A brüsszeli elitet csak saját hatalmának növelése érdekli az európaiak valódi problémái helyett

Győri Enikő elmondta: miközben a Közel- és a Közép-Kelet lángokban áll, az ukrajnai háború több mint négy éve tart és Európa versenyképessége romokban hever, addig a néppárti-baloldali európai parlamenti többség föderációs vágyálmokat kerget, és a bizottsággal szövetkezve a tanács – vagyis a tagállamok – rovására akar még több hatalmat szerezni és átalakítani az unió működését.

Győri Enikő, a Fidesz európai parlamenti képviselője (Fotó: MW/Ladóczki Balázs)