Hortay Olivér: Brüsszel abszurd és felelőtlen politikát folytat az olajválság küszöbén

Miközben az Egyesült Államok ideiglenesen enyhített az orosz olajszankciókon az energiapiaci feszültségek mérséklése érdekében, Brüsszel továbbra is ragaszkodik a korlátozásokhoz. Hortay Olivér, a Századvég energia- és klímapolitikai üzletágának vezetője a Magyar Nemzetnek arról beszélt, hogy Brüsszel magatartása abszurd és felelőtlen. Sok elemző minden idők legnagyobb olajválságát vetíti előre.

Magyar Nemzet
2026. 03. 13. 11:42
Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)
Az Egyesült Államok ideiglenes felmentést adott a már tengeren lévő orosz olajszállítmányok megvásárlására, hogy enyhítse az iráni konfliktus okozta energiapiaci feszültségeket. Szijjártó Péter szerint Brüsszelnek is fel kellene függesztenie az orosz kőolajra vonatkozó szankciókat. A külügyminiszter úgy véli, a közel-keleti háború és a Hormuzi-szoros lezárása miatt romlik az energiaellátás, ezért az EU-nak az amerikai példát követve kellene lépnie az árak mérséklése érdekében.

Hortay: „Sok elemző minden idők legnagyobb olajválságát vetíti előre” (Fotó: AFP)

A kérdésről a Magyar Nemzet Hortay Olivért, a Századvég energia- és klímapolitikai üzletágának vezetőjét kérdezte. A szakértő szerint a jelenlegi helyzet rendkívül komoly energiapiaci kockázatokat hordoz.

Brüsszel magatartása abszurd és felelőtlen. Sok elemző minden idők legnagyobb olajválságát vetíti előre. A mostani iráni háború, a Hormuzi-szoros tartós lezárása és a közel-keleti energetikai infrastruktúra elleni támadások még a hetvenes évek olajválságánál is nagyobb problémákat okozhatnak

 – fogalmazott.

Hortay Olivér szerint egy ilyen helyzetben a felelős döntéshozók igyekeznek bővíteni az energiapiaci mozgásterüket, különösen azok az országok, amelyek energiaimportra szorulnak. Ehhez képest az Európai Bizottság szerinte olyan intézkedéseket tart fenn, amelyek mesterségesen szűkítik az EU lehetőségeit.

A szakértő arra is felhívta a figyelmet, hogy az európai gázárak az elmúlt időszakban jelentősen elszabadultak. Mint mondta, 

a holland gáztőzsdén már mintegy hatszor annyit kell fizetni a földgázért, mint az Egyesült Államokban.

Hortay Olivér szerint az Európai Unió energiapolitikai mozgástere egyre szűkül. Az EU jelentősen visszafogta az orosz gáz beszerzését, és a következő másfél évben teljesen meg is szüntetné. Az amerikai cseppfolyósított földgáz aránya is viták tárgyává vált, miközben a közel-keleti helyzet miatt Katarból sem érkezhetnek stabil szállítmányok.

A szakértő arra is felhívta a figyelmet, hogy a cseppfolyósítottföldgáz-beszerzések kiszámíthatatlanok, mert a szállítmányok tulajdonosai akár a szállítás közben is dönthetnek arról, hogy máshol értékesítik a rakományt. Mint mondta, az elmúlt egy hétben több mint tíz olyan hajóról is érkezett információ, amelyek Amerikából vagy más forrásországokból az Európai Unióba tartottak, de útközben jobb ajánlatot kaptak Ázsiából, ezért végül ott értékesítették a cseppfolyósított földgázt.

Egy ilyen helyzetben az Európai Uniónak törekednie kellene arra, hogy minden lehetséges forrásból energiához jusson. Ennek az első lépése az lenne, hogy teljesen el kellene törölni a szankciókat

 – hangsúlyozta.

Brüsszel Ukrajna álláspontját követi

Hortay Olivér a téma kapcsán kifejtette lapunknak, az ukrán vezetés érdeke az, hogy az Európai Unió teljesen megszakítsa gazdasági kapcsolatait Oroszországgal, mert amíg ezek fennállnak, addig az uniós tagállamok kevésbé hajlandók mélyebben bevonódni a háborúba.

A szakértő úgy látja, hogy az Európai Bizottság több esetben is Ukrajna álláspontját támogatta az uniós tagállamokkal szemben. Példaként a Barátság kőolajvezeték ügyét említette, ahol szerinte Brüsszelnek Magyarországot és Szlovákiát kellene képviselnie az ukrán féllel szemben.

Ehhez képest azt látjuk, hogy az Európai Bizottság asszisztál Zelenszkij politikai akciójához 

– fogalmazott a szakértő.

Borítókép: Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)

