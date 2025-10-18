Gulyáslevessel vendégelték meg a Pápa szegényeit

Magyarországról érkezett gulyáslevessel vendégelték meg a Vatikán tőszomszédságában működő szeretetkonyhák nélkülözőit. A szentszék környékén lévő karitatív intézményeket naponta több száz nehéz anyagi helyzetben lévő személy látogatja. Nemcsak Ferenc pápa számára volt fontos a szegények ügye. Utóda, XIV. Leó pápa első apostoli buzdítása is a nincstelenek iránti felelősségre szólít fel. A Hungarikum Programiroda igazgatójának, Miklós Baeatrixnak nagy álma vált valóra, azzal, hogy a jubileumi szentév során a magyar konyha finomságaival kedveskedhettek a pápa szegényeinek. Gulyáslevest, diós kiflit, szabolcsi almát adtak a magyarok a pápa szegényeinek az október 14-15-ei ételosztáson.

A Pápa örömmel fogadta a magyar segítséget

Fotó: ALBERTO PIZZOLI / AFP

A Hungarikum Programiroda és Hévíz városa a szentévi karitatív programsorokhoz csatlakozva kívánt segíteni a rászorulóknak. A programiroda hivatása, hogy világszerte megmutassa a méltán híres hungarikumainkat és ahol lehetőség van rá, meg is kóstoltassa a legismertebb magyar ételeket. A Római Magyar Akadémia és Magyarország szentszéki nagykövetsége közreműködésével erre sor is kerülhetett a Vatikánban.

Habsburg – Lotharingiai Eduárd Magyarország szentszéki nagykövete lapunknak röviden nyilatkozott ez eseményről. Elmondta, hogy két Vatikánhoz igen közel működő szeretetszolgálat vett részt a Hungarikum Programiroda kezdeményezésében, a Szent Egyed közösség menzáján, valamint Teréz Anya nővéreinek szeretetkonyháján osztották ki a magyar ételeket. A nagykövet úr arról is beszámolt, hogy a szerdai általános kihallgatás során alkalma volt személyesen is találkozni XIV. Leó pápával és örömmel újságolta el neki, hogy két nap is magyar ételt osztottak a pápa szegényeinek. Habsburg Ediárd azt is elmondta, a Szentatya nagyon hálás volt a kezdeményezésért.

A vatikáni általános kihallgatáson a szentszéki nagykövet kíséretében találkozhatott a Szentatyával Miklós Beatrix, a Hungarikum Programiroda igazgatója is. Lapunknak úgy nyilatkozott, egy életre szóló élmény számára, hogy gyűrűcsókra járulhatott XIV. Leó pápánál.

A rövid találkozás során lehetőség volt arra, hogy megemlítsék a szeretetkonyha kezdeményezést. A Szentatya felmosolyodott a gulyás hallatán, hiszen értette és érezte, hogy milyen sok szeretettel hozták a magyar finomságokat a pápa szegényeinek.