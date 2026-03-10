Győri Enikő elmondta: miközben a Közel- és a Közép-Kelet lángokban áll, az ukrajnai háború több mint négy éve tart és Európa versenyképessége romokban hever, addig a néppárti-baloldali európai parlamenti többség föderációs vágyálmokat kerget, és a bizottsággal szövetkezve a tanács – vagyis a tagállamok – rovására akar még több hatalmat szerezni és átalakítani az unió működését.
A brüsszeli elitet csak saját hatalmának növelése érdekli az európaiak valódi problémái helyett
Az Európai Parlament és az Európai Bizottság közötti kapcsolatokról szóló keretmegállapodás felülvizsgálatáról szóló napirend kapcsán Győri Enikő, a Fidesz EP-képviselője, a Patrióták Európáért frakció gazdasági felelőse az Európai Parlament hétfői plenáris ülésén élesen bírálta a magukat „pro-európainak” nevező frakciókat, amiért az európai embereket érintő valós válságok megoldása helyett csak a hatalmuk növelése érdekli őket.
A brüsszeli elit veszélybe sodorja Európát
A Fidesz európai parlamenti képviselője szerint a néppárttól a kommunistákig terjedő brüsszeli nagykoalíció most nyújtja be a számlát a bizottság elnökének, Ursula von der Leyennek az újraválasztásáért, a politikai paktumuk alapján pedig további hatáskör-átcsoportosítást kényszerítenének ki.
Ez súlyosan veszélyezteti az alapító szerződések által rögzített intézményi egyensúlyt és vele az EU jogi közösségi jellegét
– emlékeztetett Győri Enikő.
„A brüsszeli elit saját hatalmi céljai érdekében veszélybe sodorja az európai polgárok jövőjét” – hívta fel a figyelmet.
Önök szétverik az uniót, mint jogi közösséget és felborítják az intézmények közötti egyensúlyt. Ehelyett inkább az európai emberek valódi problémáira kellene koncentrálni: békét kell teremteni Ukrajnában és valódi fordulat szükséges Európa versenyképességében
– zárta felszólalását Győri Enikő.
Borítókép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Manfred Weber az Európai Néppárt (EPP) elnöke (Fotó: AFP/Frederick Florin)
Botrány New Yorkban: a polgármester Izrael-ellenes aktivistát látott vendégül
Mamdani bátornak tartja az aktivistát.
Beavatkozás a választásba: elmarasztalhatja Magyarországot az Európai Unió Bírósága
Hamarosan döntés születhet.
Dróntámadás érte Ukrajnát, kegyetlen a pusztítás
Fiatal fiú is van a sérültek között.
Nyugodt éjszaka után ismét rettenetes támadás érte Izraelt + videók
Újabb ballisztikus rakéta csapott le.
