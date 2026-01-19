MarokkóSzenegálAfrika-kupaAfrikai Nemzetek Kupájabrahim díazSadio Manédöntő

A marokkói kapitány szégyennek hívta Szenegál döntését, még több balhé tört ki az ANK-döntőn

A félbeszakadt Afrikai Nemzetek Kupája-döntőt Szenegál hosszabbítás után nyerte 1-0-ra a házigazda Marokkó ellen vasárnap este. A lefújás után a győztes csapat egyik hőse, a korábbi liverpooli Sadio Mané elmondta, hogyan tudta a csapattársait visszahívni a pályára. Mindeközben a marokkói szövetségi kapitány szégyenletes tettnek nevezte, amit Szenegál csinált Brahim Díaz kihagyott tizenegyese előtt az Afrika-kupa fináléjában.

2026. 01. 19. 7:02
Sadio Mané volt a szenegáliak hőse, aki visszahívta játékosait a folytatásra
Sadio Mané volt a szenegáliak hőse, aki visszahívta játékosait a folytatásra Fotó: NurPhoto/Ulrik Pedersen
Egészen szürreális, ami vasárnap este a Marokkó–Szenegál Afrikai Nemzetek Kupája-döntőn történt. A szenegáliak már a mérkőzés előtt panaszkodtak a házigazda Marokkó szervezési hiányosságaira, majd a mérkőzésen a játékvezetők a hazaiaknak igyekezték elcsalni a mérkőzést. Szenegál a rendes játékidő hosszabbításában hiába szerezte meg a vezetést, a bíró szabálytalanság miatt elvette a gólt, majd percekkel később egy igencsak véleményes esetre büntetőt ítélt Marokkónak a videóbíró segítségével. A szenegáliak idáig tűrték az igazságtalanságot, Pape Thiaw szövetségi kapitány vezetésével a játékosok zöme tüntetően bevonult az öltözőbe. Az exliverpooli Sadio Mané igyekezte a csapatát meggyőzni, hogy ha nem jönnek vissza, annak sokkal durvább következményei lesznek. Visszajöttek. A Real Madrid középpályása, Brahim Díaz rúgta a büntetőt, ami viszont minden idők egyik legrosszabb rúgásaként fog a történelemkönyvekbe bekerülni: a marokkói panenkázott, de a középre menő labdát Edouard Mendy könnyedén védte. A hosszabbításban pedig jött a karma: Szenegál egy hatalmas góllal 1-0-ra nyert, így 2021 után újra Afrika-kupa-győztes lett. 

Brahim Díaz kihagyott büntetője az Afrika-kupa döntőjén, ezután Szenegál nyerte a Marokkó elleni finálé
Brahim Díaz kihagyott büntetője az Afrika-kupa döntőjén, ezután Szenegál nyerte a Marokkó elleni finálét. Fotó: NurPhoto/Ulrik Pedersen

A lefújás pillanatában a marokkói játékosok összeestek a pályán, 1976-os győzelmük óta most voltak a legközelebb a tornagyőzelemhez (2004-ben kevésbé izgalmas döntő végén lettek ezüstérmesek), de ismét elhasaltak. A stadionban lévő pár ezer szenegáli viszont hatalmas bulit csapott a játékosokkal – azok a szurkolók, akikkel a rendőrök összeverekedtek, amikor félbeszakadt a találkozó a levonulás miatt. 

 

A szenegáli kapus hátráltatására mindent megtettek

Megdöbbentő képsorok kerültek ki a finálé utáni jelenetekről  a közösségi médiába.

Az egyikben a marokkóiak sztárja, Asraf Hakimi Edouard Mendy törölközőjét igyekezte ellopni – azt korábban az egyik labdaszedő is kinézte magának –, míg a másikban az egyik marokkói játékos Mendy kulacsát akarta elvenni.

Sadio Mané elárulta a titkot az Afrika-kupa döntője után

Az exliverpooli a lefújást követően az újságíróknak elmondta, hogyan hívta vissza a társait a pályára. – Először is köszönjük minden szurkolónk támogatását, nem volt egy könnyű meccs.

A büntetőnél a csapat döntése az volt, hogy menjünk le, de én ezt elleneztem, azt mondtam nekik: »Mit gondoltok? Szerintetek ez jó ötlet?« Ezután eldöntöttem, hogy mindenkit visszahozok a pályára

– mondta Mané, aki szerint igazságtalan lett volna, ha úgy ér véget ez a mérkőzés, hogy levonulnak a pályáról, hiszen a szélső szerint – kis túlzással – az egész világ ezt a döntőt nézte.

A szenegáli szövetségi kapitány, Pape Thiaw viszont hiába akart a trófeával együtt nyilatkozni az újságíróknak, a marokkói újságírók kifütyülték őt. Végül eltörölték a sajtótájékoztatót, miután a szervezők féltek attól, hogy bunyó lesz a sajtóteremben. A találkozót látva ez jogos félelem volt. Thiaw kifelé csak a két ujját mutatta fel, ezzel üzenve, hogy ő már kétszer nyerte meg az Afrika-kupát.

A marokkói szövetségi kapitány kifakadt

Valid Regragui, a vesztes fél edzője érthető módon ideges volt a lefújás utáni sajtótájékoztatón, ennek hangot is adott. – Afrikára ma szégyent hoztak. Egy edző, aki megkéri a játékosait, hogy hagyják el a pályát… Pape nem tiszteli Afrikát! Már a meccs előtti sajtótájékoztatón elkezdte. Nem volt elegáns. De ő bajnok, ezért azt mondhat, amit akar. 

A világ szeme láttára tíz percre leállítottuk a mérkőzést. Ez nem segített Brahimnak. Ez nem menti fel Brahimet azért, ahogyan a tizenegyest rúgta. Így rúgta, és ezt el kell fogadnunk. Egy percre voltunk attól, hogy afrikai bajnokok legyünk. Ez a futball: gyakran kegyetlen

– mondta Regragui, aki hatalmas elszalasztott lehetőségként gondol vissza a döntőre. A kapitány kemény kérdéseket is kapott a sajtótájékoztatón, az újságírók le akarták őt mondatni, pedig a válogatott a döntő előtt egy 26 meccses veretlenségi szériát produkált. 

Támadás indult a Real Madrid játékosa ellen

A torna legjobb játékosa egyébként az öt góllal egyben gólkirály Brahim Díaz lett, akinek ez aligha lesz gyógyír a fájdalmára. Díaz a közösségi médiában a kihagyott büntetője után egyből célpont lett: az Instagramon a legutóbbi posztja alá hétfő reggelig 327 ezer komment érkezett. Díaz most visszatérhet a Real Madridhoz, ahol biztos nem fogja tudni nyugodtan feldolgozni a történteket.

A botrányos jelenetek, amikor Szenegál levonult a pályáról:

