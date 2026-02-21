„Legyen szókimondó és goromba az, akinek teljesen igaza van.”

(Thomas Mann)

A politikában mindig vagy megőrzésre törekszünk, mert a fennállót jónak tartjuk és meg akarjuk őrizni a rossz irányba tartó változástól, vagy változtatni szeretnénk, mert a fennállót rossznak tartjuk, és valamilyen jobb állapotot szeretnénk előidézni.

Változtatni és megőrizni, megőrizni és változtatni – ugyanannak az érmének a két oldala. Mert aki nem tudja megvédeni a változtatásokat, azt elsöpri a történelem. Hány olyan példát ismerünk, hogy valakik valahol nagy változtatásokat hajtottak végre, de nem tudták megvédeni az eredményeiket, és ezért nem tudtak történelemformálóvá válni és történeti korszakot teremteni. És arra is van példa, akik sikeres voltak. Amerika alapító atyái megvédték a változtatásokat, sőt mélységet adtak nekik. Amit elértek, évszázadokra megalapozott egy sikeres politikai nemzetet. Nem véletlenül tudjuk a nevüket.

Orbán Viktor annak a politikai nemzedéknek a vezetője, amely saját történelmi küldetéseként tekint a magyar nemzet megerősítésére. Egy olyan politikai nemzedék (a Fidesz azok közössége, akik ugyanabban hisznek, és képesek ezért egy irányba mozdulni) első embere, amelynek

a küldetés értelmében két feladata van: a változtatás, amely szükségképpen konfliktussal jár (egy politikai nemzedéket arról lehet felismerni, hogy tömérdek konfliktusa van, és azokat vállalja is), és a véghezvitt változtatások megőrzése és megvédése mindazokkal szemben, akik a változtatások ellenérdekeltjei és ellenségei (ami megint csak konfliktussal jár).

Ez volt az a hajtóerő, ami elindította ezt a nagy történetet, a történetnek ezt az egybefüggő fejezetét – tizenhat évvel ezelőtt.

Változtatni – és vállalni ezzel a konfliktusokat és megvédeni a változtatásokat, mindazokkal szemben, akik a változtatások ellenérdekeltjei. Ez a Fidesz, ez Orbán Viktor.

És valóban döbbenetes léptékű és fundamentális természetű változtatásokat hajtott végre ez a politikai nemzedék, amely alapjaiban változtatta meg Magyarország kilátásait és mindannyiunk életét. Mégpedig azért, mert ezek a változtatások nem eszetlenek voltak, nem is észszerűtlenek, hanem vaslogika állt mögöttük. Az egyik lépésből logikusan következett a másik, a véghezvitt változtatások logikus rendbe illeszkedtek. Mint egy gyöngysor, ahol egymás után szép sorban vannak felfűzve a gyöngyök, és ahol az egyik legurul, akkor az egész gyöngysor szétesik.