Vinícius jelenti a mélypontot a Real Madrid modern érájában, nem rúgja jól a büntetőket

A Real Madrid a héten Federico Valverde mesterhármasával 3-0-ra nyert a Manchester City ellen a BL-nyolcaddöntős párharc első mérkőzésén. A különbség nagyobb is lehetett volna, ha Vinícius Júnior tizenegyesét nem védi ki Gianluigi Donnarumma. Vinícius alacsony hatékonyságát tekintve meglepő, hogy egyáltalán ő lőtte a büntetőt, bár Valverde utólag elárulta, hogy a brazil megpróbálta neki átadni a labdát.

2026. 03. 13. 14:16
Vinícius Júnior büntetőt hibázott, Federico Valverde viszont triplázott a Real Madrid sztárjai közül a Manchester City elleni BL-meccsen Fotó: AFP/Pierre-Philippe Marcou
Nem is lehetett kérdéses, hogy Federico Valverde volt a Real Madrid hőse , a Manchester City elleni BL-meccsen az uruguayi futballista lőtte a spanyol csapat mindhárom gólját. Valverde négy találatig is eljuthatott volna, ugyanis elárulta: a második félidőben Vinícius Júnior felajánlotta neki, hogy ő lője a tizenegyest. Valverde lemondott a lehetőségről, Vinícius lövését pedig kivédte Gianluigi Donnarumma.

Gianluigi Donnarumma kapuját Federico Valverde háromszor is bevette, Vinícius Júnior büntetőjét viszont kivédte a Manchester City kapusa a Real Madrid elleni BL-meccsen
Gianluigi Donnarumma kapuját Federico Valverde háromszor is bevette, Vinícius Júnior büntetőjét viszont kivédte a Manchester City kapusa a Real Madrid elleni BL-meccsen Fotó: AFP/Thomas Coex

A Real Madrid első számú büntetőlövője Kylian Mbappé, a francia támadó azonban sérülése miatt csak a lelátóról figyelte a szerdai összecsapást.

Hogyan lövi a büntetőket Vinícius Júnior?

Vinícius a Manchester City ellen kihagyott büntetőjével a XXI. század legrosszabb ítélet-végrehajtójává vált a Real Madrid azon futballistái közül, akik legalább tíz büntető mögé odaálltak.

A brazil futballista mérlege 14 tizenegyesből 10 gól (71,43 százalék), így a lista eddigi sereghajtója, Ruud van Nistelrooy mögé csúszott (15 lövés/11 gól, 73,33 százalék).

Még rosszabb Vinícius mutatója, ha a brazil válogatottbeli teljesítményét is figyelembe vesszük: 17 tizenegyesből 11-et váltott gólra (64,71 százalék) pályafutása során.

Az alábbi összeállítás pedig azt is megmutatja, amit a száraz számok nem tudnak: a sikeres büntetők esetén is többször csak a szerencsének köszönhetően ünnepelhetett gólt Vinícius.

Vinícius gyenge mérlegét látva az összeesküvés-elméletek kedvelőiben az is felmerülhet, hogy Valverde direkt az ellentmondásos megítélésű brazil sztár vesztét akarta egy újabb elrontott tizenegyes segítségével.

Ki lőhette volna a Real Madrid büntetőjét Vinícius helyett?

Sokkal valószínűbb azonban, hogy az uruguayi is tartott a műfajban kifejezetten erősnek számító, tizenegyesvédésekkel többek között Eb-aranyig jutott Donnarummától. Pláne, hogy Valverde egyetlen korábbi, rendes játékidőben Real Madrid-mezben elvégzett büntetőjét kihagyta az al-Hilal elleni klubvilágbajnoki meccsen.

Tizenegyespárbajban ugyanakkor Valverde eddig hibátlan felnőtt pályafutása során (egyszer a Real, kétszer az uruguayi válogatott színeiben talált be). Érdekes módon a Transfermarkt adatai alapján Vinícius még sosem állt szétlövés során a labda mögé.

Az, hogy Vinícius felajánlotta Valverdének a labdát, a brazil bizonytalanságára is utalhat, ugyanakkor nem sok erős jelölt volt a pályán a büntető elvégzésére. Kettejükön kívül mindössze két olyan labdarúgó volt a pályán a Real Madrid felszerelésében, aki felnőtt pályafutása során már lőtt rendes játékidőben büntetőt. Az egyikük, Brahim Díaz a legutóbbi tizenegyesével sikertelenül próbálta meg kiharcolni a hosszabbítást az Afrikai Nemzetek Kupája idei döntőjében… 

Szóba jöhetett volna Arda Güler, aki 2022-ben értékesített egy büntetőt a Fenerbahce színeiben, vagy a jó szabadrúgáslövő Trent Alexander-Arnold, esetleg a Real Madrid legutóbbi két tizenegyespárbaját sikeres lövéssel lezáró Antonio Rüdiger.

Egyikük sem tűnt betonbiztos választásnak, a Real Madridnál pedig a 3-0-s győzelem után joggal bízhatnak abban, hogy belefér majd Vinícius kihagyott büntetője.

 

