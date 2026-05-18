Magyar ételkülönlegességekkel lepték meg a pápa szegényeit

A magyarországi kezdeményezés gyökerei a 2025-ös vatikáni szentév programjaihoz nyúlnak vissza. A programiroda tavaly egy olyan szimbolikus projektet valósított meg, amelynek keretében kétszer 75 adag ételt osztottak szét a római rászorulók között. A tavalyi szeretetkonyha rendkívüli sikere és a szentszéki magyar nagykövetség, valamint a Római Magyar Akadémia támogató hozzáállása biztosította a program idei folytatását.

Miklós Beatrix, a Hungarikum Programiroda igazgatója lapunknak nyilatkozva elmondta, számukra a karitatív cselekedetek egyben a társadalmi felelősségvállalást jelentik. Fontosnak tartják, hogy ha tudnak, akkor segítsenek a rászorulókon, bárhol is élnek a világban, és ezekhez a pápa szegényei is hozzátartoznak.

Hozzáfűzte: az idei szeretetvacsora a tavalyi szentévben elkezdett projekt folytatása. A programiroda igazgatója elmondta, az volt a szándékuk, hogy egy hagyományos, hamisítatlan magyar vasárnapi ebéd hangulatát idézzék fel. A főfogásként tálalt kakaspörkölt mellé szaggatott galuskát tálaltak, amelyet igazi kulináris különlegességgel, tejföllel gazdagítva kínáltak a nemzetközi közönségnek. A fogáshoz az elmaradhatatlan, frissen készített vegyes savanyúság: káposzta, uborka, paprika és paradicsomból készült csalamádé is az asztalokra került, hiszen az Magyarországon szinte minden családi étkezés alapvető kelléke.

A desszertként felszolgált almás pite szintén tartogatott különlegességet: a gyümölcsös tölteléket prémium minőségű magyar mézzel édesítették. Az ételek tálalására is kiemelt gondot fordítottak, hiszen a cél az volt, hogy a nincstelenek számára az étkezés ne csupán a szükségletek kielégítését, hanem esztétikai és érzelmi élményt is jelentsen.