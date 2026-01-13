Rendkívüli

Hivatalos: ekkor lesznek a választások Magyarországon

Varga Barnabás a görög sajtó szerint szerdán máris új helyzetbe kerül az AEK-nál

Varga Barnabás múlt vasárnap csereként már bemutatkozott az AEK Athén labdarúgócsapatában, szerdán pedig már kezdőként léphet pályára. Az AEK a Görög Kupa negyeddöntőjében az OFI Kréta ellen játszik, Varga Barnabás feladata pedig a görög sajtóértesülés szerint az első számú gólvágó Luka Jovics helyettesítése lesz.

2026. 01. 13.
Varga Barnabás múlt vasárnap mutatkozott be az AEK Athén csapatában Forrás: Facebook/AEK F. C.
Varga Barnabás éppen egy hete igazolt a Ferencváros csapatától az AEK Athén együtteséhez, és a 31 éves támadó vasárnap már pályára is lépett a görög bajnokságban. Az AEK Arisz Szaloniki elleni idegenbeli meccsén a 66. percben cserélték be, amikor az 1-1-es végeredmény már kialakult.  Varga a Sofascore-tól 6,5-ös osztályzatot kapott, kapura lövése és fejese nem volt, a földön mindkét párharcát elveszítette, de a levegőben ötből hármat megnyert, és kétszer tisztázott. A fővárosiak a pontvesztésükkel a tabella első helyről visszacsúsztak a harmadikra, de csak egy pont a hátrányuk az éllovas Olimpiakosz mögött. A 17. fordulóban az AEK-re vasárnap nagy rangadó vár, a Panathinaikosz csapatát fogadja, amely az ötödik helyen áll, ám tizenhárom ponttal kevesebbel rendelkezik. S az Európa-liga 7. fordulójában jövő csütörtökön történetesen a Ferencváros vendége lesz.

Varga Barnabás szívélyes fogadtatásban részesült AEK Athén csapatánál
Varga Barnabás szívélyes fogadtatásban részesült AEK Athén csapatánál Forrás: X/AEK F. C.

Varga ügynöke, Paunoch Péter a vasárnapi találkozó után elárulta, hogy a magyar futballista a hideg időjárás és orkánerejű szél miatt nehezen tudott alkalmazkodni a körülményekhez, de így is jól érezte magát a pályán. – Figyelembe véve, hogy szerdán edzett először új csapatával, bevallom, ennél kevesebb játékpercre számítottam, de a mérkőzés alakulása miatt már korábban szükség volt rá – mondta Paunoch a Nemzeti Sportnak. – Barninak akadt néhány jó megmozdulása, de reméljük, egyre jobb lesz, és meccsről meccsre gördülékenyebben találják meg a társai a kapu előtt. 

Azonban nem szabad elfelejteni, hogy a görögöknél rövidebb a téli szünet, mint itthon, Barni december 20-ától volt szabadságon, és múlt szerdán kezdte el a munkát.

Szóval, van még kis lemaradása, de gyorsan megfelelő állapotba kerül. A beilleszkedéssel nincs és nem is lesz problémája, olyan a természete és a személyisége, hogy az első pillanattól kezdve be- és elfogadták. Sőt, az első pillanattól úgy kezelik Athénban, mint a csapat sztárjátékosát – nyilatkozta a játékosügynök.

Varga Barnabás szerdán kezdő lehet az AEK Athén csapatában 

Varga Barnabásék a hét végi rangadó előtt szerdán is pályára lépnek, a Görög Kupa negyeddöntőjében az OFI Kréta együttesét fogadják, amely a bajnokságban a tizedik helyén áll. Így egyértelműen az AEK a találkozó esélyese. A továbbjutás egy meccsen dől el, döntetlen esetén rögtön 11-esek következnek. A görög Novasport információja szerint Marko Nikolics vezetőedző – aki az Arisz elleni meccs után nagyon elégedetlen volt a játékosaival – a vasárnapi rangadót szem előtt tartva rotálja a csapatát, 

Varga Barnabás kezdőként lép pályára, és ő lesz az első számú csatár. 

Ez a „titulus” jelenleg Luka Jovicsot illeti meg, aki játszott a Real Madrid és a Milan csapatában is, és 2025 májusában igazolt az AEK-hez. Az 50-szeres szerb válogatott Jovics az idényben eddig 25 meccsen 11 gólt és egy gólpasszt jegyzett, a 28 éves középcsatárt Marco Nikolics szerdán azonban csak csereként tervezi bevetni.

Azt, hogy Varga Barnabás szerdán kezdeni fog, Görögorszázban a Kitenimerosi és a Real portál is biztosra veszi.

 

