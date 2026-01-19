Hatalmas botrány tört ki az Afrika-kupa döntőjében, negatív hős a Real Madrid játékosa + videó

Marokkó és Szenegál között az Afrika-kupa fináléja kis híján káoszba fulladt, miután a rendes játékidő ráadásában a játékvezető tizenegyest ítélt a házigazda Marokkónak, a szenegáli játékosok pedig levonultak a pályáról Pape Thiaw szövetségi kapitány utasítására. Sadio Mané megpróbálta lecsillapítani a kedélyeket és visszahozni a csapatot. (Mané utólag azt mondta, hogy a játékvezető is tévedhet, a szurkolók pedig meccset akarnak látni, nem szabad őket büntetni.) Mintegy negyedórás közjáték után lehetett elvégezni a büntetőt: a torna gólkirálya, a Real Madrid csapatát erősítő Brahim Díaz Panenka-féle büntetője pedig Edouard Mendy kapus kezében landolt! A hosszabbításban pedig Szenegál Pape Gueye találatával 1-0-a megnyerte a döntőt, és 2021 után másodszor ülhetett fel a kontinens trónjára.

Brahim Díaz hatalmas hibája az Afrika-kupa döntőjében Forrás: X

Brahim Díaz hibája után Marokkó szövetségi kapitánya, Walid Regragui majdnem felrobbant a méregtől, de a kétszer tizenöt perces hosszabbításban nyolc percig pályán hagyta a Real Madrid játékosát. A lefújás után Edouard Mendy, aki jelenleg a szaúdi el-Ahli kapusa, de előtte a Chelsea hálóőre volt, utalt rá, hogy a tornán Marokkónak lejtett a hazai pálya:

– Történtek dolgok, de végül az számít, hogy a futball győzött. Marokkó több mint ötven éve vár erre a trófeára, mindent a kezükbe adtak, de mi a magunk módján reagáltunk, és most Szenegált ünnepelik. Ami a tizenegyest illeti, Brahim Diaz megkísérelt egy Panenkát, de én talpon maradtam. Játékban tartottam a csapatot. Eltökéltek voltunk, hogy megnyerjük ezt a döntőt, hogy hazavigyük a trófeát. Szenegáliak milliói boldogok, és kiélvezzük ezt a sikert – mondta Mendy.

A döntő után is viharos volt a helyzet, a két szövetségi kapitány majdnem összeverekedett! Regragui megjegyezte, szégyenteljes, hogy kollégája le akarta hívni a csapatát a pályáról. Pape Thiaw sajtótájékoztatóját biztonsági okokból lemondták, mert a marokkói és a szenegáli újságírók is egymásnak ugrottak.

🚨🚨 PAPE THIAW 🇸🇳 ET WALID REGRAGUI 🇲🇦 ONT FAILLI EN VENIR AUX MAINS AU COUP DE SIFFLET FINAL !!!!!! 🥊😱



🎥 @Le360sport pic.twitter.com/QCaaJ4NF8x — Actu Foot (@ActuFoot_) January 18, 2026

Brahim Díaz a legszomorúbb gólkirály az Afrika-kupa történetében

A torna legjobb játékosát megillető díjat Sadio Mané kapta. Az Afrika-kupa gólkirálya Brahim Díaz öt góllal lett, a második helyen az egyiptomi Mohamed Szalah és a nigériai Victor Osimhen holtversenyben végzett négy-négy találattal. A FIFA elnöke, Gianni Infantino az Afrika-kupa történetének legszomorúbb gólkirályának adta át a díjat.