Magyar ételkülönlegességekkel lepték meg a pápa szegényeit

A Hungarikum Programiroda és Magyarország szentszéki nagykövetségének példás összefogásával idén is ünnepi szeretetvacsorán vehettek részt a Vatikán környezetében élő nincstelenek. A Szent Péter tér tőszomszédságában található menhely lakóit igazi magyar vasárnapi ebédet idéző menüvel – tejfölös kakaspörkölttel, kézzel szaggatott nokedlivel és mézes-almás pitével – vendégelték meg, igazolva azt, hogy a gasztronómia képes hidat építeni a kultúrák és az emberek között.

Jánosi Dalma (Róma)
2026. 05. 18. 22:00
A desszertként felszolgált almás pite szintén tartogatott különlegességet: a gyümölcsös tölteléket prémium minőségű magyar mézzel édesítették (Fotó: Jánosi Dalma)
A magyarországi kezdeményezés gyökerei a 2025-ös vatikáni szentév programjaihoz nyúlnak vissza. A programiroda tavaly egy olyan szimbolikus projektet valósított meg, amelynek keretében kétszer 75 adag ételt osztottak szét a római rászorulók között. A tavalyi szeretetkonyha rendkívüli sikere és a szentszéki magyar nagykövetség, valamint a Római Magyar Akadémia támogató hozzáállása biztosította a program idei folytatását. 

Miklós Beatrix, a Hungarikum Programiroda igazgatója lapunknak nyilatkozva elmondta, számukra a karitatív cselekedetek egyben a társadalmi felelősségvállalást jelentik. Fontosnak tartják, hogy ha tudnak, akkor segítsenek a rászorulókon, bárhol is élnek a világban, és ezekhez a pápa szegényei is hozzátartoznak.

Hozzáfűzte: az idei szeretetvacsora a tavalyi szentévben elkezdett projekt folytatása. A programiroda igazgatója elmondta, az volt a szándékuk, hogy egy hagyományos, hamisítatlan magyar vasárnapi ebéd hangulatát idézzék fel. A főfogásként tálalt kakaspörkölt mellé szaggatott galuskát tálaltak, amelyet igazi kulináris különlegességgel, tejföllel gazdagítva kínáltak a nemzetközi közönségnek. A fogáshoz az elmaradhatatlan, frissen készített vegyes savanyúság: káposzta, uborka, paprika és paradicsomból készült csalamádé is az asztalokra került, hiszen az Magyarországon szinte minden családi étkezés alapvető kelléke. 

A desszertként felszolgált almás pite szintén tartogatott különlegességet: a gyümölcsös tölteléket prémium minőségű magyar mézzel édesítették. Az ételek tálalására is kiemelt gondot fordítottak, hiszen a cél az volt, hogy a nincstelenek számára az étkezés ne csupán a szükségletek kielégítését, hanem esztétikai és érzelmi élményt is jelentsen.

A szeretetvacsora lebonyolításában aktív szerepet vállalt Törő András atya, a Pápai Magyar Intézet rektora is. Az intézményvezető kiemelte, hogy a katolikus egyház világegyházként működik, így a magyar jelenlét ezen a nemzetközi helyszínen a közös egyetemes misszió szerves része, amelyen keresztül Magyarország is osztozik a globális egyház örömeiben, nehézségeiben és kihívásaiban.

Az eseményt megtisztelte jelenlétével Luis Marín de San Martín érsek, a pápai alamizsnahivatal vezetője is, aki nagyra értékelte a magyar delegáció személyes jelenlétét. Az érsek beszédében hangsúlyozta, hogy Ferenc pápa kiemelt figyelmet fordított a legelesettebbek felkarolására, és ezt a prioritást utóda, XIV. Leó pápa is kiemelt figyelemmel viszi tovább. 

A pápai alamizsnás lapunknak azt mondta: nagyra értékeli, hogy a magyarok fontosnak tartják a szegények megsegítését. Hangsúlyozta, hogy a szeretet apró cselekedeteinek is óriási jelentősége van. Kiemelte: nemcsak a magyar ételeknek örültek, hanem annak is, hogy a magyarok személyesen látogattak el a Vatikánba, és együtt vacsoráztak a rászorulókkal.

Magyarország szentszéki nagykövetsége számára a kezdeményezés kiváló lehetőséget biztosított a kétoldalú diplomáciai kapcsolatok elmélyítésére és hazánk jó hírének megerősítésére. Kveck Péter, Magyarország szentszéki nagykövete nemcsak képviselte a magyar államot az eseményen, hanem segédkezett is a magyar finomságok felszolgálásában. 

A vatikáni szeretetvacsora végül sokkal többről szólt, mint a gasztronómiáról. A Hungarikum Programiroda és a nagykövetség példás együttműködése révén a magyar szív melegsége és szolidaritása közvetlenül juthatott el a pápa szegényeihez. A nagy sikerű program a tervek szerint nem ér véget: a karitatív misszió várhatóan idén szeptemberben folytatódik.

Borítókép: A desszertként felszolgált almás pite szintén tartogatott különlegességet: a gyümölcsös tölteléket prémium minőségű magyar mézzel édesítették (Fotó: Hungarikum Programiroda)

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
