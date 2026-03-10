muszlimSvédországramadán

Ramadán: a svéd kormány tippeket ad, nem svédeknek

A ramadán alkalmából a svéd hivatalos közösségimédia-felületek a böjti hónaphoz kapcsolódó vásárlási tanácsokat osztottak meg. A bejegyzés köszöntötte a Svédországban élő muszlimokat, és a böjti étkezésekhez ajánlott élelmiszereket is bemutatta. A poszt külön kitért arra, hogy az idei ramadán egybeesik a keresztény nagyböjttel.

2026. 03. 10. 4:57
Svédország amellett, hogy áldott ramadánt kívánt a muszlim kisebbségnek, bevásárlási tippeket is adott Forrás: AFP
Február 19-én kezdődött a ramadán, vagyis a muszlim böjti hónap. Ennek kevés köze van Svédországhoz és a svéd kultúrához, az ország hivatalos közösségimédia-fiókja mégis külön posztot szentelt a muszlim ünnepnek és ramadáni vásárlási tippeket osztottak meg – írja a samnytt.se.

A svéd kormány ajánlása szerint a ramadánhoz elengedhetetlenül szükséges az aszalt gyümölcsök beépítése az étrendbe
(Fotó: AFP)

A posztban azt írták: „Ramadan Mubarak! (áldott ramadánt) A svédországi muszlimok, Svédország legnagyobb nem keresztény vallási csoportja számára megkezdődött a ramadán. A következő hónapban a svédországi és a világ más tájain élő muszlimok hajnaltól alkonyatig böjtölnek. Svédországban az idei napi böjt időtartama átlagosan 13 óra. A hónap kezdetét megünnepelve elindultunk felfedezni a svéd szupermarketekben a ramadánhoz elengedhetetlenül szükséges aszalt gyümölcsöket. Ezek tápanyagokban gazdag energiaforrást jelentenek, és segítenek pótolni az elektrolitokat a hosszú böjt után. Idén a ramadán egybeesik a húsvétot megelőző nagyböjttel. Üdvözletünket küldjük mindenkinek, aki ramadánt és nagyböjtöt tart.”

Borítókép: Svédország amellett, hogy áldott ramadánt kívánt a muszlim kisebbségnek, bevásárlási tippeket is adott (Fotó: AFP)

