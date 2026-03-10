Ramadán: a svéd kormány tippeket ad, nem svédeknek

A posztban azt írták: „Ramadan Mubarak! (áldott ramadánt) A svédországi muszlimok, Svédország legnagyobb nem keresztény vallási csoportja számára megkezdődött a ramadán. A következő hónapban a svédországi és a világ más tájain élő muszlimok hajnaltól alkonyatig böjtölnek. Svédországban az idei napi böjt időtartama átlagosan 13 óra. A hónap kezdetét megünnepelve elindultunk felfedezni a svéd szupermarketekben a ramadánhoz elengedhetetlenül szükséges aszalt gyümölcsöket. Ezek tápanyagokban gazdag energiaforrást jelentenek, és segítenek pótolni az elektrolitokat a hosszú böjt után. Idén a ramadán egybeesik a húsvétot megelőző nagyböjttel. Üdvözletünket küldjük mindenkinek, aki ramadánt és nagyböjtöt tart.”