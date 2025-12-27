Amikor Szoboszlai legutóbb ilyen helyzetben volt, hatalmas csalódottság lett a vége

Találós kérdésnek is beillene, hogy a Liverpool a Premier League-ben vagy a Bajnokok Ligájában legutóbb mikor lépett úgy pályára, hogy Szoboszlai Dominik nem volt ott a keretben. Ma, a mostani idényben ez először fog előfordulni, miután a 25 éves középpályás a Tottenham elleni 2-1-es győzelem során begyűjtötte az ötödik sárga lapját, amely egymeccses eltiltást eredményezett. A Liverpool a sereghajtó Wolverhamptont fogadja az Anfielden, a kötelező feladatot a csapatnak Szoboszlai nélkül kell hoznia.

Richarlison és Szoboszlai Dominik balhéja, amely a magyar játékos sárga lapját eredményezte (Fotó: AFP/Justin Tallis)

Kiszoríthatatlan Szoboszlai, új feladat előtt Slot

A holland edző bizalma az egész idényben töretlen Szoboszlai felé. Slot az évad elején sokszor jobbhátvédnek dobta be a magyart, majd ősszel Mohamed Szalah kihagyása miatt jobbszélső is volt, és mindkét pozícióban helytállt. A Premier League-ben a magyar játékosnak félelmetes statisztikája szakad meg a Wolves ellen.

Ugyanis Szoboszlai a mostani idényben mind a 17 Premier League-mérkőzésen kezdett – s csak egyszer, a 16. fordulóban a Brighton elleni meccsen cserélte le Arne Slot bokasérülés miatt –, míg a Bajnokok Ligájában hat kezdés és nulla lecserélés a mérlege.

Szoboszlai a Ligakupán kapott pihenőt, ott egyik mérkőzésen sem volt a keretben.

2025. szeptember 23.: Liverpool–Southampton 2-1

2025. október 29.: Liverpool–Crystal Palace 0-3

Ezt leszámítva Szoboszlai 23 mérkőzésen játszott, már most majdnem 2100 játékperc van a lábában. Lehet, nem is akkora baj, hogy a magyar játékos most pár napot pihenhet...