Vinícius jelenti a mélypontot a Real Madrid modern érájában, nem rúgja jól a büntetőket

Nem is lehetett kérdéses, hogy Federico Valverde volt a Real Madrid hőse , a Manchester City elleni BL-meccsen az uruguayi futballista lőtte a spanyol csapat mindhárom gólját. Valverde négy találatig is eljuthatott volna, ugyanis elárulta: a második félidőben Vinícius Júnior felajánlotta neki, hogy ő lője a tizenegyest. Valverde lemondott a lehetőségről, Vinícius lövését pedig kivédte Gianluigi Donnarumma.

Gianluigi Donnarumma kapuját Federico Valverde háromszor is bevette, Vinícius Júnior büntetőjét viszont kivédte a Manchester City kapusa a Real Madrid elleni BL-meccsen Fotó: AFP/Thomas Coex

A Real Madrid első számú büntetőlövője Kylian Mbappé, a francia támadó azonban sérülése miatt csak a lelátóról figyelte a szerdai összecsapást.

Hogyan lövi a büntetőket Vinícius Júnior?

Vinícius a Manchester City ellen kihagyott büntetőjével a XXI. század legrosszabb ítélet-végrehajtójává vált a Real Madrid azon futballistái közül, akik legalább tíz büntető mögé odaálltak.