Hortay Olivér: Brüsszel abszurd és felelőtlen politikát folytat az olajválság küszöbén

A kérdésről a Magyar Nemzet Hortay Olivért, a Századvég energia- és klímapolitikai üzletágának vezetőjét kérdezte. A szakértő szerint a jelenlegi helyzet rendkívül komoly energiapiaci kockázatokat hordoz.

Brüsszel magatartása abszurd és felelőtlen. Sok elemző minden idők legnagyobb olajválságát vetíti előre. A mostani iráni háború, a Hormuzi-szoros tartós lezárása és a közel-keleti energetikai infrastruktúra elleni támadások még a hetvenes évek olajválságánál is nagyobb problémákat okozhatnak

– fogalmazott.

Hortay Olivér szerint egy ilyen helyzetben a felelős döntéshozók igyekeznek bővíteni az energiapiaci mozgásterüket, különösen azok az országok, amelyek energiaimportra szorulnak. Ehhez képest az Európai Bizottság szerinte olyan intézkedéseket tart fenn, amelyek mesterségesen szűkítik az EU lehetőségeit.

A szakértő arra is felhívta a figyelmet, hogy az európai gázárak az elmúlt időszakban jelentősen elszabadultak. Mint mondta,

a holland gáztőzsdén már mintegy hatszor annyit kell fizetni a földgázért, mint az Egyesült Államokban.

Hortay Olivér szerint az Európai Unió energiapolitikai mozgástere egyre szűkül. Az EU jelentősen visszafogta az orosz gáz beszerzését, és a következő másfél évben teljesen meg is szüntetné. Az amerikai cseppfolyósított földgáz aránya is viták tárgyává vált, miközben a közel-keleti helyzet miatt Katarból sem érkezhetnek stabil szállítmányok.