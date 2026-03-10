Orbán Viktor: A védett árral megóvjuk a magyar családokat és vállalkozókat + videó

Volodimir Zelenszkij elnök az olajblokáddal a magyar családokat és vállalkozókat akarja büntetni. Azért zsarol és azért fenyeget, hogy ukránpárti kormányt juttasson hatalomra Magyarországon. Ezt nem engedjük! – közölte az energiabiztonsági tanács ülése után Orbán Viktor.

A miniszterelnök beszámolt róla, hogy az ukrán olajblokád tizenötödik napján, az energiabiztonsági tanács ülésén meghallgatta a Mol vezetői és a miniszterek jelentését, amelyből kiderült, hogy az energiaválság tovább dübörög egész Európában, az üzemanyagárak mindenhol kilőttek.

– Az ukrán olajblokád miatt a helyzet Magyarországon kétszeresen nehéz, ezt orvosoltuk a védett üzemanyagárakkal. Az új rendszert éjfélkor élesítettük, ezért

ma már mindenhol védett áron tankolhatnak az autósok, a fuvarozók, a gazdák és a vállalkozók is

– tette hozzá.

Megjegyezte, hogy az állami üzemanyagkészleteket felszabadították, egyúttal folyamatosan újra is töltik, hogy a védett ár mellett az ellátásbiztonságot is tartósan garantálni lehessen.

Zelenszkij elnök az olajblokáddal a családokat és a vállalkozókat akarja büntetni.

– Azért zsarol és azért fenyeget, hogy egy ukránpárti kormányt juttasson hatalomra Magyarországon, de ezt nem engedjük, a védett árral megvédjük a magyar családokat, a magyar vállalkozókat, megvédjük egész Magyarországot – jelentette ki Orbán Viktor.