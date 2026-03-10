Még mindig az adóemelés a sláger a Tisza Pártnál

Ezekhez képest az szja csökkentésére vonatkozó terv mindössze 81,9 százalékos támogatottsága még alacsonynak is mondható. Ennek az oka minden bizonnyal abban keresendő, hogy a Tisza Párt követői között sok az elkötelezett ellenzéki, akiket régóta a többkulcsos adó igazságosságáról, és bevezetésének szükségességéről igyekeztek meggyőzni a baloldali pártok „óellenzéki” politikusai.
Az Index birtokába került dokumentumból kiderül, hogy valóban a progresszív jövedelemadó bevezetését tervezheti Magyar Péter pártja.
A megszerzett feljegyzésben – amit a Tisza Párt gazdasági kabinetje készített a pártvezetés számára – ugyanis a háromkulcsos szja szükségessége mellett érvelnek.
A memóban olvasható indoklás szerint „a magyar gazdaság túljutott tehervállalási képességén, és 2026-ra lényegében belerokkant a Fidesz harácsoló gazdaságpolitikájába”. Az anyag megszövegezői ezért úgy látják, 2026-ban szükség lesz egy, az egész adórendszer alapjaiban érintő korrigálásra, aminek „fókuszában a lakossági adókedvezmények felülvizsgálata áll”.
A Tisza Párt gazdasági munkacsoportjának javaslattevői ezután a családi adókedvezmények rendszerének alkalmazási körének felülvizsgálatát és szűkítését szorgalmazzák, és háromkulcsos progresszív szja bevezetését javasolják.
A dokumentum szerint:
- évi ötmillió forint alatt maradna a mostani 15 százalékos szja;
- az ötmillió és 15 millió forint közötti jövedelmi sáv esetében viszont már 22 százalékot adóznának az érintettek;
- míg 15 milliós éves kereset fölött 33 százalék lenne az szja kulcsa.
Mindez azt jelentené, hogy havi 416 ezer forint fölött keresők, tehát nemcsak az átlag-, de már a mediánjövedelemmel rendelkezők is szja-emelésre számíthatnának. A legmagasabb, 33 százalékos sávba pedig már a havi 1,25 millió forintos jövedelműek is bekerülnének.
Ide tartozik például az orvosok jelentős része, akiknek korábban megemelt jövedelmét jelentősen megadóztatná a Tisza Párt a mostanihoz képest.
Az Index a fenti dokumentum hitelességével kapcsolatban kiemelte, hivatalos fejléc, pecsét vagy kézzel írt aláírás hiányában nem állt módukban megállapítani, ám a Tisza Párt gazdasági terveire rálátó források egybehangzóan megerősítették, hogy valóban többkulcsos szja bevezetésében gondolkoznak Magyar Péterék.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!