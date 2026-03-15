Csak akkor készült ki a magyar szövetségi kapitány, amikor eladtuk a labdákat

Ahogyan arról beszámoltunk, drámai mérkőzést hozott az argentinok elleni összecsapás, amelyet végül hosszabbításban sikerült 92-81-re megnyerni.

A magyar női kosárlabda-válogatott legjobbja a 24 pontos Lelik Réka volt (Fotó: MKOSZ)

Ez igazán jó magyar kosárlabda volt

„Az egész csapat nagyon sokat tett azért, hogy ezen a mérkőzésen legyőzzük az argentin válogatottat” – kezdte az értékelést Dombai Réka, aki 19 pontot dobott ezen a találkozón. „Nyilván nagyon nehéz ez a torna, az ellenfelek is óriási játékerőt képviselnek, de annak nagyon örülök, hogy szép csapatjátékot tudtunk játszani. Az előző két vesztes meccsen is megvolt a csapatnak a kellő akarata és a szíve, de a lépés azokon a találkozókon nem úgy jött ki, ahogy szerettük volna.

Az argentin meccs előtt arról beszéltünk, hogy mindenképpen nekünk kell dominálni a pályán, azt az erőfölényt, ami nekünk van, muszáj megmutatni és muszáj legyőzni az ellenfelet.

Mindenki hozzátette a magáét, végül minden jóra fordult, nagyon örülünk a győzelemnek. Nyilván nem volt egyszerű a helyzet, mert hiába vezettünk többször is, az argentin válogatott mindig vissza tudott kapaszkodni. Lehet, hogy ez kellett ahhoz, hogy a meccs közben egyre jobban összekovácsolódjunk és talán ez is kellett a győzelemhez. Felnőtt válogatott meccsen még nem játszottam ilyen jól, 19 pontot dobtam, nagyon boldog vagyok. Az önbizalom is megvolt, sokat segítettek a csapattársaim, s az edzők is abban, hogy rá merjem dobni, vállalkozzak, boldog vagyok, hogy ez sikerült.”

Völgyi Péter szövetségi kapitány (Fotó: BEYZA COMERT / ANADOLU)

Völgyi Péter szövetségi kapitány saját bevallása szerint többször nagyon nehéz pillanatokat élt át a magyar kispadon. „Nagy igazságtalanság lett volna, ha ezt a meccset elveszítjük, az utolsó pillanatig hittünk magunkban és abban, hogy ezt a mérkőzést meg tudjuk nyerni” – kezdte értékelését a magyar szakvezető. „Látványos és kiélezett mérkőzés kerekedett ebből, különösen a 36. és 40. perc közötti időszakra gondolok, amikor mindkét csapat extrákat tudott dobni. Arról nem is beszélve, hogy Argentínának több alkalommal sikerült dudaszós duplákat vagy triplákat dobnia. Ezek nem voltak könnyű pillanatok. Ugyanakkor a hosszabbításban azt éreztem, hogy meg tudjuk nyerni ezt a fontos összecsapást. A védekezésünk ott lett nagyon kemény, a dobásoknál sem remegtek meg a kezek, nagyon örülök ennek a győzelemnek. Boldog vagyok, mert most nyert megerősítést az a sok munka, amit ebbe a csapatba beletettünk. Van még egy mérkőzésünk a törökök ellen, a pihenőnapot edzéssel töltjük, koncentrálnunk kell tovább, nem lehet lazítani.

Argentína ellen csak akkor készültem ki kissé, amikor olyan helyzetekben adtuk el a labdákat, hogy az ember tényleg nem értette, mi történik.

Olyan szituációkban, ami nem az ellenfelünk érdeme, hanem a mi butaságunk. Ebből azért akadt pár. Nyilván egy ilyen sorozatterhelésben óhatatlan, hogy mindez kijön. Akkor leszünk igazán jó csapat, ha ezeket a hibákat csökkenteni tudjuk. A vb-szereplés ennek a sportágnak és ennek a szakágnak az óriási sikere lenne, nem véletlen hívtam fel erre a lányok figyelmét. 28 évvel ezelőtt jártunk ott legutóbb. Óriási dolog a vb-részvétel.”