Még mindig az adóemelés a sláger a Tisza Pártnál

Mint ismert, korábban már kiderült, hogy háromkulcsos progresszív jövedelemadó bevezetésére készülhetnek Magyar Péterék. Egy, az Index birtokába került, a pártvezetésnek készített belső feljegyzés szerint a Tisza Párt gazdasági kabinetje csak egy nagyon szűk rétegnek maradna a mostani adószint, de már az átlagbér is 22 százalékos adósávba esne. 1,25 millió forint fölött pedig már jönne a 33 százalékos sáv is.

Mindezt annak ellenére tervezgetik a Tisza Pártban, hogy Magyar Péter korábban még a személyi jövedelemadó (szja) jelentős csökkentését ígérte.

A Tisza Párt még tavasszal ugyanis arról kérdezte a szimpatizánsait a Nemzet hangja elnevezésű konzultációban: „Egyetért-e Ön azzal, hogy a személyi jövedelemadó (szja) egységesen 9%-ra csökkenjen?” A kérdőívet kitöltő 1,137 millió ember döntő többsége – több mint 900 ezer ember – pedig érthető módon a belengetett jelentős adócsökkentésre szavazott.

Az ígéret szép szó…

A konzultációról Magyar Péter akkoriban még úgy nyilatkozott, annak eredménye pártja programjának gerincét alkotja majd 2026-ban. Az Index a cikkben emlékeztet, ez pedig azt jelentené, hogy a Tisza csaknem kétezermilliárdos szja-csökkentést vezetne be, ami hatalmas lyukat ütne a költségvetésen.

Magyar Péter emellett a radikális áfacsökkentést is belengette híveinek, Nemzet hangja konzultációban ugyanis a gyógyszerek áfájának eltörlése és az „egészséges élelmiszerek” forgalmi adójának öt százalékra csökkentése is elsöprő, kilencven százalék feletti támogatást kapott.