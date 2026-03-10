Szoboszlai Sallai ellen, újabb gyilkos csata jön a Bajnokok Ligájában

2025. szeptember 30-án a Bajnokok Ligája alapszakaszában már összecsapott egymással a két csapat Isztambulban. Akkor Victor Osimhen a 16. percben lőtt gólt, ezzel az egyetlen találattal nyert 1-0-ra a Galatasaray a rossz formában játszó Liverpool ellen. A törökök hazájuk bajnokságában az első helyen állnak, míg a Liverpool most azért küzd, hogy a 2026–27-es idényben ott lehessen a BL-indulók között. Az angol csapat jelenleg csupán a hatodik helyen áll a Premier League-ben, ha most lenne vége a bajnokságnak, ez azt jelentené, hogy Szoboszlaiék legfeljebb az Európa-ligában indulhatnának az ősszel. A Liverpoolnak éppen ezért létkérdés az idei BL-szereplés, hiszen a végső győztes biztosan tagja lesz a következő kiírás főtáblájának.

A Bajnokok Ligája őszi alapszakaszában már játszott egymás ellen a Galatasaray és a Liverpool (Fotó: BURAK BASTURK / Middle East Images)

A Bajnokok Ligája magyar meccse mellett az olaszokra is érdemes figyelni

A négy induló olasz csapat közül már csak az Atalanta maradt hírmondónak, ezt sem sokan gondolhatták pár héttel ezelőtt. A Napoli az alapszakaszt sem élte túl, a Juventus éppen a Galatasaray ellen esett ki, míg a tavalyi döntős Internazionalét a norvég Bodö együttese búcsúztatta kettős győzelemmel. Tényleg válságban van az olasz klubfoci? Ha csak a BL-szereplést nézzük, igen a válasz, de a probléma ennél sokkal összetettebb.

