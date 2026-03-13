Március 15.: Állami kitüntetéseket adott át Navracsics Tibor a Hagyományok Házában

A miniszter kiemelte: március 15-e azokat az embereket idézi meg, akik sokszor saját életüket, egzisztenciájukat, sorsukat, családjukat, vagyonukat, elismertségüket kockára téve vállalták, hogy mindent a nemzet ügyének rendelnek alá. Akik a XIX. század közepén felismerték, hogy a nemzeti függetlenség mint Európa új vezérlő csillaga szabaddá tehet minden nemzetet és minden egyént is. Európának ma is ez a legerősebb hajtóereje, a nemzetek szabadsága, a nemzetek szabadságharca és a nemzetek függetlensége – mondta.

Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter beszédet mond a március 15-i állami kitüntetések átadásán a Hagyományok Házában Fotó: Purger Tamás / MTI

A díjazottakról szólva úgy fogalmazott: a ma kitüntetettek sok esetben emberfeletti teljesítényt nyújtottak, akár egyetlen tettel, akár egy életúttal, amely a közösséget nemcsak gazdagítja, de erősebbé is teszi. A közösség nélkülük nemcsak szegényebb lenne, hanem lehet, hogy már nem is létezne – fűzte hozzá.

Sulyok Tamás köztársasági elnök megbízásából Navracsics Tibor a Magyar Érdemrend tisztikeresztjével tüntette ki Michalkó Gábor Istvánt és Szakács Imrét.

A Magyar Érdemrend lovagkeresztje kitüntetést Galántai György, Gombásné Nardai Ibolya, Hegyesiné Orsós Éva Ágnes, Horváth István, Karsai Károly, Mágori Józsefné vehette át.

kitüntetést Galántai György, Gombásné Nardai Ibolya, Hegyesiné Orsós Éva Ágnes, Horváth István, Karsai Károly, Mágori Józsefné vehette át. Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést kapott Bódis József Tibor, Brozsó Andrásné, Czikrayné Fekete Zsuzsanna, Csóka Cecília, Drozdik Ferenc, Jody Patricia Jensen, Kapiller Sarolta, Karácsonyi Ottó Endre, Kauzli Józsefné, Koscsó László Béla, Krisztián Erika, Malomsoki István Gábor, Nagyné Puskel Judit Mária, Oláh Krisztián, Oltárczi Ferenc, Sipos Lajos Mihály és Tauszné Vincze Edit.

kitüntetést kapott Bódis József Tibor, Brozsó Andrásné, Czikrayné Fekete Zsuzsanna, Csóka Cecília, Drozdik Ferenc, Jody Patricia Jensen, Kapiller Sarolta, Karácsonyi Ottó Endre, Kauzli Józsefné, Koscsó László Béla, Krisztián Erika, Malomsoki István Gábor, Nagyné Puskel Judit Mária, Oláh Krisztián, Oltárczi Ferenc, Sipos Lajos Mihály és Tauszné Vincze Edit. Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetést vehetett át Alapi József, Dukai Miklós, Fodor Lászlóné, Jákli Tibor, Kapitány Judit, Keszeiné Jancsó Marietta, Kondor Géza, Králl Csaba, Langár Ágnes, Léhner Dezső Mátyás, Lengyelné Csizmazia Éva, Nagyné Deli Erika, Nagyváradi István, Nováky Ernő, Pócza Antal, Rák József, Rostás Péter, Sipos Tibor, Smideleus László, Szabó Éva Mária, Szerdahelyi-Bánó Irén, Tóth Szabolcs, Török József, Varga József, Velki Róbert és Zemen M. Szilvia.

kitüntetést vehetett át Alapi József, Dukai Miklós, Fodor Lászlóné, Jákli Tibor, Kapitány Judit, Keszeiné Jancsó Marietta, Kondor Géza, Králl Csaba, Langár Ágnes, Léhner Dezső Mátyás, Lengyelné Csizmazia Éva, Nagyné Deli Erika, Nagyváradi István, Nováky Ernő, Pócza Antal, Rák József, Rostás Péter, Sipos Tibor, Smideleus László, Szabó Éva Mária, Szerdahelyi-Bánó Irén, Tóth Szabolcs, Török József, Varga József, Velki Róbert és Zemen M. Szilvia. Magyar Bronz Érdemkereszt kitüntetést vehetett át Csiki Teréz, Dénesné Vékony Eszter, Küttel István, Sallayné Telek Margit, Sarbak Tamás, Semsey Sándorné, Szabóné Ónodi Anna, Tamás János és Tóth Tamás.

kitüntetést vehetett át Csiki Teréz, Dénesné Vékony Eszter, Küttel István, Sallayné Telek Margit, Sarbak Tamás, Semsey Sándorné, Szabóné Ónodi Anna, Tamás János és Tóth Tamás. Az életmentés során tanúsított hősies magatartása elismeréseként Életmentő Emlékéremet kapott Gergály Zsolt, Rácz Bence Illés és Sóbujtó Antal. Az ünnepségen nem jelent meg, de Magyar Érdemrend lovagkeresztje kitüntetést kapott Fehér László, Szlávik Ferenc pedig Magyar Ezüst Érdemkereszt elismerésben részesült.