igazságügyi reformGiorgia MeloniOlaszországreferendumnépszavazás

Népszavazásra készül Olaszország + videó

Olaszországban március 23-án és 24-én tartanak népszavazást az igazságügyi reformról, amely alapjaiban írja át az olasz igazságszolgáltatás szervezeti felépítését. A reform központi elemei alkotmányos szintű változtatások, amelyek célja az igazságszolgáltatás függetlenségének és pártatlanságának újragondolása.

Jánosi Dalma (Róma)
2026. 03. 10. 4:00
Giorgia Meloni olasz miniszterelnök videóüzenetben szólította fel a választókat, hogy szavazzanak „IGEN”-nel Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Giorgia Meloni olasz miniszterelnök videóüzenetben szólította fel a választókat, hogy szavazzanak igennel az igazságügyi reformra a népszavazáson. A kormány célja a bírói és ügyészi életpálya szétválasztása, amely megszüntetné a jelenlegi rendszert, amelyben a jogászok válthatnak a bírói és az ügyészi szerepkör között. Meloni szerint ez garantálja a bírók valódi pártatlanságát. A miniszterelnök egy 13 perces videóban kívánja tisztázni az igazságügyi reform legfontosabb érveit, valamint cáfolni azokat a hamis információkat, amelyeket a reformot ellenzők, elsősorban az ellenzéki pártok képviselői terjesztenek. 

Népszavazást tartanak az igazságügyi reformról, amely alapjaiban írja át az olasz igazságszolgáltatás szervezeti felépítését
Népszavazást tartanak az igazságügyi reformról, amely alapjaiban írja át az olasz igazságszolgáltatás szervezeti felépítését (Fotó: AFP)

A népszavazás nem a jobbközép kormányról szól

A kormányfő azzal érvel, hogy a reform elengedhetetlen Olaszország modernizálásához, valamint az igazságszolgáltatás hatékonyabbá tételéhez. Arra kéri az olaszokat, hogy szavazzanak igennel a reform megerősítésére, mivel ez minden állampolgár jólétét szolgálja. 

Hangsúlyozza, hogy az igazságügyi reformról szóló népszavazás nem a jobbközép kormányról szól, nem a hatalom megerősítését szolgálja. 

Cáfol minden olyan állítást, miszerint a népszavazás eredménytelensége a kormány bukását eredményezné. Leszögezi, hogy az általa vezetett jobbközép kabinet a ciklus végéig, a legközelebbi parlamenti választásokig kívánja kormányozni az országot, a népszavazás nem jelenthet kormánybukást. Giorgia Meloni szerint az igazságügy reformja történelmi lehetőség az ország megújítására. Éppen ezért nagyon fontosnak tartja, hogy az állampolgárok ne hagyják magukat befolyásolni hamis információkkal, írja az Il Giornale olasz lap.

A reform legfontosabb része a bírói és az ügyészi karrier szétválasztása. 

Jelenleg Olaszországban a bírók és az ügyészek egyetlen közös testülethez tartoznak és pályafutásuk során elvileg átjárhatnak a két funkció között. A reform elrendeli a két karrier szigorú különválasztását. Ez azt jelenti, hogy a jövőben a bírók és az ügyészek szakmai pályafutása szétválna. Cél a Legfelsőbb Bírói Tanács szétválasztása, mely jelenleg a bírók és az ügyészek ügyeit egyaránt kezeli. A reform a két külön testületet hozna létre, külön a bírók és külön az ügyészek számára, de mindkét szerv elnöke a mindenkori köztársasági elnök lenne. 

Újdonságot jelent az is, hogy a jövőben a testületek tagjai sorsolás útján kerülnek kiválasztásra. 

Ennek célja, hogy csökkentse az igazságszolgáltatáson belüli csoportosulások, a politikai érdekcsoportok befolyásolását. Erőteljes belpolitikai vitát kavar Olaszországban a referendum kérdése. A jobboldali párok azzal érvelnek, hogy csak így lehet véget vetni az évtizedek óta tartó bírói önkénynek, az úgynevezett vörös tógák hatalmának. Az ellenzék szerint a sorsolásos rendszer meggyengíti a bírói függetlenséget és kiszolgáltatottá teszi az ügyészeket a mindenkori hatalomnak. Valójában nem oldja meg az eljárások lassúságát, sem a börtönök túlzsúfoltságát.

Az igazságügyi reform szükségességét többek között az is indokolja, hogy az utóbbi időben a bíróságok több kormánydöntést is meghiúsítottak. 

Például számos illegális bevándorlót engedtek szabadon a kitoloncolásra várók fogvatartására létrehozott albániai táborból. A közelmúltban a bírók emberi jogi egyezményekre és a tengeri jogra hivatkozva döntöttek úgy, hogy a Sea Watch civil szervezet aktivistája, Carola Rackete nem követett el bűncselekményt, amikor kikötött az olasz partoknák, mert szükséghelyzetben cselekedett.

Az üzemanyagárak körüli spekulációtól tartanak Olaszországban

Az Egyesült Államok, Izrael és Irán között kirobbant feszültségek drasztikus hatással vannak az üzemanyagárakra. 

A Giorgia Meloni vezette kormány attól tart, hogy ahogyan az orosz–ukrán válság idején, most is piaci spekuláció indul el az üzemanyagárakban. 

Lapunk korábban arról is beszámolt, hogy az olasz hatóságok háromlépcsős intézkedéssel tesznek kísérletet az árak visszaszorítására, egy esetleges inflációs hullám megelőzésére.

Borítókép: Giorgia Meloni olasz miniszterelnök (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Dénes Zoltán
idezojelekukrajnai háború

Védvonal

Dénes Zoltán avatarja

A megoldás adott: véget kell vetni az ukrán háború támogatásának, engedni kell az orosz olajat és gázt, és az európai versenyképességre kellene koncentrálni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu