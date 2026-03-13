Kovács ZoltánBékemenetMagyar Péter hazugságaimárcius 15. nemzeti ünnepMagyar Péter

Magyar Péter újabb ordas hazugsága bukott meg

A Tisza elnöke korábban azt állította, hogy a nemzeti ünnep idejére Budapest belvárosa felett „katonai légtérzár” lesz. Kovács Zoltán bejegyzésben cáfolta ezt.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 03. 13. 12:41
Fotó: Kurucz Árpád
– Még el sem kezdődött, de Magyar Péter már most jó nagy hazugságokkal megy neki a nemzeti ünnepnek – közölte a a nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár pénteken a közösségi oldalán.

Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár
Fotó: Facebook/Kovács Zoltán

A tények: a légtérzár a szokásoknak megfelelően csak a Kossuth tér környezetében lesz érvényben a központi ünnepség idején, így a Tisza is drónozhat, ha betartja a jogszabályokat – írta Kovács Zoltán. Az államtitkár közölte, Magyar Péter ezúttal is összevissza hazudozik: állításaival ellentétben nincs elrendelve „Budapest teljes belvárosára katonai légtérzár” a nemzeti ünnep idejére, és a Tisza is drónozhat a szabályok betartása mellett.

 

Ahogy minden március 15-én, most vasárnap is a központi ünnepség idején a Kossuth tér környezetében lesz érvényben légtérzár, ez minden nemzeti ünnepségen bevett biztonsági gyakorlat, hogy a résztvevők biztonságosan és zavartalanul ünnepelhessenek

 – jelezte. Hozzátette, hogy az ilyen korlátozás kezdeményezésére a Terrorelhárítási Központ (TEK) jogosult, a végső döntést pedig a polgári légiközlekedési hatóság hozza meg.

Kovács Zoltán rámutatott, hogy a TEK által kezdeményezett légtérkorlátozások időpontja és területe nyilvánosan ellenőrizhető: a HungaroControl Zrt. által kiadott NOTAM-ban, a napi légtérfelhasználási tervben, valamint a MyDroneSpace alkalmazásban is. Ezek segítik a drónhasználókat abban, hogy a jogszabályoknak megfelelően tájékozódjanak, és engedéllyel működjenek – fűzte hozzá.

Szeretettel várunk mindenkit vasárnap a Kossuth téren, ahol 13 órakor Orbán Viktor mond ünnepi beszédet! 

– fogalmazott az államtitkár.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Kurucz Árpád)


Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Fontos híreink

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Bayer Zsolt
idezojelekukrán

Na, gyertek, csüccs ide!

Bayer Zsolt avatarja

Az ukrán fenyegető gazember, a Karma és a hazai balliberális sajtó nevetséges hazudozása.

