A befagyasztott uniós pénzek miatt elmaradó kórházfelújításokat pozitívnak feltüntető tiszás EP-képviselő most az egészségügy javításáért kampányol

A kórházfelújítások elmaradását kampányszempontok miatt pozitívnak nevező Kollár Kinga beszélt arról a Tisza Párt nőnapi videójában, hogy változásra van szükség az egészségügyben is, mert több ezer szakdolgozó hagyta el az országot az elmúlt években. Magyar Péterék európai parlamenti képviselője egy éve még kifejezetten örült annak, hogy a magyar embereknek az uniós pénzek visszatartása miatt „romló életminősége” erősítette az ellenzéket, ezért jó esélyekkel indulnak az országgyűlési választásokon.

Munkatársunktól
2026. 03. 10. 7:14
A látszatra sem adnak már Magyar Péter kampányszakértői, akik a nőnap alkalmából vasárnap olyan videót készítettek, amelyen a Tisza Párt európai parlamenti különítményének hölgy tagjai szólaltak meg. 

A videóban az egészségügy jobbá tételét éppen az a Kollár Kinga személyesíti meg, aki örült annak, hogy ötven kórház felújítása elmaradt a hazánknak járó uniós pénzek befagyasztása miatt.

A politikus a nőnapi összeállításban azzal érvelt, hogy az elmúlt években több ezer egészségügyi dolgozó hagyta el Magyarországot.

Mindezt azok után adják elő, hogy Kollár Kinga 2025 tavaszán az EP költségvetési ellenőrző bizottságának ülésén – angolul felszólalva – hatékonynak nevezte a hazánknak járó uniós források visszatartását. Úgy fogalmazott: „magyarként azt kell mondanom, hogy [a jogállamisági eljárás] nagyon hatékonynak bizonyult, mert megközelítőleg 21 milliárd eurót függesztettek fel, és ebből egymilliárd már el is veszett a magyarok számára. És ennek nagyon súlyos hatása volt a magyar államra, mivel nem tud befektetni a közszolgáltatásokba. Természetesen nem tudja támogatni a magyar gazdaságot, és nem tud extra szociális szolgáltatásokat nyújtani az embereknek. Úgy értem, csak hogy pár példát hozzak, az RRF-programból ötven kórházban lehetett volna felújítást végezni, amiből nem lett semmi.”

Kollár összegzésként megismételte: „nyugodtan mondhatjuk, hogy a kondicionalitási eljárás nagyon hatékony, nagyon hatékonyan befolyásolja a magyarok mindennapi életét.” A Tisza Párt uniós képviselője ezt követően politikai értékelésbe fogott, és úgy fogalmazott, hogy 

most ami ennek a pozitív oldala: a magyar emberek romló életminősége erősítette az ellenzéket. És emiatt én nagyon pozitív vagyok a ’26-os választásokkal kapcsolatban.

