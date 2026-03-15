Orbán Viktor: Köszönjük Magyarország!

Közösségi oldalán reagált Orbán Viktor a március 15-i rendezvényre. A miniszterelnök azt írta: ez volt minden idők legnagyobb Békemenete.

Orbán Viktor beszédet mond az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából tartott állami díszünnepségen az Országház előtti Kossuth Lajos téren 2026. március 15-én

Orbán Viktor a március 15-i nemzeti ünnep és a Békemenet után közösségi oldalán fejezte ki háláját azoknak, akik részt vettek a rendezvényen:

A valaha volt legnagyobb Békemenet. Köszönjük mindenkinek, aki eljött!

A miniszterelnök a bejegyzéséhez egy fotót is megosztott, amelyen Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel, valamint Lázár János építési és közlekedési miniszterrel együtt látható a Kossuth téren összegyűlt tömeg előtt.

Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából tartott állami díszünnepségen Orbán Viktor mondott beszédet. A miniszterelnök felszólalása előtt Szijjártó Péter és Lázár János is szólt az összegyűlt közönséghez.

