A marokkói kapitány szégyennek hívta Szenegál döntését, még több balhé tört ki az ANK-döntőn

Egészen szürreális, ami vasárnap este a Marokkó–Szenegál Afrikai Nemzetek Kupája-döntőn történt. A szenegáliak már a mérkőzés előtt panaszkodtak a házigazda Marokkó szervezési hiányosságaira, majd a mérkőzésen a játékvezetők a hazaiaknak igyekezték elcsalni a mérkőzést. Szenegál a rendes játékidő hosszabbításában hiába szerezte meg a vezetést, a bíró szabálytalanság miatt elvette a gólt, majd percekkel később egy igencsak véleményes esetre büntetőt ítélt Marokkónak a videóbíró segítségével. A szenegáliak idáig tűrték az igazságtalanságot, Pape Thiaw szövetségi kapitány vezetésével a játékosok zöme tüntetően bevonult az öltözőbe. Az exliverpooli Sadio Mané igyekezte a csapatát meggyőzni, hogy ha nem jönnek vissza, annak sokkal durvább következményei lesznek. Visszajöttek. A Real Madrid középpályása, Brahim Díaz rúgta a büntetőt, ami viszont minden idők egyik legrosszabb rúgásaként fog a történelemkönyvekbe bekerülni: a marokkói panenkázott, de a középre menő labdát Edouard Mendy könnyedén védte. A hosszabbításban pedig jött a karma: Szenegál egy hatalmas góllal 1-0-ra nyert, így 2021 után újra Afrika-kupa-győztes lett.

Brahim Díaz kihagyott büntetője az Afrika-kupa döntőjén, ezután Szenegál nyerte a Marokkó elleni finálét. Fotó: NurPhoto/Ulrik Pedersen

A lefújás pillanatában a marokkói játékosok összeestek a pályán, 1976-os győzelmük óta most voltak a legközelebb a tornagyőzelemhez (2004-ben kevésbé izgalmas döntő végén lettek ezüstérmesek), de ismét elhasaltak. A stadionban lévő pár ezer szenegáli viszont hatalmas bulit csapott a játékosokkal – azok a szurkolók, akikkel a rendőrök összeverekedtek, amikor félbeszakadt a találkozó a levonulás miatt.

A szenegáli kapus hátráltatására mindent megtettek

Megdöbbentő képsorok kerültek ki a finálé utáni jelenetekről a közösségi médiába.

Az egyikben a marokkóiak sztárja, Asraf Hakimi Edouard Mendy törölközőjét igyekezte ellopni – azt korábban az egyik labdaszedő is kinézte magának –, míg a másikban az egyik marokkói játékos Mendy kulacsát akarta elvenni.

Hakimi throwing Mendy's Towel to the ball boy to hide.. They enabled them actually this is a disgrace pic.twitter.com/Aw9FitXsVo — Sxnti (@PeakSxnti) January 18, 2026

Sadio Mané elárulta a titkot az Afrika-kupa döntője után

Az exliverpooli a lefújást követően az újságíróknak elmondta, hogyan hívta vissza a társait a pályára. – Először is köszönjük minden szurkolónk támogatását, nem volt egy könnyű meccs.

A büntetőnél a csapat döntése az volt, hogy menjünk le, de én ezt elleneztem, azt mondtam nekik: »Mit gondoltok? Szerintetek ez jó ötlet?« Ezután eldöntöttem, hogy mindenkit visszahozok a pályára

– mondta Mané, aki szerint igazságtalan lett volna, ha úgy ér véget ez a mérkőzés, hogy levonulnak a pályáról, hiszen a szélső szerint – kis túlzással – az egész világ ezt a döntőt nézte.