Szoboszlai Sallai ellen, újabb gyilkos csata jön a Bajnokok Ligájában

2025 ősze után 2026 tavaszán is egymás ellen játszik az angol bajnok Liverpool és a török Galatasaray. A magyarok számára ennek a két csapatnak a kedd esti összecsapása jelenti a legnagyobb slágert, a tét a Bajnokok Ligája legjobb nyolc közé jutása lesz.

Lantos Gábor
2026. 03. 10. 5:52
2025. szeptember 30-án a Bajnokok Ligája alapszakaszában már összecsapott egymással a két csapat Isztambulban. Akkor Victor Osimhen a 16. percben lőtt gólt, ezzel az egyetlen találattal nyert 1-0-ra a Galatasaray a rossz formában játszó Liverpool ellen. A törökök hazájuk bajnokságában az első helyen állnak, míg a Liverpool most azért küzd, hogy a 2026–27-es idényben ott lehessen a BL-indulók között. Az angol csapat jelenleg csupán a hatodik helyen áll a Premier League-ben, ha most lenne vége a bajnokságnak, ez azt jelentené, hogy Szoboszlaiék legfeljebb az Európa-ligában indulhatnának az ősszel. A Liverpoolnak éppen ezért létkérdés az idei BL-szereplés, hiszen a végső győztes biztosan tagja lesz a következő kiírás főtáblájának.

A Bajnokok Ligája 2025 őszi alapszakaszában már játszott egymás ellen a Galatasaray és a Liverpool
A Bajnokok Ligája őszi alapszakaszában már játszott egymás ellen a Galatasaray és a Liverpool (Fotó: BURAK BASTURK / Middle East Images)

A Bajnokok Ligája magyar meccse mellett az olaszokra is érdemes figyelni

A négy induló olasz csapat közül már csak az Atalanta maradt hírmondónak, ezt sem sokan gondolhatták pár héttel ezelőtt. A Napoli az alapszakaszt sem élte túl, a Juventus éppen a Galatasaray ellen esett ki, míg a tavalyi döntős Internazionalét a norvég Bodö együttese búcsúztatta kettős győzelemmel. Tényleg válságban van az olasz klubfoci? Ha csak a BL-szereplést nézzük, igen a válasz, de a probléma ennél sokkal összetettebb.

Nézze meg a Rapid sport legújabb adását, sok minden kiderül.

 

