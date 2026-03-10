BrüsszelelitEurópai BizottságGyőri EnikőhatalomUrsula von der Leyen

A brüsszeli elitet csak saját hatalmának növelése érdekli az európaiak valódi problémái helyett

Az Európai Parlament és az Európai Bizottság közötti kapcsolatokról szóló keretmegállapodás felülvizsgálatáról szóló napirend kapcsán Győri Enikő, a Fidesz EP-képviselője, a Patrióták Európáért frakció gazdasági felelőse az Európai Parlament hétfői plenáris ülésén élesen bírálta a magukat „pro-európainak” nevező frakciókat, amiért az európai embereket érintő valós válságok megoldása helyett csak a hatalmuk növelése érdekli őket.

Magyar Nemzet
Forrás: Győri Enikő sajtóközleménye2026. 03. 10. 11:48
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Manfred Weber az Európai Néppárt (EPP) elnöke Fotó: Frederick Florin Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Győri Enikő elmondta: miközben a Közel- és a Közép-Kelet lángokban áll, az ukrajnai háború több mint négy éve tart és Európa versenyképessége romokban hever, addig a néppárti-baloldali európai parlamenti többség föderációs vágyálmokat kerget, és a bizottsággal szövetkezve a tanács – vagyis a tagállamok – rovására akar még több hatalmat szerezni és átalakítani az unió működését.

Brüsszel
Győri Enikő, a Fidesz európai parlamenti képviselője (Fotó: MW/Ladóczki Balázs)

A brüsszeli elit veszélybe sodorja Európát

A Fidesz európai parlamenti képviselője szerint a néppárttól a kommunistákig terjedő brüsszeli nagykoalíció most nyújtja be a számlát a bizottság elnökének, Ursula von der Leyennek az újraválasztásáért, a politikai paktumuk alapján pedig további hatáskör-átcsoportosítást kényszerítenének ki. 

Ez súlyosan veszélyezteti az alapító szerződések által rögzített intézményi egyensúlyt és vele az EU jogi közösségi jellegét

– emlékeztetett Győri Enikő.

 „A brüsszeli elit saját hatalmi céljai érdekében veszélybe sodorja az európai polgárok jövőjét” – hívta fel a figyelmet.

Önök szétverik az uniót, mint jogi közösséget és felborítják az intézmények közötti egyensúlyt. Ehelyett inkább az európai emberek valódi problémáira kellene koncentrálni: békét kell teremteni Ukrajnában és valódi fordulat szükséges Európa versenyképességében

– zárta felszólalását Győri Enikő.

Borítókép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és  Manfred Weber az Európai Néppárt (EPP) elnöke (Fotó: AFP/Frederick Florin)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekukrán

Minket fenyeget a maffiaállam

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – A hagyományosan baloldali fellegvárban a fideszes jelölt győzedelmeskedett.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu