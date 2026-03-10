Karikatúrák a történelem és a közélet tükrében

A karikatúra a magyar grafikai hagyomány egyik különleges műfaja, amelyben a groteszk, az irónia és a karakterábrázolás sajátos elegye jelenik meg. A portrékarikatúra néhány karakteres vonással képes megragadni egy-egy személyiség lényegét. Egyszerre törekszik a portré hitelességére és a karakter lényegének kiemelésére: néhány jellegzetes vonás felnagyításával olyan képi világ születik, amely egyszerre derűs és gondolatébresztő. A műfaj nagy alakjai – a klasszikus élclapok rajzolóitól a modern grafikusokig – mindig a kor társadalmi és kulturális jelenségeire reagáltak.

A karikatúra a magyar grafikai hagyomány egyik különleges műfaja Fotó: Darida Koppány

A karikatúra nem csupán humoros rajz, hanem vizuális kommentár is

Gál Tibor portrékarikaturista munkássága is ebbe a hagyományba illeszkedik. A Magyar Arany Érdemkereszttel kitüntetett grafikus pályáját a Hollóházi Porcelángyárban kezdte és számos hazai és nemzetközi kiállításon szerepelt, több karikatúrapályázat díjazottjaként. Alkotásait az a szemlélet jellemzi, amely a mindennapi élet és a közélet jelenségeit figyelve, azokat továbbgondolva jeleníti meg rajzban – saját megfogalmazása szerint „gondolatvizualistaként”, lélekkel és személyes látásmóddal közelítve a témákhoz.

Műveiben a humor és a karakterábrázolás találkozik: rajzain történelmi személyiségek, politikusok, művészek és kulturális ikonok kelnek életre jellegzetes, gyakran játékos formában.

A karikatúra ebben az értelemben nem csupán humoros rajz, hanem egyfajta vizuális kommentár is: a rajz egyszerre tiszteletadás és ironikus tükör, amely a személyiség jellegzetességeit sűríti egyetlen képi gondolatba.

A most megnyílt vándorkiállítás portrékarikatúrái a történelem, a kultúra és a politika ismert alakjait idézik meg. Nem előzmény nélküli az efféle tematikus portrégyűjtemény az alkotó pályáján. Korábbi kiállításai is történelmi és kulturális személyiségek arcképeit állították középpontba. Karikatúrái egyszerre tiszteletteljesek és játékosak: a művek mögött alapos megfigyelés és karakterismeret húzódik meg. A portrék így nemcsak mosolyt csalnak a néző arcára, hanem felidézik a bemutatott személyiségek történelmi vagy kulturális jelentőségét is.

A Budai Klub-Galériában megnyílt tárlat különleges alkalomhoz kapcsolódik: az amerikai Függetlenségi nyilatkozat 1776-os megszületésének közelgő 250. évfordulója apropóján a kiállítás a magyar–amerikai kapcsolatok szellemi és kulturális dimenziójára is utal, a szabadságeszme előtt tiszteleg, miközben a humor és a rajzművészet közvetlen nyelvén szól a látogatókhoz.

A bemutatott karikatúrák között magyar és amerikai történelmi alakok, politikusok és kulturális ikonok, hírességek láthatók. A művész a fiatalokat szólítja meg elsősorban, és tervei között szerepel, hogy Amerikába is eljusson a vándorkiállítás, mint kultúrmisszió. Ezáltal az amerikai barátaink is megismerik a magyar kultúra mozaikjait.

Úgy válogattam össze az ábrázolt híres embereket, hogy legyen valami amerikai, illetve magyar kötődésük – árulta el Gál Tibor. – Elvis Presley például 1957-ben egy tévéadásban kérte a nézőket, hogy gyűjtsenek a magyar ’56-os embereknek adományokat. Márai Sándor kint élt, ott is halt meg; Déry Tibor megírta a Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról című művét. Orbán Viktor és Donald Trump egy képen vannak rajta. A hölgyek közül a magyar oldalon Hugonnai Vilma van, az amerikai oldalon Marilyn Monroe.

Szeretném hangsúlyozni, hogy a rajzaim élő emberi gondolatból származnak és élő ember kézzel rajzolt alkotásai. Ez nagyon fontos számomra, mert ma, a mesterséges intelligencia korában másodpercek alatt készülnek rajzok – mutatott rá a művész. A kiállítás fővédnökei Hankó Balázs, kulturális és innovációs miniszter, valamint Steiner Attila, Újbuda és Hegyvidék képviselőjelöltje. A tárlat rendezője Horváthné Fejes Ágnes.