Nemcsak a liverpooli oldalaknál, hanem a csapat szurkolóinál is Wirtz volt a meccs embere, ráadásul elsöprő többséggel – a szavazatok 77 százalékát zsebelte be a 22 éves támadó középpályás.

Florian Wirtz bezsebelte a szurkolók, majd Szoboszlai Dominik elismerését is a gólja után (Fotó: X/Liverpool FC)

Wirtz sem érti, hogy mi történt a második félidőben

– Biztos voltam benne, hogy egy nap gólt fogok szerezni. Korábban akartam betalálni és gólpasszt adni, de így alakult, és ezt el kell fogadnom – kezdte Wirtz a mérkőzés utáni értékelését. – Nagyon jó érzés volt mindezt a hazai közönség előtt átélni. Nagyon boldog vagyok még most is, ha visszagondolok arra a jelenetre.

A német kitért arra is, hogy a második félidőben izgulniuk kellett, hogy az eddig nyeretlen Wolves ellen meglegyen a győzelem. Ugyanis a vendégek kétgólos hátrányban szépítettek, majd veszélyesebbek is voltak a címvédőnél. – Briliáns első félidőt produkáltunk, mindenki keményen dolgozott.

Az utolsó húsz percben kicsit megnehezítettük a dolgunkat. Nem tudom megmagyarázni, hogy miért, ezt meg kell változtatnunk.

Nem volt könnyű a bajnokság kezdete, de egyre jobbak vagyunk, végre az eredmények is jönnek, ezt akartuk, minél előrébb akarunk lépni a tabellán! – zárta az értékelését a győzelemre éhes Wirtz, akinek a statisztikái is azt mutatják, egyre jobban beilleszkedett Slot csapatába, persze ehhez a Wolves igencsak visszahúzódó játéka is kellett az első félidőben.