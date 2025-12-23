GrönlandDániaKoppenhágakülönmegbízottEgyesült ÁllamokTrump

Washington lépett Grönland ügyében, Koppenhága felháborodott

Diplomáciai vihart kavart Donald Trump döntése, amellyel különmegbízottat nevezett ki Grönlandra. Az amerikai elnök vasárnap közölte: Jeff Landry, Louisiana republikánus kormányzója képviseli majd az Egyesült Államok érdekeit a Dán Királysághoz tartozó északi-sarkvidéki szigeten. A kinevezés után Jeff Landry az X-en arról írt, hogy „önkéntes szerepben” azon dolgozna, hogy Grönland az Egyesült Államok részévé váljon, amire a grönlandi miniszterelnök határozott választ küldött. Koppenhága is felháborodott, és magyarázatért bekérette az amerikai nagykövetet.

2025. 12. 23.
Forrás: AFP
A kinevezést követően Landry maga is megszólalt, és egyértelművé tette, miként képzeli el a jövőt. Az X közösségi oldalon közzétett bejegyzésében úgy fogalmazott: megtiszteltetés számára, hogy „önkéntes szerepben” dolgozhat azon, hogy Grönland az Egyesült Államok részévé váljon. A kijelentés gyors és határozott válaszokat váltott ki. Grönland miniszterelnöke hangsúlyozta: a sziget sorsáról kizárólag a grönlandiak jogosultak dönteni, és világossá tette, hogy a terület hovatartozása nem képezheti politikai alku tárgyát. A lépés Koppenhágában is komoly felháborodást keltett. A dán kormány jelezte: magyarázatot vár az Egyesült Államok részéről, ezért bekéretik az amerikai nagykövetet – írja a BBC forrásaira hivatkozva az Origo.

Trump új nagykövete szerint Grönlandnak az Egyesült Államok részévé kell válnia
Fotó: AFP

Jens-Frederik Nielsen grönlandi miniszterelnök szerint a döntés Grönland számára nem változtat semmin. Dánia külügyminisztere felháborítónak nevezte a különmegbízott kinevezését, és nagyobb tiszteletet követelt a Dán Királyság területi integritásának.

Landry »érti, mennyire alapvető fontosságú Grönland az Egyesült Államok nemzetbiztonsága szempontjából«, és határozottan képviselni fogja az amerikai érdekeket »az Egyesült Államok, szövetségesei, sőt a világ biztonsága és túlélése« érdekében 

– írta Trump helyi idő szerint vasárnap késő este közzétett bejegyzésében.

Jeff Landry az X-en közzétett bejegyzésében megköszönte a felkérést. 

Megtiszteltetés, hogy önkéntes pozícióban szolgálhatom önt, hogy Grönland az Egyesült Államok részévé váljon

– írta Landry, s hozzáfűzte, hogy a kinevezés semmilyen módon nem fogja befolyásolja a louisianai kormányzói pozícióját. Grönland miniszterelnöke, Jens-Frederik Nielsen azt írta: ismét egy új bejelentésre ébredtek az Egyesült Államok elnökétől, amely nagy horderejűnek tűnhet, de Grönland számára nem változtat semmin, mivel a sziget maga dönt a saját jövőjéről. 

Grönland a grönlandiaké, és területi integritását tiszteletben kell tartani

– emelte ki a közösségi médiában közzétett bejegyzésében. A kormányfő hozzáfűzte: a terület nyitott az együttműködésre más országokkal, de ennek minden esetben a grönlandiak akaratának és döntésének tiszteletben tartásával kell történnie.

Az Egyesült Államok továbbra is érdeklődik Grönland iránt

A dán parlament grönlandi származású képviselője, Aaja Chemnitz meglátása szerint nem a különmegbízott kinevezésével van a gond. „A probléma az, hogy ő azt a feladatot kapta, hogy átvegye az irányítást Grönland fölött, illetve az Egyesült Államok részévé tegye azt, de Grönlandon erre nincs igény” – fogalmazott. Rámutatott: Grönlandon az emberek azt szeretnék, hogy a sziget önálló maradjon, és maga dönthessen a jövőjéről.

Lars Lokke Rasmussen dán külügyminiszter a TV 2 dán televíziónak nyilatkozva kijelentette: mélyen felháborítja az Egyesült Államok grönlandi különmegbízottjának kinevezése, és különösen felháborítónak tartja a megbízott Grönland hovatartozásáról tett kijelentéseit, amelyek „teljes mértékben elfogadhatatlanok”.

A külügyminiszter egy korábban tett írásos nyilatkozatban kifejtette: a különmegbízott kinevezése megerősíti, hogy az Egyesült Államok továbbra is érdeklődik Grönland iránt; Dánia azonban ragaszkodik ahhoz, hogy mindenki – beleértve az Egyesült Államokat is – tartsa tiszteletben a Dán Királyság területi integritását.

Trump az elmúlt években többször is felvetette, hogy a Dániához tartozó, de széles körű önkormányzati jogokkal rendelkező Grönlandnak az Egyesült Államok részévé kellene válnia, elsősorban biztonsági megfontolásokra hivatkozva.

Dán sajtóértesülések szerint az amerikai kormány közvetlen kapcsolatfelvételre törekszik a grönlandi vezetéssel, miközben Dániában bevett gyakorlat, hogy kül-, biztonság- és védelempolitikai kérdésekben a dán és a grönlandi fél egyaránt részt vesz a tárgyalásokon. 

Az Egyesült Államoknak nemzetbiztonsági okokból szüksége van Grönlandra

 – jelentette ki az amerikai elnök a floridai Mar-a-Lago-i rezidenciáján újságíróknak hétfőn, egy nappal azt követően, hogy különmegbízottat nevezett ki a Dániához tartozó autonóm terület ügyeinek az intézésére.

Donald Trump hangsúlyozta, hogy az amerikai igény nem az ásványkincsekhez vagy az olajhoz kötődik.

Nem a nyersanyagok miatt kell Grönland, abból az Egyesült Államoknak bőven van

 – mondta, hozzátéve: Grönland partvidékén „orosz és kínai hajók vannak mindenütt”, ami szerinte közvetlen nemzetbiztonsági kockázatot jelent. Az elnök úgy fogalmazott: 

Szükségünk van Grönlandra, meg kell szereznünk.

Az Európai Tanács elnöke, António Costa az X-en közölte: az Európai Unió teljes szolidaritást vállal Dániával és Grönland lakosságával. Hozzátette, hogy az unió számára kiemelt kérdés az északi-sarki térség biztonsága, miközben „a területi integritás és a szuverenitás a nemzetközi jog alapelvei”.

Borítókép: Donald Trump (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

