Amikor Szoboszlai legutóbb ilyen helyzetben volt, hatalmas csalódottság lett a vége

Legutóbb majdnem napra pontosan egy éve, 2025 januárjában történt meg, hogy Szoboszlai Dominik nem szerepelt a Liverpool keretében a Premier League-ben. Akkor betegség miatt hiányzott Szoboszlai, a Liverpool pedig hazai pályán 2-2-es döntetlent játszott a középmezőnyben tanyázó Manchester United ellen. Érdekes hasonlóság, hogy az MU elleni meccs előtt 2024 decemberében Szoboszlai szintén sárga lapos eltiltás miatt nem állt Arne Slot rendelkezésére.

2025. 12. 27. 6:02
Szoboszlai Dominik a Wolves ellen csak a lelátóról figyelheti liverpooli társait
Szoboszlai Dominik a Wolves ellen csak a lelátóról figyelheti liverpooli társait (Fotó: MTI/EPA/Adam Vaughan)
Találós kérdésnek is beillene, hogy a Liverpool a Premier League-ben vagy a Bajnokok Ligájában legutóbb mikor lépett úgy pályára, hogy Szoboszlai Dominik nem volt ott a keretben. Ma, a mostani idényben ez először fog előfordulni, miután a 25 éves középpályás a Tottenham elleni 2-1-es győzelem során begyűjtötte az ötödik sárga lapját, amely egymeccses eltiltást eredményezett. A Liverpool a sereghajtó Wolverhamptont fogadja az Anfielden, a kötelező feladatot a csapatnak Szoboszlai nélkül kell hoznia. 

Richarlison és Szoboszlai Dominik balhéja, amely a magyar játékos sárga lapját eredményezte
Richarlison és Szoboszlai Dominik balhéja, amely a magyar játékos sárga lapját eredményezte (Fotó: AFP/Justin Tallis)

Kiszoríthatatlan Szoboszlai, új feladat előtt Slot

A holland edző bizalma az egész idényben töretlen Szoboszlai felé. Slot az évad elején sokszor jobbhátvédnek dobta be a magyart, majd ősszel Mohamed Szalah kihagyása miatt jobbszélső is volt, és mindkét pozícióban helytállt. A Premier League-ben a magyar játékosnak félelmetes statisztikája szakad meg a Wolves ellen. 

Ugyanis Szoboszlai a mostani idényben mind a 17 Premier League-mérkőzésen kezdett – s csak egyszer, a 16. fordulóban a Brighton elleni meccsen cserélte le Arne Slot bokasérülés miatt –, míg a Bajnokok Ligájában hat kezdés és nulla lecserélés a mérlege.

 Szoboszlai a Ligakupán kapott pihenőt, ott egyik mérkőzésen sem volt a keretben.

  • 2025. szeptember 23.: Liverpool–Southampton 2-1
  • 2025. október 29.: Liverpool–Crystal Palace 0-3

Ezt leszámítva Szoboszlai 23 mérkőzésen játszott, már most majdnem 2100 játékperc van a lábában. Lehet, nem is akkora baj, hogy a magyar játékos most pár napot pihenhet...

Szoboszlai Dominik ősszel a Real Madrid ellen is villogott, az év végén egy kis pihenőt kap
Szoboszlai Dominik ősszel a Real Madrid ellen is villogott, az év végén egy kis pihenőt kap  (Fotó: NurPhoto/Steven Halliwell)

Amikor legutóbb nem volt ott Szoboszlai Dominik

A magyar játékos elérhetőségéről sokat elmond, hogy egészen 2025 januárjáig kellett visszagörgetnünk, amikor nem volt ott a Liverpool kezdőcsapatában. A Manchester United elleni rangadót betegség miatt kihagyta a válogatott csapatkapitánya. Szinte napra pontosan egy évvel ezelőtt történt ez – 2025. január 5-én –, azóta sem sérülés, sem eltiltás miatt nem hagyott ki egyetlen egy Premier League- vagy Bajnokok Ligája-mérkőzést.

S a véletlen egybeeséseket folytatva: 2024. december 29-én, Szoboszlai a West Ham United elleni 5-0-s sikert éppen sárga lapos eltiltás miatt hagyta ki – most éppen december 27-én nem játszhat. 

Sokat ebbe persze nem kell belelátni, az teljesen természetes, hogy egy játékos a 15. és 20. forduló között gyűjti be az ötödik sárgáját, ami éppen az év végére esik. Szoboszlainak például a Tottenham-meccs előtt öt találkozón is ott volt az eltiltás veszélye. Ugyanakkor azt remélhetjük, hogy a tavalyi sorminta idén nem folytatódik, azaz a sárga lapos eltiltás után betegség miatt hagy ki egy tétmeccset – a Liverpool a Wolves után a Leeds Unitedet fogadja az Anfielden újév napján.

Drámai hajrá után dühös Liverpool-szurkolók

A már említett Manchester United elleni rangadó 2-2-es döntetlent hozott, akkor így nézett ki a Liverpool támadó négyese Ryan Gravenberch és Alexis Mac Allister előtt: Mohamed Szalah, Curtis Jones, Cody Gakpo és az előretolt támadó, Luis Díaz. 

Az MU a második félidő elején megszerezte a vezetést Lisandro Martínez révén, de a későbbi bajnok Pool fordított 11 perc alatt. Előbb Gakpo egyenlített, majd Szalah büntetőből volt eredményes. A hatalmas esőben azonban nem lett meg a hazai győzelem, a 80. percben egy bal oldali beadásra Amad Diallo érkezett remekül. A lefújás után a dühös és csalódott Liverpool-szurkolók – az MU a középmezőny alján tanyázott már januárban is, míg a Liverpool vezette a bajnokságot – sokan Trent Alexander-Arnoldot nevezték meg bűnösnek, aki önmagához képest is sok egyéni hibával játszott. 

Ha a magyar idő szerint szombaton 16 órakor kezdődő mérkőzésen hasonló eredmény születik a sereghajtó Wolves ellen, akkor az indulatok még inkább elharapódzhatnak a jelenleg címvédőként csak ötödik Liverpoolnál.

