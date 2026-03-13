Magyar Péter újabb ordas hazugsága bukott meg

– Még el sem kezdődött, de Magyar Péter már most jó nagy hazugságokkal megy neki a nemzeti ünnepnek – közölte a a nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár pénteken a közösségi oldalán.

Fotó: Facebook/Kovács Zoltán

A tények: a légtérzár a szokásoknak megfelelően csak a Kossuth tér környezetében lesz érvényben a központi ünnepség idején, így a Tisza is drónozhat, ha betartja a jogszabályokat – írta Kovács Zoltán. Az államtitkár közölte, Magyar Péter ezúttal is összevissza hazudozik: állításaival ellentétben nincs elrendelve „Budapest teljes belvárosára katonai légtérzár” a nemzeti ünnep idejére, és a Tisza is drónozhat a szabályok betartása mellett.

Ahogy minden március 15-én, most vasárnap is a központi ünnepség idején a Kossuth tér környezetében lesz érvényben légtérzár, ez minden nemzeti ünnepségen bevett biztonsági gyakorlat, hogy a résztvevők biztonságosan és zavartalanul ünnepelhessenek

– jelezte. Hozzátette, hogy az ilyen korlátozás kezdeményezésére a Terrorelhárítási Központ (TEK) jogosult, a végső döntést pedig a polgári légiközlekedési hatóság hozza meg.

Kovács Zoltán rámutatott, hogy a TEK által kezdeményezett légtérkorlátozások időpontja és területe nyilvánosan ellenőrizhető: a HungaroControl Zrt. által kiadott NOTAM-ban, a napi légtérfelhasználási tervben, valamint a MyDroneSpace alkalmazásban is. Ezek segítik a drónhasználókat abban, hogy a jogszabályoknak megfelelően tájékozódjanak, és engedéllyel működjenek – fűzte hozzá.

Szeretettel várunk mindenkit vasárnap a Kossuth téren, ahol 13 órakor Orbán Viktor mond ünnepi beszédet!

– fogalmazott az államtitkár.