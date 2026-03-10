adógépjárműadóNAV-Mobil Gépjárműadó

Fontos határidő: érkeznek a gépjárműadó-határozatok, tudnivalók egyben

Március 10-től folyamatosan érkeznek a NAV-tól a gépjárműadó-határozatok. A több mint 3,5 millió érintett közül elsőként azok kapnak értesítést, akik letöltötték a NAV-Mobilt. A befizetési határidő április 15.

Magyar Nemzet
2026. 03. 10. 8:22
Fotó: Mirkó István
A határozatokat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) elektronikusan (cégkapura, vagy tárhelyre) küldi mindenkinek, aki regisztrált az Úgyfélkapu+-ra vagy a DÁP-ra. Aki nem, az postán kapja meg a papírokat. A postai kézbesítések keddtől indulnak, az elektronikus levelek érkezése a tárhelyre pedig március 16-tól várható – közölte kedden a hivatal. 

Fotó: Mirkó István (MI)
(Fotó: MW)

A NAV közzétette a tudnivalókat a gépjárműadó fizetéséről

  1. Nem kapnak határozatot azok, akiket egész évre adómentesség illet meg, és ez a NAV nyilvántartásából megállapítható. 
  2. Ilyenek például az egyházi jogi személyek és a GJADO-adatlapot benyújtó civil szervezetek. 
  3. Nem kapnak levelet azok sem, akiknek mindegyik gépjárműve adómentes.

Érdemes használni a NAV gépjárműadó-kalkulátorát, amellyel már most – a határozatok megérkezése előtt – kiszámítható a fizetendő összeg.  

A gépjárműadót egy összegben, április 15-ig kell befizetni.

Eddig egymillióan töltötték le az adóhivatal népszerű mobilalkalmazását, a NAV-Mobilt. Itt intézhető legegyszerűbben a gépjárműadó. Az applikációban ugyanis, amint a határozat megérkezett a tárhelyre, azonnal megjelenik a fizetendő adó, ami néhány kattintással rögtön rendezhető is.  

Ügyfélkapu+ vagy DÁP regisztrációval rendelkezők a tárhelyre érkezett határozatban szereplő link használatával is pillanatok alatt befizethetik a gépjárműadót.

A NAV Ügyfélportálján keresztül bankkártyával is rendezhető az adófizetés, valamint banki utalással a 10032000-01079160 számú, NAV Belföldi gépjárműadó bevételi számlára is befizethető az összeg. Az átutaláskor az adószámot vagy az adóazonosító jelet fel kell tüntetni a közlemény rovatban.  

Aki nem tudja másképp megoldani, csekket is igényelhet telefonon a NAV Infóvonalán (belföldről: 1819, külföldről: +36 (1) 461-1819 hívószám, 3-as menüpont).

Magánszemélyeknek és egyéni vállalkozóknak – amennyiben nem tudják azonnal, egy összegben megfizetni a gépjárműadót – érdemes kihasználniuk az egyszerű, legfeljebb öthavi, pótlékmentes, automatikusan járó részletfizetési kedvezményt, amely a NAV-Mobil alkalmazásban néhány kattintással kérhető 2026. június 30-ig.

