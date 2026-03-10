A nemzetbiztonsági szakértő szerint illegális fegyverbiznisz állhat az aranykonvojügy hátterében

Arra látom a legnagyobb esélyt, hogy valamiféle illegális fegyverüzlet húzódik az úgynevezett aranykonvoj-ügy hátterében – fogalmazott lapunk kérdésére Horváth József.

Mint ismert, a magyar hatóságok március 5-én megállítottak két páncélozott pénzszállító autót és hét ukrán állampolgárt. A járművek Ausztriából Ukrajnába tartottak, rakterükben negyvenmillió dollárral, 35 millió euróval és kilenc kilogramm arannyal. A pénzmosás gyanúja miatt büntetőeljárást folytató NAV azt is közölte: csak az idei évben több mint 900 millió dollárt, 420 millió eurót és 146 kilogramm aranytömböt szállítottak Magyarország területén keresztül Ukrajnába. A két hónap alatt szállított összes dollár, euró és arany értéke nagyjából 480 milliárd forint felel meg.

Horváth József felhívta a figyelmet arra, hogy az ukránoknak adott fegyverek legalább a harmada a feketepiacon köt ki. Szerinte elképzelhető, hogy valakik egy ilyen szállítmányért fizettek ekkora pénzt. Az biztos, hogy a szóban forgó összeg valakinek most nagyon hiányzik.

A Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet igazgatója úgy vélte: az, hogy egy volt ukrán titkosszolgálati vezető testközelből felügyelte az pénzszállítást, azt üzeni, hogy az ő személye egyfajta biztosíték lehetett valakik számára.

– Ehhez jön még hozzá az a körülmény, hogy Magyarországon országgyűlési választások lesznek. Mindenki számára nyilvánvaló, Brüsszel és Kijev abban érdekelt, hogy hazánkban kormányváltás legyen. Az ukrán fenyegetés, az olajvezeték elzárása Brüsszel kérésére történhetett – közölte.

Hozzátette, a durva diplomáciai és gazdasági lépések persze nem estek nehezére Ukrajnának. Tény ugyanakkor, hogy Kijev most elesik a tranzitdíjtól, és az sem elhanyagolható körülmény, hogy jelenleg nem tudják a vezetékből lopni az olajat. Az ugyanis – emelte ki –, hogy a szállítmányokat megdézsmálták, nyílt titok.

– Az unió és Ukrajna célja számomra egyértelmű, instabil helyzetet kell teremteni Magyarországon, ami esélyt adhat a jelenlegi ellenzéknek, vagyis a Tiszának a győzelemhez. Az iráni háború ehhez most még jelentős segítséget is nyújt, hiszen az energiahordozók ára az egekbe kúszott, amit a kormánynak valahogy kezelnie kell – fogalmazott a nemzetbiztonsági szakértő.