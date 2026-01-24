Ahol a labda lesz

Április 12-én két út közül kell választani: a magyar út és a brüsszeli út között.

G. Fodor Gábor
G. Fodor Gábor
Fotó: Máté Krisztián
„Csak arról tudod meg, kicsoda, 
akivel harcolsz.”
(Idézet a Mátrix című filmből)

Ha nem tudod, kivel állsz szemben, nem tudsz győzni. Ez nem egy dakota közmondás, nem is egy tibeti bölcsesség, hanem a hétköznapi józan ész tapasztalaton alapuló felismerése. Másképp is fogalmazhatunk: ha győzni akarsz, ismerd meg az ellenfeled, hogy tudd, kit kell legyőznöd.

Azt is mindenki tudja, hogy elsősorban magadat kell legyőznöd. Saját magad fölé kell kerekedned, saját gyengeségeidet legyőzve. Ehhez persze ismerned kell a gyengeségeidet. Meg kell haladnod önmagadat, képesnek kell lenned megújulnod, hogy esélyed legyen egyáltalán a győzelemre.

Azt is mindenki tudja, hogy a körülményeken is felül kell kerekedned. Ha már politika, és ha már konkrétumok: tudod, hogy ellenfeled az unalom (hogy megszokták a képedet, és már elegük van, hogy mindig ugyanaz van), a rutin (a hosszú kormányzás árnyéka, hogy mindig ugyanúgy és ugyanazt csinálod), a fantázia, a képzelőerő elkopása (a rutinból és a kényelemből következik), a másik lebecsülése (hozzám képest ki ez, úgyse győzhet), az erőforrások túlbecsülése (nálam van minden, akkor mi történhet), a szeretet és a gyűlölet rossz felmérése (mivel mindig megválasztanak, tehát szeretnek, akik meg gyűlölnek, azok információhiány, saját érdekeik téves felismerése miatt, vagy mert megtévesztették őket, ezért gyűlölnek – tehát a szeretet logikus és legitim, a gyűlölet érthetetlen és igazolhatatlan).

Mennyi, de mennyi ellenfél, és akkor még a Tiszát is le kell győzni.

De ki vagy mi a Tisza? Vagyis ki vagy mi a konkrét ellenfél? A tisztánlátást nehezíti, hogy aki ott elöl megy, az egy áruló. Elárult minket, elárulta a közösségünket. Érthető, hogy haraggal és gyűlölettel vagyunk azokkal szemben, akik felmondják a velünk szembeni lojalitást. A harag azonban elvakít, mi meg tisztán akarunk látni.

Szóval jött egy ember, aki korábban köztünk volt, és felkorbácsolta a velünk szembeni indulatot. Ebben sikeresnek bizonyult és elvégzett egy munkát, ami felfelé emelte a Tiszát. Szétverte, lemészárolta a régi ellenzéket, azok eljelentéktelenedtek, felszámolódtak, nincsenek, és ezzel előállt a politikai erőtérnek egy új struktúrája: lett egy nagy ellenfél velünk szemben.

A nagy ellenfél struktúrája is megvan: van egy ember, aki elöl megy; vannak a képviselőjelöltek, akik nem beszélhetnek, nincs hangjuk, nem tudjuk, hogy mit akarnak, mit gondolnak a világról, tehát lényegtelenek; és vannak a kintről, felülről, isten tudja, honnan érkezők, akik nem jönnek, hanem küldték őket.

Ennek a struktúrának az a lényege, hogy mindenki lecserélhető és eldobható. Eldobható, aki elöl megy, ha nincs esélye nyerni, a feladatot már elvégezte, a struktúra felállt. A képviselőjelöltek végképp lecserélhetők, nem fontosak, ide teszem, oda teszem, az a lényeg, ne beszéljen. Akiket meg küldtek, azokat feladattal küldték: az a dolguk, hogy nyomás alatt tartsák az elöl menőt, kezükben a póráz, hogy tegye a dolgát, amire utasították és hogy visszaszedjék azt a pénzt, amit egyfelől Orbánék korábban elvettek tőlük, másfelől meg azt a pénzt, amit az elöl menőbe fektettek, hogy az meg győzzön. Ezek meg azért lecserélhetők, mert küldték és nem magától jött, azt vissza is hívhatják, ha nem jól teszi a dolgát, vagy teljesítette a feladatát.

Véletlen lenne? – aligha, hogy három hónappal a vége előtt jelentkezik be egy nagy olajcég globális főnöke, hogy éppen szolgálná a hazáját. Csak feltolul bennünk a kérdés: miért éppen most, ki küldte, mire számít, ­miért éri meg neki, hogy belép a politikába? Na meg persze, hogy a két gátlástalan közül melyik lesz a főnök? Aligha azért küldték, hogy neki dirigáljanak.

Azért küldték, hogy ő dirigáljon, mert veszélyben a projekt, mert aki elöl megy, az mára kifulladt, és ha már ennyit beletettek, akkor oda kell erre figyelni, és azért éppen most, mert azt gondolják, hogy éppen még időben vannak. Véletlen lenne? – aligha, hogy rögtön, amint megjelenik, már arról beszél, hogy le kell állni az orosz gázzal és olajjal, diverzifikálni kell, vagyis ez azt jelenti, hogy orosz energia helyett vegyünk nyugatit, mint ahogy az se véletlen, hogy a nagy olajcég érdekelt az ukrán palagázüzletben. Véletlen lenne? Az meg egyenesen tuti, hogy az olajember a nagytőke, a multi érdekeit képviseli majd, és a végén megint a magyar melós fizet.

Mint ahogy az is aligha véletlen, hogy a Tisza-projektben ott van az olajcég embere mellett egy volt Erste bankos meg egy decathlonos is. Összeállt az energia-, a bank- és a multilobbi, hogy visszaszedjék azt a pénzt, amit Orbánék a különadókkal beszedtek tőlük. Kinek a kormánya készülődik, kinek az érdekében?

Mint ahogy az se véletlen, ahogy már írtam korábban, hogy bejelentkeztették a „világ­okos” Bajnait is. 

A globális mélyállam mindenkit mozgósít és mindent bevet, hogy legyőzzék Orbánt. Túl nagy a tét Brüsszel számára, és még nem tartunk a végén – ne legyen kétségünk, mindent és mindenkit mozgósítani fognak, hogy levegyék Orbánt. 

Nekik a káosz és az instabilitás is jobb, mint Orbán. Sőt, az a legjobb. Meg kell gyengíteni Magyarországot, ki kell húzni a patrióta politika méregfogát.

Tehát tényleg az a helyzet, hogy 

két út közül kell választani: a saját utunk, a magyar út és a brüsszeli út között, a Fidesz és Brüsszel pártja, a Tisza között.

Mivel a Tisza Brüsszel pártja, ezért nem a Tiszától tudhatjuk meg, hogy mit akar. Hogy mit tenne a Tisza, azt Brüsszel mondja el és meg: migráció, háború és a különutas politika felszámolása. De hát ez halálos, ezt mindenki tudja, még a Tisza is, ezért mondják, hogyha elmondanák, akkor tutira megbuknának. Ez a Tisza egyetlen őszinte motívuma.

De mit is jelent lecsatlakozni Brüsszelhez? Csatlakozni a veszteshez. Mindenki látja, hogy nagy és félelmetes dolgok történnek a világban, és abba az irányba mennek a dolgok, hogy Brüsszel és Európa veszít, tehát aki oda áll, az a vesztes oldalára áll. 

Mi, jobboldaliak és fideszesek viszont a győztesekkel vagyunk. Amíg Brüsszel, Von der Leyen és Manfred Weber Magyar Pétert utasítják, addig a világ nagy játékosai, Trump, Putyin, Hszi, Erdogan Orbánt és Magyarországot támogatják.

Nem véletlenül. Mindenki tudja, hogy a 2026-os év legfontosabb választása a magyar választás lesz. Ez is elképesztő fejleménye a világnak. Mindenki idefigyel és mindenki megmozgat mindent, amit csak tud.

Nem mindegy, hogy mi lesz az eredmény Magyarországon, április 12-én.

Bebukottak – nem változik semmi

Biztos pont a bizonytalan világban

A magyar Jockey máris pimaszkodik

Fleck elvtárs hadüzenete

A magvető munkája nem ér véget földi távozásával

A 98 évesen eltávozott Bojtor István református lelkipásztor öröksége.

