Amerikai Egyesült ÁllamokGál Tiborkarikatúraportrék

Karikatúrák a történelem és a közélet tükrében

Az amerikai–magyar barátság és az Amerikai Egyesült Államok Függetlenségi nyilatkozatának közelgő, 250. évfordulója előtt tiszteleg az a portrékarikatúra-kiállítás, amely Gál Tibor grafikusművész alkotásaiból nyílt meg a Budai Klub-Galériában. A tárlat egyszerre idézi meg a humor, a rajzművészet és a közélet találkozásának hagyományát, miközben a karikatúra sajátos eszközeivel reflektál a történelem és a jelen ismert alakjaira. A kiállítás március 17-ig látogatható a galéria nyitvatartási idejében.

Bényei Adrienn
2026. 03. 10. 5:25
Az ábrázolt híres embereknk van valami amerikai, illetve magyar kötődésük Fotó: Darida Koppány
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A karikatúra a magyar grafikai hagyomány egyik különleges műfaja, amelyben a groteszk, az irónia és a karakterábrázolás sajátos elegye jelenik meg. A portrékarikatúra néhány karakteres vonással képes megragadni egy-egy személyiség lényegét. Egyszerre törekszik a portré hitelességére és a karakter lényegének kiemelésére: néhány jellegzetes vonás felnagyításával olyan képi világ születik, amely egyszerre derűs és gondolatébresztő. A műfaj nagy alakjai – a klasszikus élclapok rajzolóitól a modern grafikusokig – mindig a kor társadalmi és kulturális jelenségeire reagáltak. 

karikatúra
A karikatúra a magyar grafikai hagyomány egyik különleges műfaja Fotó: Darida Koppány

A karikatúra nem csupán humoros rajz, hanem vizuális kommentár is

Gál Tibor portrékarikaturista munkássága is ebbe a hagyományba illeszkedik. A Magyar Arany Érdemkereszttel kitüntetett grafikus pályáját a Hollóházi Porcelángyárban kezdte és számos hazai és nemzetközi kiállításon szerepelt, több karikatúrapályázat díjazottjaként. Alkotásait az a szemlélet jellemzi, amely a mindennapi élet és a közélet jelenségeit figyelve, azokat továbbgondolva jeleníti meg rajzban – saját megfogalmazása szerint „gondolatvizualistaként”, lélekkel és személyes látásmóddal közelítve a témákhoz. 

Műveiben a humor és a karakterábrázolás találkozik: rajzain történelmi személyiségek, politikusok, művészek és kulturális ikonok kelnek életre jellegzetes, gyakran játékos formában.

A karikatúra ebben az értelemben nem csupán humoros rajz, hanem egyfajta vizuális kommentár is: a rajz egyszerre tiszteletadás és ironikus tükör, amely a személyiség jellegzetességeit sűríti egyetlen képi gondolatba. 

A most megnyílt vándorkiállítás portrékarikatúrái a történelem, a kultúra és a politika ismert alakjait idézik meg. Nem előzmény nélküli az efféle tematikus portrégyűjtemény az alkotó pályáján. Korábbi kiállításai is történelmi és kulturális személyiségek arcképeit állították középpontba. Karikatúrái egyszerre tiszteletteljesek és játékosak: a művek mögött alapos megfigyelés és karakterismeret húzódik meg. A portrék így nemcsak mosolyt csalnak a néző arcára, hanem felidézik a bemutatott személyiségek történelmi vagy kulturális jelentőségét is.

A Budai Klub-Galériában megnyílt tárlat különleges alkalomhoz kapcsolódik: az amerikai Függetlenségi nyilatkozat 1776-os megszületésének közelgő 250. évfordulója apropóján a kiállítás a magyar–amerikai kapcsolatok szellemi és kulturális dimenziójára is utal, a szabadságeszme előtt tiszteleg, miközben a humor és a rajzművészet közvetlen nyelvén szól a látogatókhoz.

 A bemutatott karikatúrák között magyar és amerikai történelmi alakok, politikusok és kulturális ikonok, hírességek láthatók. A művész a fiatalokat szólítja meg elsősorban, és tervei között szerepel, hogy Amerikába is eljusson a vándorkiállítás, mint kultúrmisszió. Ezáltal az amerikai barátaink is megismerik a magyar kultúra mozaikjait. 

Úgy válogattam össze az ábrázolt híres embereket, hogy legyen valami amerikai, illetve magyar kötődésük – árulta el Gál Tibor. – Elvis Presley például 1957-ben egy tévéadásban kérte a nézőket, hogy gyűjtsenek a magyar ’56-os embereknek adományokat. Márai Sándor kint élt, ott is halt meg; Déry Tibor megírta a Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról című művét. Orbán Viktor és Donald Trump egy képen vannak rajta. A hölgyek közül a magyar oldalon Hugonnai Vilma van, az amerikai oldalon Marilyn Monroe. 

Szeretném hangsúlyozni, hogy a rajzaim élő emberi gondolatból származnak és élő ember kézzel rajzolt alkotásai. Ez nagyon fontos számomra, mert ma, a mesterséges intelligencia korában másodpercek alatt készülnek rajzok – mutatott rá a művész. A kiállítás fővédnökei Hankó Balázs, kulturális és innovációs miniszter, valamint Steiner Attila, Újbuda és Hegyvidék képviselőjelöltje. A tárlat rendezője Horváthné Fejes Ágnes.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekukrán

Minket fenyeget a maffiaállam

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – A hagyományosan baloldali fellegvárban a fideszes jelölt győzedelmeskedett.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu