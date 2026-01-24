„Csak arról tudod meg, kicsoda,

akivel harcolsz.”

(Idézet a Mátrix című filmből)

Ha nem tudod, kivel állsz szemben, nem tudsz győzni. Ez nem egy dakota közmondás, nem is egy tibeti bölcsesség, hanem a hétköznapi józan ész tapasztalaton alapuló felismerése. Másképp is fogalmazhatunk: ha győzni akarsz, ismerd meg az ellenfeled, hogy tudd, kit kell legyőznöd.

Azt is mindenki tudja, hogy elsősorban magadat kell legyőznöd. Saját magad fölé kell kerekedned, saját gyengeségeidet legyőzve. Ehhez persze ismerned kell a gyengeségeidet. Meg kell haladnod önmagadat, képesnek kell lenned megújulnod, hogy esélyed legyen egyáltalán a győzelemre.

Azt is mindenki tudja, hogy a körülményeken is felül kell kerekedned. Ha már politika, és ha már konkrétumok: tudod, hogy ellenfeled az unalom (hogy megszokták a képedet, és már elegük van, hogy mindig ugyanaz van), a rutin (a hosszú kormányzás árnyéka, hogy mindig ugyanúgy és ugyanazt csinálod), a fantázia, a képzelőerő elkopása (a rutinból és a kényelemből következik), a másik lebecsülése (hozzám képest ki ez, úgyse győzhet), az erőforrások túlbecsülése (nálam van minden, akkor mi történhet), a szeretet és a gyűlölet rossz felmérése (mivel mindig megválasztanak, tehát szeretnek, akik meg gyűlölnek, azok információhiány, saját érdekeik téves felismerése miatt, vagy mert megtévesztették őket, ezért gyűlölnek – tehát a szeretet logikus és legitim, a gyűlölet érthetetlen és igazolhatatlan).

Mennyi, de mennyi ellenfél, és akkor még a Tiszát is le kell győzni.

De ki vagy mi a Tisza? Vagyis ki vagy mi a konkrét ellenfél? A tisztánlátást nehezíti, hogy aki ott elöl megy, az egy áruló. Elárult minket, elárulta a közösségünket. Érthető, hogy haraggal és gyűlölettel vagyunk azokkal szemben, akik felmondják a velünk szembeni lojalitást. A harag azonban elvakít, mi meg tisztán akarunk látni.

Szóval jött egy ember, aki korábban köztünk volt, és felkorbácsolta a velünk szembeni indulatot. Ebben sikeresnek bizonyult és elvégzett egy munkát, ami felfelé emelte a Tiszát. Szétverte, lemészárolta a régi ellenzéket, azok eljelentéktelenedtek, felszámolódtak, nincsenek, és ezzel előállt a politikai erőtérnek egy új struktúrája: lett egy nagy ellenfél velünk szemben.

A nagy ellenfél struktúrája is megvan: van egy ember, aki elöl megy; vannak a képviselőjelöltek, akik nem beszélhetnek, nincs hangjuk, nem tudjuk, hogy mit akarnak, mit gondolnak a világról, tehát lényegtelenek; és vannak a kintről, felülről, isten tudja, honnan érkezők, akik nem jönnek, hanem küldték őket.