Feljelentették azokat az ukránokat, akik halállistára tették a TEK főigazgatóját

Holttestre bukkantak egy alsózsolcai házban

Nem zárható ki, hogy elektromos vezeték hibája okozta azt a háztüzet Alsózsolcán, amely egy középkorú férfi halálát okozta.

2026. 03. 10. 10:02
Hétfő este érkezett a bejelentés a katasztrófavédelemhez, amely szerint Alsózsolcán kigyulladt egy életvitelszerűen lakott melléképület. A Bocskai úton lévő hatvannégy négyzetméteres téglaépület egyik negyven négyzetméteres helyisége és az épület teteje égett – tájékoztatta a Magyar Nemzetet Mukics Dániel tűzoltó alezredes, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.

 

A helyszínre három járművel vonultak a tűzoltók, akik rövid idő alatt megfékezték a lángokat, majd

az épület átvizsgálásakor egy középkorú férfi összeégett holttestét találták meg.

Az épület lakhatatlanná vált, lakói rokonokhoz költöztek. Nem zárható ki, hogy a tűz elektromos okokra vezethető vissza, azonban a pontos keletkezési körülményeket tűzvizsgálat keretében tárják fel.

Az elektromos hálózat tervezését és kiépítését bízzuk szakemberre, a hálózatot ne terheljük túl, illetve kerüljük a hibás műszaki cikkek használatát – figyelmeztetett a szóvivő.

Borítókép: illusztráció (Fotó: BM OKF)

