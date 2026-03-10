Rendkívüli

Feljelentették azokat az ukránokat, akik halállistára tették a TEK főigazgatóját

orbán viktorzelenszkijüzemanyag

Orbán Viktor: A védett árral megóvjuk a magyar családokat és vállalkozókat + videó

A miniszterelnök világossá tette: Zelenszkij hiába zsarol az olajblokáddal, a kormány a védett üzemanyagárakkal megvédi egész Magyarországot.

Magyar Nemzet
2026. 03. 10. 10:58
Volodimir Zelenszkij elnök az olajblokáddal a magyar családokat és vállalkozókat akarja büntetni. Azért zsarol és azért fenyeget, hogy ukránpárti kormányt juttasson hatalomra Magyarországon. Ezt nem engedjük! – közölte az energiabiztonsági tanács ülése után Orbán Viktor.

A miniszterelnök beszámolt róla, hogy az ukrán olajblokád tizenötödik napján, az energiabiztonsági tanács ülésén meghallgatta a Mol vezetői és a miniszterek jelentését, amelyből kiderült, hogy az energiaválság tovább dübörög egész Európában, az üzemanyagárak mindenhol kilőttek.

– Az ukrán olajblokád miatt a helyzet Magyarországon kétszeresen nehéz, ezt orvosoltuk a védett üzemanyagárakkal. Az új rendszert éjfélkor élesítettük, ezért

ma már mindenhol védett áron tankolhatnak az autósok, a fuvarozók, a gazdák és a vállalkozók is

 – tette hozzá.

Megjegyezte, hogy az állami üzemanyagkészleteket felszabadították, egyúttal folyamatosan újra is töltik, hogy a védett ár mellett az ellátásbiztonságot is tartósan garantálni lehessen.

Zelenszkij elnök az olajblokáddal a családokat és a vállalkozókat akarja büntetni.

– Azért zsarol és azért fenyeget, hogy egy ukránpárti kormányt juttasson hatalomra Magyarországon, de ezt nem engedjük, a védett árral megvédjük a magyar családokat, a magyar vállalkozókat, megvédjük egész Magyarországot – jelentette ki Orbán Viktor.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

