Február 19-én kezdődött a ramadán, vagyis a muszlim böjti hónap. Ennek kevés köze van Svédországhoz és a svéd kultúrához, az ország hivatalos közösségimédia-fiókja mégis külön posztot szentelt a muszlim ünnepnek és ramadáni vásárlási tippeket osztottak meg – írja a samnytt.se.
Ramadán: a svéd kormány tippeket ad, nem svédeknek
A ramadán alkalmából a svéd hivatalos közösségimédia-felületek a böjti hónaphoz kapcsolódó vásárlási tanácsokat osztottak meg. A bejegyzés köszöntötte a Svédországban élő muszlimokat, és a böjti étkezésekhez ajánlott élelmiszereket is bemutatta. A poszt külön kitért arra, hogy az idei ramadán egybeesik a keresztény nagyböjttel.
A posztban azt írták: „Ramadan Mubarak! (áldott ramadánt) A svédországi muszlimok, Svédország legnagyobb nem keresztény vallási csoportja számára megkezdődött a ramadán. A következő hónapban a svédországi és a világ más tájain élő muszlimok hajnaltól alkonyatig böjtölnek. Svédországban az idei napi böjt időtartama átlagosan 13 óra. A hónap kezdetét megünnepelve elindultunk felfedezni a svéd szupermarketekben a ramadánhoz elengedhetetlenül szükséges aszalt gyümölcsöket. Ezek tápanyagokban gazdag energiaforrást jelentenek, és segítenek pótolni az elektrolitokat a hosszú böjt után. Idén a ramadán egybeesik a húsvétot megelőző nagyböjttel. Üdvözletünket küldjük mindenkinek, aki ramadánt és nagyböjtöt tart.”
Népszavazásra készül Olaszország + videó
Giorgia Meloni olasz miniszterelnök videóüzenetben szólította fel a választókat, hogy szavazzanak igennel az igazságügyi reformra.
Ukrajna az aranykonvoj miatt dühöng, Von der Leyen főparancsnoknak képzeli magát
Napi összefoglaló.
Olaszországban ünnepeltek és tüntettek is Irán megtámadása után
Izrael-ellenes csoportok, baloldali diákegyletek és szakszervezetek máris elkezdték a mozgósításokat az utcai tüntetésekre.
Vlagyimir Putyin Donald Trumppal tárgyalt
A közel-keleti helyzetet, az ukrajnai békefolyamatot és Venezuelát vitatta meg az orosz és az amerikai elnök.
