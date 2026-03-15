kosárlabdaIsztambulmagyar női kosárlabda-válogatott

Csak akkor készült ki a magyar szövetségi kapitány, amikor eladtuk a labdákat

A magyar női kosárlabda-válogatott hosszabbításban legyőzte Argentínát Isztambulban. A sikeres vb-selejtezőt követően Dombai Réka, Lelik Réka és a kosárabda-válogatott szövetségi kapitánya, Völgyi Péter nyilatkozott lapunknak.

2026. 03. 15. 15:57
A magyar kispad öröme az argentinok elleni mérkőzésen Fotó: MKOSZ
Ahogyan arról beszámoltunk, drámai mérkőzést hozott az argentinok elleni összecsapás, amelyet végül hosszabbításban sikerült 92-81-re megnyerni. 

A magyar női kosárlabda-válogatott legjobbja a 24 pontos Lelik Réka volt (Fotó: MKOSZ)

Ez igazán jó magyar kosárlabda volt

„Az egész csapat nagyon sokat tett azért, hogy ezen a mérkőzésen legyőzzük az argentin válogatottat” – kezdte az értékelést Dombai Réka, aki 19 pontot dobott ezen a találkozón. „Nyilván nagyon nehéz ez a torna, az ellenfelek is óriási játékerőt képviselnek, de annak nagyon örülök, hogy szép csapatjátékot tudtunk játszani. Az előző két vesztes meccsen is megvolt a csapatnak a kellő akarata és a szíve, de a lépés azokon a találkozókon nem úgy jött ki, ahogy szerettük volna. 

Az argentin meccs előtt arról beszéltünk, hogy mindenképpen nekünk kell dominálni a pályán, azt az erőfölényt, ami nekünk van, muszáj megmutatni és muszáj legyőzni az ellenfelet.

Mindenki hozzátette a magáét, végül minden jóra fordult, nagyon örülünk a győzelemnek. Nyilván nem volt egyszerű a helyzet, mert hiába vezettünk többször is, az argentin válogatott mindig vissza tudott kapaszkodni. Lehet, hogy ez kellett ahhoz, hogy a meccs közben egyre jobban összekovácsolódjunk és talán ez is kellett a győzelemhez. Felnőtt válogatott meccsen még nem játszottam ilyen jól, 19 pontot dobtam, nagyon boldog vagyok. Az önbizalom is megvolt, sokat segítettek a csapattársaim, s az edzők is abban, hogy rá merjem dobni, vállalkozzak, boldog vagyok, hogy ez sikerült.”

ISTANBUL, TURKIYE – MARCH 12: Head coach Peter Volgyi of Hungary gives tactics to her players during the FIBA Women's Basketball World Cup Qualifiers Group C match between Hungary and Canada at the Turkcell Basketball Development Center in Istanbul, Turkiye on March 12, 2026. Beyza Comert / Anadolu (Photo by Beyza Comert / Anadolu via AFP)
Völgyi Péter szövetségi kapitány (Fotó: BEYZA COMERT / ANADOLU)

Völgyi Péter szövetségi kapitány saját bevallása szerint többször nagyon nehéz pillanatokat élt át a magyar kispadon. „Nagy igazságtalanság lett volna, ha ezt a meccset elveszítjük, az utolsó pillanatig hittünk magunkban és abban, hogy ezt a mérkőzést meg tudjuk nyerni” – kezdte értékelését a magyar szakvezető. „Látványos és kiélezett mérkőzés kerekedett ebből, különösen a 36. és 40. perc közötti időszakra gondolok, amikor mindkét csapat extrákat tudott dobni. Arról nem is beszélve, hogy Argentínának több alkalommal sikerült dudaszós duplákat vagy triplákat dobnia. Ezek nem voltak könnyű pillanatok. Ugyanakkor a hosszabbításban azt éreztem, hogy meg tudjuk nyerni ezt a fontos összecsapást. A védekezésünk ott lett nagyon kemény, a dobásoknál sem remegtek meg a kezek, nagyon örülök ennek a győzelemnek. Boldog vagyok, mert most nyert megerősítést az a sok munka, amit ebbe a csapatba beletettünk. Van még egy mérkőzésünk a törökök ellen, a pihenőnapot edzéssel töltjük, koncentrálnunk kell tovább, nem lehet lazítani. 

Argentína ellen csak akkor készültem ki kissé, amikor olyan helyzetekben adtuk el a labdákat, hogy az ember tényleg nem értette, mi történik. 

Olyan szituációkban, ami nem az ellenfelünk érdeme, hanem a mi butaságunk. Ebből azért akadt pár. Nyilván egy ilyen sorozatterhelésben óhatatlan, hogy mindez kijön. Akkor leszünk igazán jó csapat, ha ezeket a hibákat csökkenteni tudjuk. A vb-szereplés ennek a sportágnak és ennek a szakágnak az óriási sikere lenne, nem véletlen hívtam fel erre a lányok figyelmét. 28 évvel ezelőtt jártunk ott legutóbb. Óriási dolog a vb-részvétel.”

Az Argentína elleni mérkőzés legeredményesebb magyar játékosa a 24 pontos Lelik Réka volt. Ő így vélekedett: „A csapat rengeteget dolgozott ezért az eredményért az elmúlt években. Nagy volt rajtunk a nyomás, olykor sok kritikus hangot is hallottunk. Egy ilyen végjátékból győztesen kijönni tényleg felemelő érzés, az utóbbi években kevés példa volt erre. Nagyon örülök, hogy ezt meg tudtuk oldani és abban is bízom, hogy innentől kezdve az ilyen kiélezett végjátékokat is jól tudjuk menedzselni. Ausztrália és Kanada ellen nem ment a játék, nem találok erre magyarázatot. Jól hangzó duma lenne erre, hogy altattam, de azért ez nem igaz. A két nagycsapat ellen nem voltak jó érzéseim, most viszont úgy mentem fel a pályára, hogy a lehető legjobban kell pörögni, mindent bele kell adni.

Nagyon boldog vagyok, hogy ezzel a teljesítménnyel hozzá tudtam járulni a magyar csapat sikeréhez. 

Talán az önbizalmam is visszajön, mert a kanadaiak és az ausztrálok elleni mérkőzésen tényleg nem azt játszottam, amit valójában tudok. Ilyen meccseken, mint az argentinok elleni ki-ki összecsapás tényleg az a fontos, hogy jól játszunk. Beszélhetünk arról, hogy én dobtam a legtöbb pontot, de ami a lényeg, hogy a csapat nyert, jól játszottunk. Most én voltam a húzóember, de amúgy mindegy, ki tölti be ezt a szerepet. Összetartó csapat vagyunk, itt mindenki tud örülni a másik sikerének. Ez a lényege ennek az egésznek.”

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

