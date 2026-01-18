Varga Barnabás vasárnap először került be az AEK kezdőcsapatába, egy nagy rangadón

Varga Barnabás január 6-án igazolt a Ferencváros gárdájától az AEK Athén együtteséhez, és azóta új csapata mindkét meccsén pályára lépett. Ám egyik sem úgy alakult, ahogyan azt az AEK-nél elképzelték Az Arisz Szaloniki otthonában 1-1-et játszottak, ami azt jelentette, hogy a tabella első helyéről lecsúsztak a harmadikra, majd a Görög Kupa negyeddöntőjében hazai pályán 1-0-ra alulmaradtak az OFI Kréta ellen, így kiestek. Varga előbb 24, majd 33 percet kapott csereként, pedig a görög média biztosra vette, hogy az OFI ellen már a kezdőcsapatban lesz.

Varga Barnabás az első két meccsén csere volt az AEK Athén csapatában Forrás: Facebook/AEK F. C.

Varga Barnabás és az AEK többi játékosa számára 400 ezer euró is a tét

A döntetlen és a vereség után az AEK tulajdonosa, Mariosz Iliopulosz bekeményített: a csapatot 400 ezer euróra büntette, azzal a kitétellel, hogy ha a soron következő három bajnoki meccset megnyerik, akkor a játékosoknak nem kell fizetniük. A feladat a Panathinaikosz (otthon), az Aszterasz Tripolisz (idegenben) és az Olympiakosz (otthon) legyőzése lett. Ebből a sorozatból az első és harmadik meccs is nagy rangadó. Megjegyzendő, hogy a tabellán ötödik Panathinaikosz az Európa-ligában csütörtökön a Ferencváros vendége lesz.

S az AEK–Panathinaikosz rangadóra Varga Barnabás bekerült az AEK kezdőcsapatába.

A múlt az AEK mellett szólt: a korábbi 76 meccsből az AEK 32-t, a Panathinaikosz 24-et nyert meg, s így 20 döntetlen született, a gólkülönbség 88-75 volt az AEK javára.

Cikkünk frissül!