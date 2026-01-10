Mindig az ördöggel.

A politikában nincsenek véletlenek. Ami véletlennek látszik, bizonyosak lehetünk benne, hogy majdnem mindig okkal történik. Csak meg kell értenünk, hogy mi miért van vagy mi miért lesz, mert általában van valamilyen szándék mögötte – vagy van valami, ami megokolja a megtörténtet.

Másrészt – hogy tovább folytassam köztéri bölcsességeimet – minden ott van a szemünk előtt. Csak az esetek nagy részében nem tudjuk, hogy mit kell nézni, illetve azt sem tudjuk, hogy mit látunk. De ami biztos, hogy az a valami végig ott volt a szemünk előtt, csak éppen semmit se látunk, mert nem tudtuk, hogy mit kell látnunk.

Alighogy elindult az új év, terjedelmes interjú jelent meg a Hvg.hu felületén: Bajnai Gordon egy Londonban székelő, komoly befolyással bíró, nagy nemzetközi tanácsadó cég vezérigazgatójaként osztja meg a gondola­tait a világról, az ország előtt álló kihívásokról, a választás tétjeiről.

Nézhetnénk erre úgy is, hogy nincs itt semmi látnivaló, egy interjú a sok között. Miért ne lehetnénk kíváncsiak egy sokat látott ember gondolataira, miért ne indíthatná el éppen az ő világmegfejtése az új esztendőt. Miért is ne?

De másképp is ránézhetünk erre a beszélgetésre: ugyan miért is, és miért pont ő, és miért pont most?

Az „interjú” egy világos dramaturgiai szándékot követ, annak a rendezői utasításnak engedelmeskedik, hogy Bajnaiból – aki tegyük hozzá, nemcsak egy globális pénzügyi tanácsadó intézet vezérigazgatója, hanem a Gyurcsány-kormány minisztere, majd Gyurcsány lemondása után Magyarország miniszterelnöke, majd később az ellenzék miniszterelnök-jelöltje is volt – megépítenek egy karaktert. Egy olyan embert, akinek van gondolata a világról, aki tudja, hogy merre van az előre, milyen nagy folyamatok zajlanak éppen a világban és határozzák meg az életünket és a jövőnket.

Megépítik – az interjú segítségével, több ezer karakterben – a „világokost”, aki érti a világot, és csak ezután térnek rá a 2026-os év belpolitikai tétjeire, a választás értelmére és a Magyarország számára kívánatos út megfogalmazására.

Mi ez tulajdonképpen? Mi történik? Mi az értelme annak, ami történik?