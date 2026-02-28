A magyar–amerikai kapcsolatok 2026 elejére aranykorukba léptek, s a két ország közötti viszony még sohasem volt ilyen jó és szoros. Ez a fordulat annak köszönhető, hogy Orbán Viktor és Donald Trump kapcsolata a konzervatív ideológiai szövetségen és a kölcsönös politikai tiszteleten túl a két politikai vezető rendkívül szoros személyes viszonyán nyugszik, s mivel egyértelmű, hogy Trump elnök mélyen elkötelezett az orbáni politika sikere iránt – mert mint mondta: „az Ön sikere a mi sikerünk is” –, ezen alapul a két ország együttműködése is.

Egy évtizede szoros szövetségesek, akiket a közös értékek – a migrációellenesség, a nemzeti szuverenitás középpontba emelése és a progresszív-liberális ideológiával és vadhajtásaival szembeni fellépés, valamint a háborúellenes, békepárti gondolatok – is összekötnek.

Mindez együttesen a nyugati világban tapasztalható kulturális és politikai átrendeződés sarokköve lett. De hogyan alakította ki ezt a magyar miniszterelnök, és hogyan érett be az évtizedes munka gyümölcse mára?

Nem volt ez mindig így. A magyar–amerikai kapcsolatokat a 2010 és 2024 közötti perió­dusban éles politikai hullámzás jellemezte, amelyet alapvetően – Trump első elnökségét leszámítva – a látványos diplomáciai konfliktusok és a bővülő gazdasági együttműködés kettőssége határozott meg. Ebben az időszakban a politikai viszonyt – az üzleti kapcsolatokkal ellentétben – nem a ráció, hanem az ideológiaalapú elutasítás és szalonon kívül helyezés jellemezte.

2010 és 2016 között, az Obama-adminisztráció idején a jogállamiság és a demokratikus folyamatok álszent, torz és politikailag motivált állandó bírálata feszült viszonyt alakított ki a két ország között.

Jelentős enyhüléssel járt, egyben rámutatott a korábbi amerikai vádaskodások megalapozatlanságára és tarthatatlanságára a 2017 és 2021 közötti első Trump-elnökség és a folyamatosan javuló viszony csúcspontjaként létrejövő 2019-es fehér házi találkozó az amerikai elnök és a magyar miniszterelnök között.

Azonban a 2021-ben a hatalomba visszatérő progresszív demokraták (Biden) ott kezdték, ahol négy évvel korábban abbahagyták: semmit sem tanultak és semmit sem felejtettek. A kapcsolatok ismét mélypontra, ha lehet azt mondani, még mélyebb pontra süllyedtek. Ennek elsődleges oka – a korábbi ideológiai, világfelfogásbeli, szuverenitásértelmezési, problémakezelési nézeteltéréseken túl – az orosz–ukrán konfliktushoz való hozzáállásbeli különbség volt, amely a szokásos amerikai nyomásgyakorlás mellett új elemekkel is gazdagodott: a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény amerikai felmondásával, valamint a magyar politikai ellenzék finanszírozásával. Ezt egészítette ki látványosan

a budapesti amerikai nagykövet, David Pressman állandó szerepvállalása – személyes részvétellel és finanszírozással is – a hazai belpolitikai törésvonalak mentén, kizárólagosan a kormányellenes erők – pártok, NGO-k, sajtótermékek – mellett.

Mindeközben, sőt ennek ellenére a gazdaság területén folyamatos fejlődést tapasztalhattunk, hiszen ebben a világban nem az alaptalan állítások, hanem a tapasztalat – azaz a hétköznapok jog-, üzleti és közbiztonsága – határozta meg az aktivitást. Tehát az Obama- és a Biden-adminisztráció minden rágalma és támadása ellenére az Egyesült Államok maradt Magyarország egyik Európán kívüli legfontosabb befektetője: a két ország közötti áruforgalom jelentősen nőtt, és közel másfél száz amerikai befektetés jött létre Magyarországon 2010 és 2024 között.

Trump 2020. év végi elnökválasztási veresége ellenére Orbán Viktor elkötelezett támogatója maradt a minden irányból támadott amerikai konzervatív politikusnak.

Ez a folyamatos kiállás mellett többszöri találkozókat (a négy év alatt négy alkalommal), az amerikai republikánusokkal szorosabbra fűzött kapcsolatokat, valamint – mivel a magyar miniszterelnök az európai konzervatív mozgalmak egyik, ha nem a legjelentősebb alakjává vált – a CPAC-mozgalomba való szerves bekapcsolódást jelentett. Egyfajta gondolati beágyazódást – no migration, no gender, no war –, mivel a magyar miniszterelnök „politikai és szellemi laboratóriumnak” tekintette azt, ahol sikerrel törekszik az orbáni modell: a családpolitika, a határvédelem, a bevándorláspolitika globális szintű népszerűsítésére.

Orbán és Trump évtizedes kapcsolata tehát a szövetségből barátsággá válás folyamataként írható le, hiszen a magyar miniszterelnök az európai vezetők közül elsőként és egyetlenként állt ki a 2016-os kampány során Trump mellett, és támogatta annak elnökségét, maradt mellette veresége után és az őt ért támadások alatt, és hitt a politikai visszatérésében.

Trump ismételt elnöki mandátumának következménye a 2025 folyamán bekövetkező amerikai hozzáállás-változás – David Pressman távozása a követségről, a USAID-finanszírozások felszámolása, az álságos és alaptalan jogállami kritikák befejezése –, Orbán Viktor alapítóként meghívása a Béketanácsba, valamint a novemberi washingtoni miniszterelnöki, a 2026. februári budapesti amerikai külügyminiszteri látogatás alapvetően alakították át a magyar kormány mozgásterét. Számtalan területen – gazdaság, pénzügy, energetika, vízumpolitika – jöttek létre megállapodások, amelyek a hétköznapok szintjén kamatoztatják a kiváló viszonyt. Ezen együttműködést – az ellenérdekeltek véleményével szemben – nem hátráltatja, sőt segíti a nemzeti érdek mindenek elé helyezése, hiszen a jelenlegi amerikai vezetés szerint minden nemzetnek a saját nemzeti érdekei mentén kell cselekednie, s amíg a magyar kormány így tesz, az USA vezetése stratégiai partnerként tekint rá.

2025-ben a magyar kormány egyik fontos célja volt, hogy sikerüljön meggyőzni az amerikai elnököt: Magyarország kapjon mentességet az orosz energiahordozókra vonatkozó amerikai szankciók alól, hiszen ellenkező esetben gazdaságunkat hatalmas károk érnék, az ország energiabiztonsága jelentősen sérülne, a lakosságra pedig jelentős többletterhelés nehezedne.

A magyar álláspont az volt, hogy az energiaellátás nem politikai, hanem fizikai, technikai és földrajzi kérdés, s egy ország ellátásbiztonságát nem lehet politikai okokból veszélyeztetni. A másik fontos feladat, hogy a magyar kormány a folyamatosan támadó és pénzügyi zsarolástól sem tartózkodó Európai Bizottsággal szemben – gazdasági, pénzügyi és nemzetközi hatalmi szempontokat is figyelembe véve – biztosítani tudja a tartós gazdasági-pénzügyi ellenállás feltételeit.