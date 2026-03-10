Népszavazásra készül Olaszország + videó

Giorgia Meloni olasz miniszterelnök videóüzenetben szólította fel a választókat, hogy szavazzanak igennel az igazságügyi reformra a népszavazáson. A kormány célja a bírói és ügyészi életpálya szétválasztása, amely megszüntetné a jelenlegi rendszert, amelyben a jogászok válthatnak a bírói és az ügyészi szerepkör között. Meloni szerint ez garantálja a bírók valódi pártatlanságát. A miniszterelnök egy 13 perces videóban kívánja tisztázni az igazságügyi reform legfontosabb érveit, valamint cáfolni azokat a hamis információkat, amelyeket a reformot ellenzők, elsősorban az ellenzéki pártok képviselői terjesztenek.

Népszavazást tartanak az igazságügyi reformról, amely alapjaiban írja át az olasz igazságszolgáltatás szervezeti felépítését (Fotó: AFP)

A népszavazás nem a jobbközép kormányról szól

A kormányfő azzal érvel, hogy a reform elengedhetetlen Olaszország modernizálásához, valamint az igazságszolgáltatás hatékonyabbá tételéhez. Arra kéri az olaszokat, hogy szavazzanak igennel a reform megerősítésére, mivel ez minden állampolgár jólétét szolgálja.

Hangsúlyozza, hogy az igazságügyi reformról szóló népszavazás nem a jobbközép kormányról szól, nem a hatalom megerősítését szolgálja.

Cáfol minden olyan állítást, miszerint a népszavazás eredménytelensége a kormány bukását eredményezné. Leszögezi, hogy az általa vezetett jobbközép kabinet a ciklus végéig, a legközelebbi parlamenti választásokig kívánja kormányozni az országot, a népszavazás nem jelenthet kormánybukást. Giorgia Meloni szerint az igazságügy reformja történelmi lehetőség az ország megújítására. Éppen ezért nagyon fontosnak tartja, hogy az állampolgárok ne hagyják magukat befolyásolni hamis információkkal, írja az Il Giornale olasz lap.

A reform legfontosabb része a bírói és az ügyészi karrier szétválasztása.

Jelenleg Olaszországban a bírók és az ügyészek egyetlen közös testülethez tartoznak és pályafutásuk során elvileg átjárhatnak a két funkció között. A reform elrendeli a két karrier szigorú különválasztását. Ez azt jelenti, hogy a jövőben a bírók és az ügyészek szakmai pályafutása szétválna. Cél a Legfelsőbb Bírói Tanács szétválasztása, mely jelenleg a bírók és az ügyészek ügyeit egyaránt kezeli. A reform a két külön testületet hozna létre, külön a bírók és külön az ügyészek számára, de mindkét szerv elnöke a mindenkori köztársasági elnök lenne.