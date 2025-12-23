Washington lépett Grönland ügyében, Koppenhága felháborodott

A kinevezést követően Landry maga is megszólalt, és egyértelművé tette, miként képzeli el a jövőt. Az X közösségi oldalon közzétett bejegyzésében úgy fogalmazott: megtiszteltetés számára, hogy „önkéntes szerepben” dolgozhat azon, hogy Grönland az Egyesült Államok részévé váljon. A kijelentés gyors és határozott válaszokat váltott ki. Grönland miniszterelnöke hangsúlyozta: a sziget sorsáról kizárólag a grönlandiak jogosultak dönteni, és világossá tette, hogy a terület hovatartozása nem képezheti politikai alku tárgyát. A lépés Koppenhágában is komoly felháborodást keltett. A dán kormány jelezte: magyarázatot vár az Egyesült Államok részéről, ezért bekéretik az amerikai nagykövetet – írja a BBC forrásaira hivatkozva az Origo.

Trump új nagykövete szerint Grönlandnak az Egyesült Államok részévé kell válnia Fotó: AFP

Jens-Frederik Nielsen grönlandi miniszterelnök szerint a döntés Grönland számára nem változtat semmin. Dánia külügyminisztere felháborítónak nevezte a különmegbízott kinevezését, és nagyobb tiszteletet követelt a Dán Királyság területi integritásának.

Landry »érti, mennyire alapvető fontosságú Grönland az Egyesült Államok nemzetbiztonsága szempontjából«, és határozottan képviselni fogja az amerikai érdekeket »az Egyesült Államok, szövetségesei, sőt a világ biztonsága és túlélése« érdekében

– írta Trump helyi idő szerint vasárnap késő este közzétett bejegyzésében.

Jeff Landry az X-en közzétett bejegyzésében megköszönte a felkérést.

Megtiszteltetés, hogy önkéntes pozícióban szolgálhatom önt, hogy Grönland az Egyesült Államok részévé váljon

– írta Landry, s hozzáfűzte, hogy a kinevezés semmilyen módon nem fogja befolyásolja a louisianai kormányzói pozícióját. Grönland miniszterelnöke, Jens-Frederik Nielsen azt írta: ismét egy új bejelentésre ébredtek az Egyesült Államok elnökétől, amely nagy horderejűnek tűnhet, de Grönland számára nem változtat semmin, mivel a sziget maga dönt a saját jövőjéről.

Grönland a grönlandiaké, és területi integritását tiszteletben kell tartani

– emelte ki a közösségi médiában közzétett bejegyzésében. A kormányfő hozzáfűzte: a terület nyitott az együttműködésre más országokkal, de ennek minden esetben a grönlandiak akaratának és döntésének tiszteletben tartásával kell történnie.